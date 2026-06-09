Wolff revela que incluso Mercedes F1 se sorprendió con Antonelli en Mónaco

El director de Mercedes, Toto Wolff, elogió la "increíble" actuación de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Mónaco, que ganó tras salir desde la pole y logró su primer Grand Chelem en la Fórmula 1 tras liderar todas las vueltas de la carrera y marcar la vuelta más rápida.

El dominio de Mercedes ha sido evidente esta temporada, ya que las Flechas Plateadas han ganado todos los grandes premios disputados hasta ahora en 2026 con sus pilotos, el italiano y su compañero, George Russell. Sin embargo, se esperaba que se enfrentaran a un duro desafío por parte de Ferrari en las calles de Mónaco.

Este desafío nunca se materializó, y Antonelli ganó la carrera desde la pole position el domingo. El propio Wolff admitió que el equipo se quedó "sorprendido" por la velocidad del joven corredor de Bolonia, que le permitió acumular una ventaja de 30 segundos antes de que saliera el coche de seguridad tras el accidente de Lance Stroll.

"Nosotros mismos nos sorprendimos de esa velocidad", dijo Wolff tras el GP de Mónaco. "Ya sabes, las vueltas que estaba marcando eran dos segundos más rápidas que las de los McLaren y un segundo más rápidas que las de Ferrari. Y fue como un reloj. Por qué ocurre eso en un circuito que no habríamos considerado como uno de nuestros puntos fuertes antes del fin de semana, no lo sé".

A pesar de la sorpresa que causó su velocidad el domingo, el dominio de Antonelli el día de la carrera no debería ser una gran sorpresa, ya que ofreció un espectáculo "increíble" en la clasificación del día anterior para asegurarse su cuarta pole en el Gran Circo.

Kimi Antonelli logró su quinta victoria consecutiva en la F1 en Mónaco Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

"En Mónaco, incluso más que en muchos otros circuitos, hay que ser uno con el coche y estar realmente en el punto", añadió Wolff. "Por eso también, en el caso de George, una vez que pierdes esa confianza, es muy difícil ser rápido aquí. Y en cuanto a Kimi, ya vimos en la Q2 que estaba muy bien, y luego, cuando llegamos a la Q3, pensé: 'Esto va a ser imposible'".

"Porque ver a Charles Leclerc volando hacia la sección de la piscina... Es lo más rápido que he visto a un coche entrar ahí, y al límite, de lado. Y luego Max Verstappen lo superó".

"Estábamos siguiendo la vuelta de Kimi, teníamos el GPS en directo, y parecía que simplemente no lo iba a conseguir, y entonces, de la nada, en las dos últimas curvas, marcó la diferencia y se hizo con la pole, y al ver las imágenes on board después, fue increíble, esa vuelta fue increíble".

El rendimiento durante el fin de semana le valió a Antonelli su primer Grand Chelem en la F1, estableciendo un nuevo récord como el piloto más joven en lograrlo, con solo 19 años, nueve meses y 13 días. Superó el récord anterior establecido por Max Verstappen por casi cuatro años.

Kimi Antonelli aventaja a Lewis Hamilton en 66 puntos en la clasificación de la F1 Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

Como resultado, ahora lidera la clasificación general con 66 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton y tiene una ventaja de 68 sobre su compañero de equipo, Russell, a quien se consideraba su rival más cercano por el título de 2026.

La montaña que Russell tiene ahora que escalar viene tras una racha de mala suerte, que le llevó a retirarse en Montreal y a recibir una penalización de paso por boxes en Mónaco, después de que la escudería de Brackley no cumpliera una sanción anterior que le habían impuesto.

A pesar de la brecha, Wolff sigue confiando en la capacidad del británico para mantener viva la lucha entre la pareja de Mercedes: "La suerte te sonríe a veces, y otras veces no", añadió. "Y no es cuestión de no saber pilotar, sino de tener un coche con el que te sientas seguro y con el que puedas ir rápido. Y esa es la realidad".

"La Fórmula 1 se basa en la física, no en la mística. No se desaprende a pilotar, y no te conviertes en un piloto milagroso [de repente]. No estoy en absoluto preocupado por sus resultados, porque sabemos que es uno de los mejores", cerró.