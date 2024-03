Williams deja a Sargeant sin correr y da su chasis a Albon en Australia

El equipo de Grove se encontró en serios apuros cuando Alexander Albon se estrelló en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 y dañó gravemente el chasis. Tras una primera investigación, la escudería británica confirmó que no podrían reparar a tiempo los componentes y que tampoco tenían uno de sustitución, por lo que la única opción que quedaba si querían que el anglotailandés compitiera era que Logan Sargeant cediera el suyo y se quedara sin correr.

Esa fue la decisión que finalmente tomaron, y lo hicieron público a través de un comunicado durante la jornada del viernes: "Tras el accidente de Alex Albon durante la FP1 del Gran Premio de Australia, Williams Racing confirma que, debido a los importantes daños sufridos, se ve obligado a retirar el chasis para el resto del gran premio. Este chasis será enviado a la sede del equipo en Grove para su reparación".

"Debido al hecho de que un tercer chasis no está disponible, el equipo puede confirmar que ha tomado la decisión de que Alex [Albon] compita por el resto del fin de semana en el chasis que Logan Sargeant usó en la FP1 y FP2", se podía leer.

El director de la escudería inglesa, James Vowles se pronunció sobre la decisión que tomaron: "Nos decepciona que los daños sufridos por el chasis nos hayan obligado a retirarlo del fin de semana. Es inaceptable en la Fórmula 1 actual no tener un chasis de repuesto, pero es un reflejo de lo atrasados que estábamos en el período invernal y una ilustración de por qué tenemos que pasar por un cambio significativo con el fin de ponernos en una mejor posición para el futuro".

"Como resultado, hemos tenido que tomar algunas decisiones muy difíciles esta tarde. Aunque Logan [Sargeant] no debería sufrir por un error que no cometió, cada carrera cuenta cuando la parrilla está más apretado que nunca, así que hemos tomado la decisión basándonos en nuestro mejor potencial para sumar puntos este fin de semana", aseguró el máximo responsable de los de Grove. "Esta decisión no se tomó a la ligera, y no podemos agradecer lo suficiente a Logan su elegante aceptación, demostrando su dedicación al equipo, es un verdadero jugador de equipo. Este será un fin de semana difícil para Williams, y no volveremos a ponernos en esta situación".

Los pilotos también hablaron sobre lo sucedido, y Alexander Albon cree que es algo que nunca debería haber pasado, pero agradeció a su compañero el gesto de ceder su chasis: "Tengo que ser totalmente sincero y decir que ningún piloto querría dejar su asiento. Nunca querría que ocurriera algo así, Logan siempre ha sido un profesional consumado y un jugador de equipo desde el primer día, y esto no será fácil de asumir para él".

"Sin embargo, en este momento, no puedo insistir en la situación, y mi único trabajo ahora es maximizar nuestro potencial este fin de semana y trabajar con todo el equipo para asegurarnos de que hacemos el mejor trabajo posible", explicó el anglotailandés, mientras que el estadounidense aseguró que era el instante más duro de su trayectoria.

"Este es el momento más difícil que recuerdo en mi carrera y no es nada fácil. Sin embargo, estoy completamente aquí por el equipo, y seguiré contribuyendo en todo lo que pueda este fin de semana para maximizar lo que podemos hacer", sentenció Logan Sargeant.

