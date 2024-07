Williams F1 ve más de un 50% de posibilidades de fichar a Sainz

La Fórmula 1 afronta su pausa veraniega y el futuro de Carlos Sainz sigue en el aire. Tras anunciarse que Ferrari había fichado a Hamilton, y después de quedar descartadas las opciones de Red Bull y Mercedes, Audi parecía estar en la 'pole' para hacerse con el madrileño, pero entró en escena Williams. Luego, Alpine hizo una atractiva oferta y la escudería gala parecía la mejor colocada para ficharle, pero han ido pasando las semanas y la decisión no llega.

En un encuentro con medios entre los que se encontraba Motorsport.com, James Vowles, director de Williams, dijo que su alineación se decidiría muy pronto, y no descarta todavía a Sainz. "En principio, sí", contestó cuando le preguntaron si la semana que viene tendría formada su pareja de pilotos para 2025 antes de que la F1 afronte 14 días obligatorios de cierre. "Creo que ya he empezado antes de las vacaciones de verano, y hemos hecho metafóricament hablando una línea sobre la arena, poniendo un margen, y espero que nos mantengamos dentro de ella".

Y sobre las opciones de Williams de fichar a Sainz, contestó: "De 100, diría que más del 50%, ¿cómo es eso? ¿Qué confianza tengo? Creo que las probabilidades están a nuestro favor. Pero ya me ha pasado eso una vez este año. Así que veamos. Las probabilidades están a nuestro favor".

Ante la pregunta de si entiende la posición de Carlos Sanz, que sigue sopesando opciones, el británico declaró: "Son conversaciones interesantes que él y yo hemos tenido hasta muy tarde algunas noches. Y las hemos presentado desde los dos puntos de vista. Mi perspectiva es esta: 'sé que llevo una camiseta de William, pero creo mucho en lo que estamos haciendo, por eso dejé Mercedes para venir aquí'.Creo en todo lo que estamos haciendo aquí y estoy en ello día a día, y puedo ver los cambios día a día"

"Si un grupo de personas en el equipo os hablaran de cómo ha cambiado esto en 12 meses, saldrían historias muy positivas, por eso yo soy positivo.Carlos no puede ver mucho de eso. Se fija en lo que se ve desde fuera. ¿Dónde estás? ¿Dónde te clasificas? ¿Por qué tuviste una mala carrera aquí? ¿Qué está pasando aquí?", lamenta, antes de referirse a las ofertas de Audi Sport y de Alpine.

"Tiene uno de los fabricantes más grandes del mundo queriendo ficharle", dijo sobre Audi. "Eso es difícil de rechazar. Un fabricante con el que su padre ha ganad, de hecho. Y tiene un equipo [Alpine] que, seamos claros, históricamente nos ha derrotado. También eso se hace difícil de rechazar, ganaron carreras no hace mucho tiempo, o una carrera no hace mucho tiempo".

"Yo puedo ver esa perspectiva de las cosas. Esto es lo que me dijo, lo que más me resonó: 'La razón por la que hago esto es que cuando me comprometo, necesito comprometerme con todo mi corazón y mi alma, al 100%, y hacer eso significa que no puedo tener ninguna duda". Y por eso se toma su tiempo. Eso me marcó".

Vowles negó que en Williams le ofrecen a Sainz fichar por ellos para 2025 y poder irse si en 2026 se abre una opción más competitiva.

Además, también parecieron restarle importancia a la posibilidad de hacerse con Andrea Kimi Antonelli si Mercedes no decide ascender a su joven estrella, asegurando estar "abierto" pero que a su vez solo quiere "excelencia".

"Quiero que el equipo gane carreras. Quiero personas que sean líderes. En otras palabras, que estén ya asentados. Así que de todos esos, el primero de la lista, lo he dicho desde el principio y lo mantendré aquí y ahora también, es Carlos. Él no está escuchando esto, pero en la adversidad el año pasado, ganó una carrera, y lo hizo de una manera inteligente, en contra de algunos de los mejores pilotos como Lando y Charles. Les ganó en difíciles circunstancias. Sainz lleva la excelencia con él, y ahí es donde tengo puesto mi corazón".

Después de pedirle que defienda su candidatura a fichar a Sainz y analizara por qué es mejor Williams que Audi y Alpine para el español, comentó: "Es un tipo muy sensato. Pase lo que pase, es Audi, son un gran fabricante, invertirán lo que sea necesario financieramente para que esto sea un éxito. Y creo que ahí hay un cambio. No estoy seguro de si es bueno o malo, no estoy en el equipo como para poder saberlo. Pero no creo que eso sea necesariamente importante".

"Recuerden, él está pensando en el largo plazo, cuál es la solución correcta a largo plazo, y con Alpine tendrán que soportar una cantidad de dolor, y también tendrán al mismo tiempo una gran cantidad de éxito. Creo que él está intentando sopesar cuáles son las opciones. Yo soy parcial, pero somos un equipo estable, no hay cambios en marcha y tenemos una gran inversión detrás. Por eso, para mí, es una decisión fácil, pero para él probablemente no lo sea tanto", concluyó.