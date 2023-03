Cómo se creó la "tormenta perfecta" para los problemas de Mercedes F1

Cargar el reproductor de audio

Después de que George Russell y Lewis Hamilton se clasificaran en la sexta y séptima posición en el Gran Premio de Bahrein de la temporada 2023 de Fórmula 1, el director de Mercedes, Toto Wolff, declaró que el equipo debía cambiar la dirección de su diseño. Ahora se ha conocido que los altos cargos de la escudería, los pilotos y los ingenieros participaron en una intensa reunión el martes posterior a la carrera en el circuito de Sakhir para abordar la situación.

Cuando Motorsport.com le pidió al jefe de los germanos que detallara las conversaciones, el austriaco dijo que habían resultado ser "un proceso interesante", puesto que los de las flechas de plata se dieron cuenta de que su capacidad para limitar el porpoising en el problemático W13 le había dado falsas esperanzas sobre lo lejos que podían llegar, y eso creó una "tormenta perfecta".

El máximo responsable de los de la estrella dijo: "Se están llevando a cabo muchas, grandes y buenas reuniones en la escudería. Es un proceso bastante interesante porque el año pasado tuvimos la tormenta perfecta, con un coche que fue mejorando y entonces empiezas a cuestionar el concepto del monoplaza menos de lo que realmente deberías".

"Ahora tenemos que demostrar que no estamos contentos con dónde hemos llegado", continuó. "En general, no estamos felices con la cantidad de carga aerodinámica, el equilibrio mecánico, y eso nunca viene solo. Todas esas reuniones nos están dando claridad y hacen que nos centremos en lo que debemos hacer para darle la vuelta a la situación rápidamente".

Esas palabras coinciden con lo que comentó Russell antes del Gran Premio de Arabia Saudí, quien puso la carrera en la que logró la victoria como la razón por la que fueron por "un camino un poco equivocado". Wolff añadió que se está demostrando que el conjunto germano se equivocó en su filosofía, y que su diseño no superará a sus rivales, tanto Red Bull como Ferrari, como esperaban antes.

Eso llevó al austriaco a concluir que Mercedes llevó un "mal guía" por los datos y las simulaciones CFD: "Nos esforzamos muchos para que funcionara, porque los datos que hemos extrapolado nos mostraban que eso funcionaba. Se demostró que estábamos equivocados, es muy sencillo, y se puede ver que los tres coches más rápidos, incluido Ferrari, tienen un concepto similar de cómo generan el rendimiento, muy diferente al nuestro".

"En un momento determinado, llegamos a las conclusiones de que nos equivocamos", dijo. "Todavía estamos analizando por qué lo hicimos, porque seguimos los datos y lo que nos dicen las simulaciones y, en ese caso, nos equivocamos con los datos. Todos los que participamos en el proceso de toma de decisiones llegamos a esa conclusión, no podíamos seguir así".

"Realmente intentamos ceñirnos a ello y no queremos, bajo ninguna circunstancia, ir en una dirección única diciendo, 'vamos a hacer que eso funcione pase lo que pase', porque no funciona", explicó. "No quiero perder más tiempo, y mis compañeros tampoco lo quieren".

