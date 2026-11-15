Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Wolff confiesa que quiso abandonar Mercedes F1, pero su jefe se lo impidió

El jefe de Mercedes en la Fórmula 1, Toto Wolff, revela que presentó su dimisión en varias ocasiones, pero Ola Källenius, CEO del Grupo Mercedes-Benz, se negó a aceptarla.

Rahaan Mazumder

Editado: 15 nov 2026, 12:31

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Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Max Slovencik / Getty Images

En el mundo del automovilismo, los periodos prolongados de malos resultados suelen traducirse en cambios rápidos en la cúpula directiva. Sin embargo, cuando el jefe de Mercedes, Toto Wolff, intentó asumir su responsabilidad por las dificultades que ha atravesado el equipo en los últimos años, su superior se negó rotundamente a dejarle marchar.

Durante la ceremonia de entrega de los premios Golden Steering Wheel 2026, celebrada en Berlín, Wolff desveló algunos detalles sobre el funcionamiento interno de Mercedes-Benz durante los años más complicados del equipo en la era del efecto suelo. Consciente del importante bajón de rendimiento que sufrió la escudería después de su histórica racha de títulos de constructores, el austriaco reconoció que estaba completamente dispuesto a dejar su puesto.

"Le he ofrecido mi dimisión a Ola [Källenius] varias veces durante los últimos años, pero siempre me ha dicho: 'Tú vas a seguir haciendo esto'", reveló Wolff.

La posición de Wolff en la parrilla de Fórmula 1 es bastante particular. A diferencia de un jefe de equipo tradicional, que ejerce su cargo únicamente como empleado, el austriaco también es accionista de la escudería Mercedes.

A pesar de su participación en la propiedad del equipo, Wolff siempre ha defendido que estaría dispuesto a apartarse de la gestión diaria si considerase que otra persona podría dirigir la estructura de una manera más eficaz.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Sin embargo, en lugar de aceptar un cambio de liderazgo durante los momentos más difíciles de la escudería, Källenius utilizó su autoridad dentro de la compañía para asegurarse de que Wolff permaneciera al frente del proyecto y fuese el encargado de sacar a Mercedes de su crisis.

Ahora que Mercedes ha dado claras muestras de recuperación, hasta el punto de conquistar el Mundial de Constructores de 2026 en Brasil, la presión inmediata para que Wolff abandone su cargo ha desaparecido.

Cuando los periodistas le preguntaron en Berlín si tenía intención de continuar al frente del equipo en el futuro, el austriaco volvió a hacer referencia a las órdenes del máximo responsable de Mercedes-Benz.

"Sí. Ola me está obligando a hacerlo", bromeó Wolff.

Sus declaraciones van en la misma línea que sus comentarios recientes sobre sus planes a largo plazo. Aunque ya está evaluando posibles sucesores que puedan asumir algún día la gestión diaria de la escudería, el austriaco tiene previsto seguir al frente del equipo durante bastante tiempo.

Como él mismo señaló a principios de este mes: "No tengo intención de dejarlo".

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