Williams se "reinicia" antes de Bélgica para "volver atacando", asegura Vowles

El jefe del equipo Williams, James Vowles, ha prometido que la escudería de Grove "se reiniciará y volverá atacando" en el próximo GP de Bélgica, mientras el equipo busca recuperarse de una complicada carrera de casa.

Tras un difícil GP de Gran Bretaña que dejó más preguntas que respuestas respecto al último paquete de mejoras, Williams está llevando a cabo una revisión interna.

Hablando en su informe posterior a la carrera 'Vowles Verdict', James Vowles arrojó luz sobre la mentalidad del equipo mientras se prepara para las exigencias únicas del circuito de Spa-Francorchamps.

Antes de dirigirse al Bosque de las Ardenas, Vowles subrayó la importancia de entender el déficit de rendimiento actual.

"Hacemos balance de todo lo que sabemos por los datos y es objetivo, pero pese a ello intentamos hacernos preguntas y salimos de Silverstone con más de las que teníamos anteriormente", explicó el británico.

"Luego eliminas todos los elementos a los que podemos dar respuestas con los datos, y simplemente te centras en esos elementos clave y eso nos llevará en una dirección correcta. Todo eso tiene un impacto directo en lo que haces en el futuro, tiene un impacto en cómo das forma o modificas el rendimiento que llevas a la pista".

"Pero si no entiendes el ahora, no puedes modificar el futuro", explicó.

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James Vowles, Williams Photo by: CHANDAN KHANNA / AFP via Getty Images

De cara a la 10ª carrera de la temporada 2026 de la F1, James Vowles señaló los desafíos del famoso circuito. "Tenemos Bélgica a continuación. Y es, para los pilotos, uno de sus favoritos, si no para muchos de ellos, su pista favorita".

"Y puedo ver por qué. Tienes el clásica¡o Eau Rouge a fondo, donde antes nunca era a fondo, pero pasó a serlo a medida que añadimos más y más rendimiento. Tienes varios puntos de adelantamiento. Es un desafío bastante completo".

"Pasas por el sector 1 y el sector 3, que realmente se tratan en cierta medida de la velocidad en recta, pero luego el sector 2 es una parte técnica muy complicada del circuito. Así que es un equilibrio realmente precioso entre los tres sectores", finalizó.

Vowles también cree que la meteorología impredecible supondría un desafío extra, pero es optimista, porque cree que Williams tiene la posibilidad de "volver atacando" en Spa.

"El tiempo suele ser un desafío. Aprecio que, en este momento, estamos en una ola de calor. En Bélgica, puede que no sea el caso. Así que veamos si acabamos corriendo el primer gran premio sobre lluvia de 2026. Pase lo que pase, para mí, disfruto allí".

"Disfruto yendo allí porque es un desafío diferente a la mayoría de los otros circuitos del calendario. Y es una oportunidad para que nos reiniciemos y volvamos atacando", dijo.