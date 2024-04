Wolff: "Nunca he permitido que el garaje se divida en dos equipos"

Llevar la dirección de una escudería que conquistó ocho títulos mundiales de constructores consecutivos en la Fórmula 1 es todo un reto, pero Toto Wolff consiguió manejar todo tipo de situaciones, desde peleas internas entre sus pilotos por el campeonato hasta retiradas o fichajes inesperados, como cuando Nico Rosberg decidió marcharse de la categoría tras coronarse en 2016, o con la firma de Lewis Hamilton por Ferrari para 2025.

Sin embargo, el austriaco pudo mantener a Mercedes como un grupo unido, en el que, según reveló en una entrevista en la que Zac, un niño de trece años también es el protagonista en Sky Sports F1 y hace las preguntas, nunca permitió que el box se dividiera: "Nunca he permitido que el garaje se divida en dos equipos".

"Es uno solo, los pilotos comparten el mismo objetivo con la escudería, aunque también sé que ellos tienen un objetivo, que es ganar el campeonato del mundo y vencer a su compañero", explicó el máximo responsable de los de Brackley, quien también aseguró que nunca culpa a una persona en concreto cuando algo falla, porque eso desestabilizaría al grupo.

Toto Wolff prefiere levantar la mano e indicar que cometió un error antes que infundir el miedo en la escudería: "Cuando hay un problema, es mi culpa. Si un mecánico falla, es un error humano, a veces el aprendizaje de esa persona con las herramientas no fue la correcta, y eso sí es mi culpa, como, por ejemplo, si una de esas pistolas [para cambiar las ruedas] no está a la altura del trabajo, o un fallo en la organización".

"Estamos juntos en un equipo para hacer lo mejor con nuestras habilidades, y culpamos al problema, no a la persona. Creamos un ambiente en donde no hay miedo, porque con el miedo, la gente no se atreve a hablar o señalar cosas que no van bien", continuó el director del conjunto que es el tercero con más títulos mundiales de constructores, empatado con McLaren.

Además, aseguró que tampoco quiere señalar los errores de sus pilotos cuando algo no va bien: "Lo primero de todo, creo que es algo que viene dentro de la naturaleza de los grandes campeones, que se miran a sí mismos y ven qué es en lo que fallaron y por qué su pilotaje no fue bueno. Si cometen en un fallo piensan en cómo pueden hacerlo mejor la próxima vez, y nunca culparía a un piloto, siempre lo apoyaría si se equivoca".

