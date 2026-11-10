Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Wolff compara a Antonelli con Senna, pero pone un matiz: "Todavía no, pero..."

Ante las comparaciones entre Kimi Antonelli y Ayrton Senna, Toto Wolff prefiere rebajar las expectativas y evitar poner demasiada presión sobre su joven piloto.

Benjamin Vinel Federico Faturos

Publicado: 10 nov 2026, 19:01

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

A día de hoy, Ayrton Senna sigue siendo el último piloto brasileño de Fórmula 1 que ha conquistado el título mundial. Sin embargo, ahora que por fin empieza a surgir una nueva generación de pilotos brasileños, no son ellos quienes están siendo comparados con la gran leyenda del país.

Las espectaculares actuaciones de Andrea Kimi Antonelli esta temporada —y, de forma algo más superficial, su pelo castaño y rizado— le han valido ese tipo de elogios, especialmente después de encadenar cinco victorias consecutivas en grandes premios a principios de año. Una hazaña que solo otros nueve pilotos han conseguido en toda la historia y entre los que, curiosamente, no figura el propio Senna.

La quinta victoria consecutiva de Antonelli llegó con un autoritario grand chelem en el Gran Premio de Mónaco, precisamente el escenario donde Senna alcanzó su máximo dominio, lo que alimentó todavía más las comparaciones. El tricampeón del mundo sigue ostentando los récords de poles y victorias en el Principado, donde sus hipnóticas vueltas de clasificación pasaron a la historia.

"Estamos intentando proteger [a Kimi] de las actividades mediáticas y de marketing en la medida en que eso le ayude y dentro de nuestras posibilidades", explicó Toto Wolff, director de Mercedes, la semana siguiente en Barcelona.

"También insistimos constantemente a nuestros amigos de la prensa italiana: por favor, no hagáis comparaciones con Ayrton Senna ni le llaméis 'Il Fenomeno'. Creo que La Gazzetta [dello Sport] tituló así después de que ganara cinco carreras consecutivas, algo increíble para un chico tan joven, pero todavía no habíamos ganado ningún campeonato y él tenía 19 años".

Ayrton Senna, Mclaren

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Antonelli acabó proclamándose campeón del mundo en el Gran Premio de México. Unos días después, antes de la cita de Sao Paulo, visitó a la familia Senna y compitió en Interlagos con un casco amarillo que recordaba al del mítico piloto paulista.

"Comparar a Kimi con Senna... A ver, nunca me ha gustado demasiado esa comparación porque, al igual que Frank [Williams] y Ron [Dennis], Senna es un gigante de este deporte, tanto por lo que fue como persona como por lo que fue como piloto", añadió Wolff después del GP de Brasil.

"Creo que imponerle esos estándares a un piloto de 20 años supone muchísima presión, y por eso no quiero compararlos en esta etapa. Kimi es Kimi y Senna era Senna".

"Pero es bonito ver cómo la familia Senna lo ha acogido. Dicen que es la primera vez que sienten que hay un segundo Senninha. Es la primera vez que puedes decir: 'Vale, se parece un poquito a él'. Pero quizá, por ahora, sea un Senninha y todavía no un Senna. Así que dejemos que Senninha se desarrolle, dejemos que llegue a convertirse en un Senna".

Wolff mencionó a Frank Williams y Ron Dennis porque el noveno título de constructores de Mercedes le permitió igualar el palmarés de Williams como director de equipo. Sumando los campeonatos de pilotos y constructores, el austriaco acumula ya 17 títulos, los mismos que Dennis con McLaren, mientras que Williams se quedó en 16.

"Cuando pienso en ello, los dos son gigantes de este deporte", aseguró Wolff. "Ni siquiera estoy en la misma galaxia que Frank, que, después de su accidente, fue capaz de conseguir cosas extraordinarias".

"Y, del mismo modo, Ron es una persona a la que siempre he admirado, alguien que ha sido una referencia en este deporte, que ha establecido nuevos estándares y que probablemente también tenía un poco ese síndrome de prestar atención hasta al más mínimo detalle, de detectar siempre lo que estaba mal. Así que nunca me consideraré a su altura".

Mira:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Verstappen, tajante sobre Ferrari: "Nunca ficharía a dos pilotos número uno"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Benjamin Vinel





Honda admite que podría tardar semanas en descubrir la causa de sus fallos de batería



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Honda admite que podría tardar semanas en descubrir la causa de sus fallos de batería





Actualización del calendario de F1 2026: Imola descartado, sin plan B si la guerra escala



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 h



Actualización del calendario de F1 2026: Imola descartado, sin plan B si la guerra escala





Mekies sostiene que el destino de Lawson no tiene nada que ver con él



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



10 h



Mekies sostiene que el destino de Lawson no tiene nada que ver con él

Más de

Ayrton Senna





Todos los pilotos con pole position en Fórmula 1: cuántas y dónde



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Todos los pilotos con pole position en Fórmula 1: cuántas y dónde





Cuando Tina Turner endulzó la histórica última victoria de Senna en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Australia



3 d



Cuando Tina Turner endulzó la histórica última victoria de Senna en F1





El #12, Antonelli y el Lotus de Senna: cuando la emulación se convierte en búsqueda de perfección



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 d



El #12, Antonelli y el Lotus de Senna: cuando la emulación se convierte en búsqueda de perfección

Más de

Mercedes





La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?



Fórmula 1



Fórmula 1 7 h



La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?





Wolff revela que Vasseur pagó un millón de dólares para llevar a Ocon a la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



11 h



Wolff revela que Vasseur pagó un millón de dólares para llevar a Ocon a la F1





Wolff reflexiona sobre la sequía rota de Mercedes F1: "No fuimos unos perdedores totales"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Wolff reflexiona sobre la sequía rota de Mercedes F1: "No fuimos unos perdedores totales"

Últimas noticias





Wolff compara a Antonelli con Senna, pero pone un matiz: "Todavía no, pero..."



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 min



Wolff compara a Antonelli con Senna, pero pone un matiz: "Todavía no, pero..."





Dall'Igna elogia la gestión de Márquez en Qatar: "Se siente como una victoria, la mayor de todas"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



35 min



Dall'Igna elogia la gestión de Márquez en Qatar: "Se siente como una victoria, la mayor de todas"





Verstappen, tajante sobre Ferrari: "Nunca ficharía a dos pilotos número uno"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



54 min



Verstappen, tajante sobre Ferrari: "Nunca ficharía a dos pilotos número uno"





Saltos, historia y una sorpresa: la gran fiesta de Toni Bou y Repsol Honda en Barcelona



Otras motos



Misc Otras motos 1 h



Saltos, historia y una sorpresa: la gran fiesta de Toni Bou y Repsol Honda en Barcelona

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse