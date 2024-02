El jefe de Williams cree que Mercedes F1 "volverá más fuerte" sin Hamilton

"De hecho, creo que es bueno para el deporte", dijo en la presentación de la decoración de Williams para la temporada 2024. "Será bueno para Lewis, porque aprenderá de ello y se retará a sí mismo".

"No es bueno para Mercedes a corto plazo, pero en realidad, creo que vas a ver que van a estar absolutamente bien [en cuanto a llegar] a los pilotos. Tienen una alineación fuerte de la que pueden elegir. Volverán más fuertes como resultado. Así que, en última instancia, es algo bueno para todos con el tiempo".

Aunque el momento de la decisión de Hamilton fue inesperado, Vowles dice que no le sorprende que el heptacampeón estuviera listo para salir de su zona de confort en Mercedes y cambiar de entorno.

"Te desgarra por dentro, pero él quiere demostrarse a sí mismo y al mundo que puede pasar por una de las cosas más difíciles de hacer, que es la transición a una nueva organización, y aún así tener éxito. Y probablemente le quedaba una oportunidad en su carrera para demostrarlo, y entiendo perfectamente las razones", siguió.

"Ha sido una historia nueva. No sé vosotros, pero yo no me lo esperaba", comentó Albon. "Pero bien por él. Creo que él quiere ese cambio. Obviamente, el momento es más incómodo por ser la semana antes de que todos los equipos hagan sus presentaciones., al ver que las acciones de Ferrari suben tanto como lo han hecho y la percepción general de la noticia".