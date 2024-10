Williams avisa a Sainz y Albon: "El 2025 será un año de sufrimiento"

El director del equipo de Grove, James Vowles, advirtió que la temporada 2025 de Fórmula 1 será complicada para Williams, ya que se centrarán en la nueva normativa de 2026, cuando habrá monoplazas con dimensiones más pequeñas, menor pesa, una aerodinámica más simple y menor carga y resistencia para beneficiar las peleas.

Después de no haber terminado ninguna carrera entre los cinco primeros desde 2017, salvo el polémico Gran Premio de Bélgica 2021, debido a sus problemas financieros, la escudería recibió su presupuesto por parte de Dorilton Capital, y consiguieron ascender en la tabla hasta poder luchar en la tabla media. Por lo tanto, la nueva era será una gran oportunidad para dar un salto con Carlos Sainz y Alexander Albon, y están dispuestos a sacrificar una campaña.

"Es el mensaje que Carlos [Sainz] y Alex [Albon] saben, 2025 será un sufrimiento", dijo a Motorsport.com. "No es que vayamos a dar un paso adelante, vamos a retroceder un poco, y si lo hacemos es porque estamos invirtiendo el ritmo adecuado para el 2026 en comparación con lo que nos rodean. Eso no significa que vayamos a ser décimos, pero va a ser un año duro".

Tras un curso en 2023 en el que se impusieron a AlphaTauri por la séptima posición tras sumar tres puntos más en el campeonato de constructores, pasaron apuros a principios de 2024, con solo cuatro unidades hasta la pausa de verano. Sin embargo, su temporada despegó a partir del Gran Premio de Italia, y el anglotailandés y Franco Colapinto pudieron puntuar bastante con un coche que se quitó unos kilos de encima.

"Creo que tuvimos suerte de acabar séptimos el año pasado", indicó James Vowles. "El Visa CashApp RB fue muy rápido al final de la temporada pasada, y fue solo cuestión de una decisión estratégica, casi, lo que definió quién terminó por delante en el campeonato, pero fuimos séptimos. El monoplaza de este año estaba rindiendo, creo que fui bastante directo en cuanto al sobrepeso que teníamos".

"Quita ese tiempo y verás que no deberíamos estar donde estamos en el mundial, y ahora que hemos tenido rendimiento, quitando el peso del monoplaza, volvemos a estar donde yo habría esperado que estuviéramos, lo que no es un paso atrás", afirmó el británico, quien aboga por un enfoque de prueba y error en los próximos doce meses.

"Estamos tratando de dar saltos, no pasos adelante, no avances lentos, no ganancias mínimas, ni siquiera marginales, sino saltos en la tecnología y en lo que estamos haciendo", explicó. "Y al hacerlo, vamos a tropezarnos con nosotros mismos, y me siento cómodo con ello, porque no podemos desaprender lo aprendido".

"Doy casi una garantía, por desgracia, vamos a volver a caer, no creo que sea en el 2025, por si sirve de algo", comentó. "Creo que tenemos un buen camino para llegar hasta allí, pienso que en el 2026, lo que pedimos a la organización es más de lo que podemos ofrecer, así que tenemos que encajar todo, o quizá tropezar un poco por el camino".