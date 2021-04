Webber aconseja a Vettel: "No seas tan duro contigo mismo"

Sebastian Vettel se ha embarcado en un nuevo reto al unirse a Aston Martin esta temporada, tras seis años con Ferrari. Las dos últimas temporadas del tetracampeón del mundo se vieron empañadas por una serie de errores y por el declive de su rendimiento, especialmente frente a su entonces compañero de equipo Charles Leclerc.

Los dos primeros Grandes Premios de la Fórmula 1 2021 no permitieron a Vettel demostrar su nivel. Sufrió por una bandera amarilla en la sesión de clasificación de Bahrein y solo pudo acabar 18º, antes de ser penalizado por no reducir la velocidad lo suficiente. Su carrera se vio empañada por un toque con Esteban Ocon y cruzó la línea de meta en 15º lugar, recibiendo una nueva penalización por el incidente. En Imola, los problemas se repitieron y no pudo luchar por los puntos.

Mark Webber, que pasó cinco años con Vettel en Red Bull y que protagonizó algunos encontronazos con el alemán, cree que si quiere volver a luchar por cosas grandes, su antiguo compañero de equipo debe demostrar rápidamente que todavía es capaz de brillar, y para ello no debe centrarse en sus errores.

"Es el primero en criticarse a sí mismo", dijo el australiano a RaceFans. "Definitivamente va a ser muy duro consigo mismo. Es muy fácil sentirse superado por ese tipo de cosas".

"Y ahora su misión es asegurarse de que no se le vaya de las manos, de que pueda volver a tomar las riendas y de que se familiarice con este coche. Porque no importa cuál sea tu nombre o tu historial, tienes que cumplir con las expectativas cada año en la Fórmula 1 y él lo sabe muy bien. Así que las próximas seis o siete carreras serán cruciales para él".

El ambiente que rodea a Vettel podría ayudarle a progresar. Con cierta amargura dejó la Scuderia, que optó por sustituirlo por Carlos Sainz antes de que empezara la temporada 2020.

Webber cree que el clima en Ferrari se había vuelto demasiado complicado para Vettel en los últimos años –haciendo referencia a algunas de las imágenes de la serie documental de Netflix sobre la F1– y que será "más feliz" en Aston Martin.

"Es muy difícil saber cómo sucedió todo. Pero creo que está bastante claro, he visto un poco de Drive to Survive y si sale a relucir es que estar en Ferrari debió ser bastante duro para él. Así que buscaba un cambio de ambiente. Pero siempre te juzgan por lo que haces en el coche", añade el australiano.

Webber cree que, aunque Aston Martin hará todo lo posible para ayudar a Vettel, es el protagonista quien debe tomar las riendas del asunto y quien puede "salir de esta situación de mierda" si recupera rápidamente el buen ritmo.

Haga clic en las flechas de las imágenes para desplazarte por ellas…

Daño en el coche de Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los daños del coche en el accidente de Charles Leclerc nos permitieron tener una gran vista de la parte inferior del alerón delantero del Ferrari SF21. Daño en el coche de Charles Leclerc, Ferrari SF21 2 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images También se vieron detalles de la parte baja del SF21 mientras el coche era trasladado al camión de recuperación. Detalle del conducto de freno del McLaren MCL35M 3 / 18 Foto de: Giorgio Piola El conjunto del conducto de los frenos delanteros de McLaren tiene esta temporada dos nuevas entradas entre un conjunto de aletas que ayudan a alimentar el flujo de aire a través del paquete para mejorar la aerodinámica. Es una disposición similar a la utilizada por Mercedes la temporada pasada, pero McLaren ha invertido la forma de su conducto de freno para conseguir un efecto similar. Conducto del freno delantero del McLaren MCL35M 4 / 18 Foto de: McLaren Una imagen de la pieza con forma de "molde de pastel" del MCL35M muestra cómo el equipo ha colocado varios canales y salidas en su diseño para ayudar a magnificar el efecto aerodinámico. Detalle del piso del Ferrari SF21 5 / 18 Foto de: Giorgio Piola Ferrari probó un nuevo suelo durante los entrenamientos libres que contaba con el recorte en forma de Z que algunos rivales han estado utilizando durante la fase inicial de la temporada. El recorte va acompañado de una nueva ranura, mientras que se eliminó el trío de aletas. Comparación del difusor del Mercedes W12 6 / 18 Foto de: Giorgio Piola Mercedes modificó el difusor para la segunda carrera de la temporada, alterando la forma de uno de los montantes verticales (resaltados en verde). Como se puede ver, el trazado en forma de L ha sido sustituido por una versión de longitud completa. Detalle trasero del Red Bull Racing RB16B 7 / 18 Foto de: Giorgio Piola Una gran imagen del difusor del Red Bull RB16 mientras es transportado al camión tras el fallo del eje de transmisión que sufrió Max Verstappen. Detalle del suelo del Red Bull Racing RB16B 8 / 18 Foto de: Giorgio Piola Destaca el grupo de aletas utilizado por Red Bull en el RB16B para coaccionar el flujo de aire hacia el exterior. Detalle del difusor del Mercedes F1 W12 9 / 18 Foto de: Giorgio Piola Esto no es nuevo, pero un detalle interesante es el tratamiento de la superficie en la zona de transición del difusor del Mercedes W12. Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 10 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Una buena visión general del McLaren MCL35M y de las distintas superficies que componen el grupo de bargeboards. Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 11 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pintura parafina en el alerón trasero en forma de cuchara del Aston Martin AMR21, cuando el equipo comprobaba que el nuevo diseño aporta el rendimiento que se espera de él. Valtteri Bottas & Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes probó diferentes configuraciones del alerón trasero, ya que Bottas tiene la disposición de doble pilar mientras que Hamilton llevó la de un solo soporte. Lance Stroll, Aston Martin AMR21 13 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images La vista aérea del Aston Martin AMR21 muestra la cantidad de suelo que el equipo ha recortado para modificar su ángulo. También se observa que el suelo está contorneado para obtener aún más el efecto aerodinámico que se busca. Lance Stroll, Aston Martin AMR21 14 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin cuenta con una nueva carrocería lateral y nuevos soportes de los retrovisores para el AMR21 de Imola, para reducir el tamaño de las entradas y mejorar el rendimiento aerodinámico. Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Las salidas de refrigeración traseras del Ferrari SF21 son mucho más pequeñas de las que usó en Bahréin. Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 16 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Aquí podemos ver parafina en la esquina trasera del McLaren, con la que el equipo busca recoger la confirmación visual de que las nuevas piezas en esa zona están funcionando como se esperaba. George Russell, Williams FW43B 17 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La parafina en el lado derecho frontal del Williams FW43B ayudará al equipo a identificar cualquier problema de correlación entre sus herramientas de simulación y la vida real, a la vez que recopila información sobre su nuevo diseño del alerón delantero. Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, deja el garaje. 18 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La vista aérea del Red Bull RB16B muestra lo estrecha que es la carrocería y también destaca las aletas montadas en el suelo junto a los vientres de los pontones.