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Williams F1 planea tener un "coche casi nuevo al completo" para el GP de Azerbaiyán

Williams llevará actualizaciones al GP de Gran Bretaña de F1 de este fin de semana, pero se planea un paquete más grande para Azerbaiyán, en septiembre.

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

El jefe del equipo Williams, James Vowles, dice que llevarán un "coche casi completamente nuevo" para el Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá lugar a finales de septiembre.

La escudería con sede en Grove ha tenido un comienzo decepcionante en la nueva era de la Fórmula 1, especialmente después de haber dedicado muchos de sus esfuerzos a prepararse para 2026 el año pasado, ya que su actual FW48 se terminó tarde, y con sobrepeso.

El problema del peso y la falta de actualizaciones rápidas han seguido perjudicando el progreso del equipo, que ocupa el octavo puesto en el Mundial de Constructores de la F1, con solo 11 puntos, y solo por delante de Audi, Aston Martin y Cadillac. Williams no ha logrado sumar puntos en las dos últimas carreras, con las condiciones de calor y el tipo de curvas en ambos circuitos dejando al descubierto las debilidades del coche.

Con Alex AlbonCarlos Sainz frustrados por la falta de progreso -con el británico-tailandés terminando en un discreto 17º puesto, a dos vueltas de la cabeza, mientras que el español se retiró por un fallo de motor en Austria– todo el equipo está depositando su confianza en que las mejoras aporten tanto un salto de rendimiento como una solución a su problema de sobrepeso persistente.

Williams no introdujo mejoras en el Red Bull Ring, lo que Vowles cree que, sumado a las actualizaciones de sus rivales, provocó una nueva caída de rendimiento en relación con la competencia y perjudicó sus opciones, junto con las condiciones de calor, en las que actualmente está sufriendo.

"Creo que esa es una de las grandes razones por las que nos habéis visto retroceder un poco", dijo Vowles sobre la ausencia de mejoras en Austria, hablando con Sky Sports Alemania. "Sobre nuestros planes de mejoras: tenemos lo que yo llamo una de tamaño medio para Silverstone".

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Y luego habrá pequeñas piezas, En Spa, y Budapest. Y luego elementos algo más grandes, incluida una reducción de peso, para Zandvoort. Así que, realmente para nosotros, será casi un coche completamente nuevo para Bakú. Así que ese es realmente el periodo que estamos esperando".

Aunque Williams naturalmente tendrá esperanzas de que sus mejoras entre el GP de Gran Bretaña de este fin de semana y el resto de la gira europea de la temporada tengan un impacto significativo en su rendimiento, tendrán que esperar otras seis citas hasta que su paquete de mejoras principal esté listo para el fin de semana de Bakú.

Aston Martin tiene un plan similar, ya que pretende contener los desarrollos menores hasta poder proporcionar un paquete de mejoras importante, tanto para el chasis como para el motor, en torno al GP de Hungría, a finales de julio.

Albon ha restado importancia a las mejoras de Williams para Silverstone como posible punto de inflexión para el equipo, pero siente que podrán cerrar la brecha con el grupo de la zona media formado por Alpine, Racing Bulls y Haas.

"No nos va a llevar a la zona media, pero quizá nos acercará a los Haas", dijo Albon después del GP de Austria. "Creo que ese es quizá un primer paso sensato este año, para acercarnos un poco a los coches de la zona media. Creo que hoy nos doblaron los Racing Bulls, así que... estamos bastante lejos".

Información adicional de Stuart Codling

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