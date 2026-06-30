Wolff sostiene que los errores de Antonelli en Austria F1 no volverán a ocurrir

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, dice que Andrea Kimi Antonelli nunca volverá a cometer los mismos errores que le hicieron perder una mejor oportunidad de victoria en el pasado Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

El italiano vio cómo su ventaja en el campeonato del mundo se reducía a 40 puntos tras la victoria de George Russell en el Red Bull Ring, ya que controló la carrera desde la pole position, resistiendo un ataque a última hora de Max Verstappen, mientras Antonelli se acercaba a ambos en tercera posición.

El joven corredor transalpino había perdido su oportunidad de lograr la primera posición en la parrilla de salida cuando abortó su última vuelta de clasificación, al confundir una simple bandera amarilla con una doble por un accidente de Verstappen, algo que Russell interpretó correctamente para asegurarse la pole con su última vuelta.

Con Antonelli saliendo cuarto por detrás de Russell y de ambos pilotos de Ferrari, el joven de 19 años fue demasiado agresivo en las primeras vueltas intentando adelantar a Charles Leclerc, lo que le costó perder posición frente a Verstappen, al caer al quinto lugar.

"Las primeras curvas, ahí es donde se perdió la carrera", resumió Toto Wolff. "En estar en modo ataque total, en fallar en la frenada en la curva 1, en la curva 3, en la curva 4..."

"Pero, como dije, esto es exactamente lo que espero de él. Como ayer [por la clasificación], con la bandera amarilla, eso no le va a volver a pasar en su vida. Lo de no ver si es una doble bandera amarilla, o solamente una".

"De la misma manera hoy [por la carrera], él solo quería estar justo ahí, con George. Quería estar justo detrás de él y eso le costó una posición o dos".

Antonelli asumió los errores inmediatamente después de la carrera, aceptando que su conducción agresiva le costó un mejor resultado. "Estaba demasiado emocionado en las primeras vueltas y definitivamente no piloté bien", comentó. “Cometí demasiados errores. E incluso en el primer stint con los neumáticos medios, perdí tres, cuatro segundos por errores".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Estaba teniendo problemas con los frenos, pero luego, creo que después de cambiar neumáticos, hice reset, y el ritmo volvió a ser muy fuerte. Y fue una pena que me uniera a la fiesta demasiado tarde".

Antonelli atribuyó los errores a haberse relajado demasiado, como resultado de encabezar ambas sesiones de entrenamientos libres del viernes en el Red Bull Ring, y luego estar demasiado tenso en la clasificación.

"Fue un fin de semana en el que empecé muy fuerte, y creo que por eso bajé un poco demasiado la intensidad", explicó. "Y al llegar a la clasificación, simplemente me sentí un poco tenso, en cuanto a la conducción. Seguíamos ahí arriba, pero sentía que no estaba conduciendo tan bien ni tan libre".

"Por supuesto, la última vuelta fue como fue, pero estaba a una décima de George, así que probablemente habría sido P2, muy cerca, pero segundo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Saliendo cuarto, la primera vuelta fue realmente mala para mí. Y luego realmente sufrí con los frenos, y simplemente perdí mucho tiempo, porque empecé a cometer errores. Pero luego el segundo stint fue un poco mejor, y después el tercero fue realmente, realmente fuerte. El ritmo estaba ahí, pero por supuesto se quedó un poco corto".

Más tarde, añadió: "Los errores se cometieron y definitivamente, sin ellos, probablemente podría haber tenido la oportunidad de luchar por ser segundo o incluso por ganar. Pero por supuesto, es fácil decirlo ahora, y hay que asegurarse de que los errores no vuelvan a ocurrir".

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