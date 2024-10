En Williams ven a Mercedes un paso por delante con el motor de 2026

Si echamos la vista atrás, la última vez que la Fórmula 1 vivió un gran cambio de reglamento en cuanto a los motores fue en 2014 y, durante sus primeras temporadas en vigor, Mercedes arrolló al resto de sus rivales con una unidad de potencia muy superior.

Esa especie de "reseteo" volverá a ocurrir en 2026, con una normativa que repartirá la potencia en 50/50 entre el motor de combustión interna y los componentes eléctricos de la unidad de potencia.

Según James Vowles, director del equipo Williams, su suministrador, es decir, Mercedes, parece que vuelve a estar en una situación ventajosa respecto a los otros motoristas, o al menos eso dijo en el podcast oficial de la F1 conocido como Beyond the Grid.

"Creo que Mercedes ha hecho un trabajo excepcional y por eso me alegré mucho cuando firmamos la ampliación de contrato. Veremos diferencias significativas entre las unidades de potencia de 2026, mientras que hoy en día son casi todas iguales".

"Pero no será una diferencia tan grande como en 2014", aclaró.

Cuando se le pidió profundizar un poco más en cuanto a lo que le ha llevado a pensar que el motor de los alemanes volverá a ser la referencia, dijo: "Es cierto que si nos fijamos en lo básico, será esencialmente lo mismo que estamos haciendo ahora, pero a una escala ligeramente mayor".

"Dicho eso, se van a tener que diseñar de forma completamente diferente y se va a tener que extraer la potencia del motor de combustión interna de una manera diferente". Y cree que esa es la clave de Mercedes: "En lo que respecta a Mercedes, lo ha hecho de una forma bastante inteligente, porque recuerdo que ellos empezaron a invertir antes que los demás, y en tecnologías diferentes".

Por otro lado, más allá de la nueva configuración de las unidades de potencia, entrarán en escena los combustibles sostenibles, que también marcarán la diferencia, aunque Vowles cree que en menor medida en comparación con los motores en sí mismos.

"No, no será el factor más importante. Sin duda será importante, pero no el que más. Pero el combustible sostenible en sí mismo es una idea brillante. Es una forma de que el mundo se replantee cómo podría ser el futuro, que podría ser diferente de lo que esperábamos hasta ahora. Sin duda habrá diferencias de rendimiento, pero no tan grandes como las diferencias entre las unidades de potencia", concluyó el director del equipo de Grove, que a partir de 2026 tendrá a Carlos Sainz en sus filas.

James Vowles, director de Williams Racing Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

