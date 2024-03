Williams F1 cree que será "muy difícil" recuperar la confianza de Sargeant

Un accidente de Alexander Albon durante la FP1 del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 dañó su chasis, lo que provocó que quedara inservible para el resto del fin de semana. Como Williams no tenía otro de repuesto, el equipo optó por sacrificar a Logan Sargeant para permitir al anglotailandés participar en la carrera.

El director de la escudería, James Vowles, admitió que la decisión de dejar fuera al estadounidense fue "una de las más difíciles" que tuvo que tomar, pero reconoció que la apretada parrilla llevó a los de Grove a "apostar" por el piloto que tiene más probabilidades de sumar puntos.

El británico aseguró que reconstruir la confianza de su piloto será "muy difícil", pero insistió en que el equipo todavía le respalda para que cumpla tras la decisión de renovarle para 2024.

"No, no creo que ese sea el caso", respondió cuando Motorsport.com le preguntó si la decisión era una prueba de que Williams no tenía fe en Logan Sargeant. "El hecho de que le haya vuelto a renovar demuestra que tengo fe en él. Este año, creo que se ha visto que ha estado más cerca de Alex [Albon] que antes".

"Sin embargo, tengo un coche y solo uno. Hay cinco equipos muy rápidos ocupando esas diez primeras posiciones, no hay puntos de si estás entre los diez primeros", señaló. "Hay un punto que separa a los cinco últimos equipos ahora, así que cada punto marcará la diferencia de aquí a final de año".

"Por lo tanto, en ese sentido, pones tu dinero en el piloto que hasta ahora, este año, ha estado ligeramente por delante del otro, que es Alex", defendió James Vowles. "Por eso, he reiniciado todo, [he] visto desde Bahrein, desde Arabia Saudí y desde aquí [Australia], cuál de los dos pilotos es más probable que sume un punto".

Cuando Alex Albon no pudo disputar la FP2, su compañero no sabía que no volvería a subirse a su monoplaza, y cuando se le preguntó cómo Williams iba a recuperar la confianza del estadounidense, James Vowles respondió: "Ante todo, es muy difícil de hacer".

"Tienes a un atleta de élite que no está haciendo otra cosa que lo que le he pedido este año. No ha cometido ni un solo error, no ha puesto un pie en falso en toda la temporada", dijo. "Sin embargo, le he sacado [fuera] del coche, así que eso dañaría la confianza".

"Uno de los métodos que he puesto en marcha con él es la estructura, hablando de dónde están sus puntos fuertes, y dónde están sus débiles, ayuda y apoyo en términos de su entorno con el fin de hacerle avanzar", reveló el inglés. "La verdad es que, en el caso de un piloto de carreras, cuando vuelve a subirse al coche, que en su caso será en Japón, y acaba a milésimas de Alex, que es lo que ha estado haciendo en las últimas carreras, verá que la confianza vuelve".

"Entiende que esto es un deporte de equipo. Es el deporte más raro del mundo, en el que tengo dos pilotos, pero es un deporte de equipo", sentenció el director de Williams.

