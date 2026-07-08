Toto Wolff espera un fuerte desafío de Ferrari para el 'resto de la F1 2026'

Toto Wolff espera plenamente que Ferrari siga desafiando el dominio de Mercedes en la temporada 2026 de Fórmula 1 después de la victoria de Charles Leclerc en el GP de Gran Bretaña.

Las Flechas Plateadas dominaron el cambio a la normativa de 2026 al ganar los seis primeros grandes premios, pero luego Ferrari redujo la diferencia con un paquete de mejoras sustancial para Barcelona.

Aquello supuso la primera victoria de Lewis Hamilton para la Scuderia y, aunque Mercedes volvió a estar arriba en Austria, el pasado fin de semana Ferrari logró su segundo triunfo en tres rondas.

"Tenemos que mirarnos a nosotros mismos", dijo Wolff en Silverstone, donde su equipo logró un podio gracias al segundo puesto de George Russell.

"Dijeron antes del fin de semana que les iba a faltar energía en esta pista, pero no ha sido así. Fueron un rival fuerte y esto es lo que cabe esperar ahora para el resto de la temporada".

Pero el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, sigue siendo pesimista sobre las opciones de su equipo, especialmente descartando hablar de una lucha por el título, ya que la escudería italiana está a 78 puntos de Mercedes.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

La escudería de Vasseur también sigue buscando consistencia, porque en Austria Leclerc y Hamilton cayeron respectivamente del segundo y tercer puesto al octavo y quinto tras sufrir con el ritmo de carrera.

Aunque Hamilton consiguió después una sorprendente mini pole al sprint el pasado fin de semana, el líder del campeonato Kimi Antonelli le adelantó y acabó ganando.

El piloto de 19 años también logró la pole para la carrera del domingo y, pese a caer por detrás de Leclerc en la primera vuelta, Antonelli estaba preparado para un ataque final por la victoria hasta que sufrió la rotura de un escudo de rueda.

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Así que Vasseur no se mostró especialmente satisfecho cuando le preguntaron por una posible lucha por el título, diciendo: "Luchar por el campeonato son palabras vuestras. Después de Barcelona, escuché el comentario: 'Ah, Ferrari está de vuelta en el campeonato'. Dije que no".

"La semana siguiente, me dijisteis que Ferrari no estaba en ninguna parte, dije que no. Estábamos en la primera fila. Tendré exactamente el mismo enfoque con todos".

"Decir, 'chicos, hicimos un buen fin de semana. Ahora centrémonos en Spa'. No es que seamos campeones. No estamos en ninguna parte. Estamos mejorando paso a paso".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Pero es lo que hay. Nunca intento sacar una conclusión después de una carrera, dos carreras, un buen resultado, un mal resultado. Solo estoy centrado en hacer más y hacerlo mejor".

"Creo que es verdad para mí. Es verdad para todos en la fábrica. Luego es vuestro trabajo hablar del campeonato. Pero yo nunca lo hice".

Por lo tanto, el francés cree que Mercedes todavía tiene ventaja sobre Ferrari, especialmente en lo que respecta al rendimiento global de cara al GP de Bélgica, del 17 al 19 de julio.

"Centrémonos en Bélgica", añadió Vasseur. "Hagamos una buena carrera. Creo que Mercedes, sinceramente, todavía tiene ventaja".

"Si miras las seis, siete sesiones que hicimos este fin de semana, probablemente han estado por delante cinco veces. Pero eso significa que hicimos una buena carrera".

"Es cierto que en la carrera larga probablemente sea un poco más fácil para nosotros, porque tienes la salida, tienes la estrategia".

"En la sprint es un poco más difícil. No tienes estrategia. Es ritmo puro; veamos qué podemos hacer".

"Pero también tenemos que ser realistas. En conjunto, todavía tienen una pequeña ventaja en términos de rendimiento puro. Será difícil. Pero centrémonos en Bélgica".