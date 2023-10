Williams, Andretti y las pérdidas de la mitad de la parrilla de F1

La FIA ha aprobado la candidatura de Andretti para entrar a la Fórmula 1, lo que significa que la llegada del equipo estadounidense, junto a Cadillac, de General Motors, debe intentar obtener ahora la aprobación del titular de los derechos de la categoría, la FOM.

Sin embargo, los diez equipos actuales parecen estar totalmente en contra de su llegada al Gran Circo, ya que temen que su entrada desestabilice todo, y se oponen a una hipotética reducción de sus ingresos comerciales en aproximadamente un 10%.

El director de Williams, James Vowles, reconoció, al igual que Aston Martin, que su escudería se opone firmemente a la ampliación de la parrilla, al menos hasta que todos los competidores sean financieramente estables, algo que, según él, aún está lejos de conseguir.

"Mis ideas son muy claras. Williams está en contra de la incorporación de un undécimo equipo, y muy firmemente en contra", dijo el británico. "Mi responsabilidad está con los 900 empleados de mi empresa. Porque entonces verán que estamos [perdiendo dinero]".

Según las cuentas publicadas recientemente en el Registro Mercantil, Williams Grand Prix Engineering Limited registró una pérdida después de declarar todos los impuestos de 17,9 millones de libras (más de 20M€ al cambio actual) en el ejercicio de 2022.

Vowles continuó: "La razón es que estamos invirtiendo en la categoría para ser mejores. Creemos en la dirección hacia la que se dirige la Fórmula 1".

"La razón es que, por una vez, tenemos una entidad sostenible. Los equipos colaboran cada vez más y tenemos carreras muy igualadas, pero debe saberse que no somos solo nosotros los que no somos financieramente estables. Yo diría que probablemente la mitad de la parrilla no lo es".

"Creo que la incorporación de un undécimo equipo es algo sensato, pero solo cuando el décimo conjunto de la parrilla sea financieramente estable", explicó.

"Todo el mundo dice que estamos en un buen momento y lo estamos en algunos aspectos, pero ahora... se están invirtiendo cientos de millones para mejorar la categoría".

"Por lo tanto, queda claro por qué tenemos que tener mucho cuidado con diluir lo que ya tenemos, porque sólo son más pérdidas sobre la mesa".

A pesar de su fuerte oposición a la entrada de un undécimo equipo, Vowles dijo que la Fórmula 1 debería dar la bienvenida a un OEM como General Motors con los "brazos abiertos".

"Hemos sido claros desde el principio, estamos más que contentos de que vengan nuevas entidades, pero el pastel tiene que crecer, no reducirse. Hasta ahora, solo se está reduciendo".

"Para que quede claro, esto no va ni contra Andretti ni contra GM. Todo lo contrario".

"Doy la bienvenida a GM de brazos abiertos... y espero forjar una relación con ellos si las cosas no funcionan. Son una entidad increíble que creo que mejorará la categoría", concluyó el de Williams.