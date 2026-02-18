Test de Bahrein F1: Mercedes, McLaren y Ferrari, igualados; Aston no levanta cabeza

El primer día de acción de la segunda semana de test de pretemporada en Bahrein ha dejado muchas cosas interesantes... A excepción de Red Bull, todos los equipos contaron con sus dos pilotos, pero los más fuertes volvieron a ser McLaren, Ferrari y Mercedes. Por otro lado, los problemas sacuden con más dureza a Aston Martin y Red Bull.

Mercedes, aunque no está claro realmente si todavía está escondiéndose más que sus rivales, alcanzó las 145 vueltas entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli, aunque lo más destacable es el hecho de que el británico se llevó el mejor crono del día con un 1:33.459 en la sesión vespertina.

El campeón del mundo de 2025, McLaren, cerró la jornada del miércoles con Oscar Piastri en segunda posición con un 1:33.469, que fue 0.583s más rápido que el crono de su compañero Lando Norris por la mañana. Entre ambos, además, completaron 124 vueltas para demostrar sus buenas sensaciones a todos los niveles.

Otro equipo fuerte parece ser Ferrari, aunque hoy tampoco se han escapado de los problemas por la tarde, con un Lewis Hamilton que apenas pudo completar 44 giros. Sin embargo, por la mañana fue Charles Leclerc quien pudo dar 70 vueltas con el SF-26 y marcar un 1:33.739 que le permitió acabar tercero a 0.280s del Mercedes W17.

Por detrás, sexto aunque con muchos problemas, estuvo el Red Bull de Isack Hadjar con un 1:34.260, pero lo más relevante fue que solo pudo dar 66 vueltas a lo largo de todo el día, ya que el RB22 se pasó más de la mitad de las ocho horas de pruebas encerrado el garaje por una pérdida presión en uno de los circuitos de refrigeración, según reveló la escudería.

El Williams, pese a sus problemas de sobrepeso, sigue acumulando vueltas y superó las 110 entre sus dos pilotos, mientras que Carlos Sainz marcó un 1:35.113 que le permitió ser octavo, por delante del Alpine de Franco Colapinto (1:35.254), con un A526 que fue el coche más lento de los cuatro con motor Mercedes, aunque también demostró ser fiable con las 120 vueltas completadas entre él y Pierre Gasly.

Para Audi ha sido una gran jornada de test, ya que han podido dar más de 115 vueltas con el nuevo motor de la casa alemana de los cuatro aros. Además, el mejor tiempo de Gabriel Bortoleto por la tarde le sirvió para acabar décimo con un 1:35.551.

En cuanto a Aston Martin, ha sido otra jornada de pruebas complicada, con un problema de motor que dejó a Fernando Alonso con solo 28 vueltas en toda la mañana, otra avería que influyó en el tiempo en pista de Lance Stroll por la tarde (26 giros) y le hizo provocar una bandera roja, antes de otro percance al final de la sesión con la electrónica del motor Honda que obligó al equipo a cerrar el box y perderse la simulación de salida. Sin embargo, en cuanto a tiempos, el AMR26 empezó a dar un paso adelante con el 1:35.974 del piloto canadiense por la tarde.

Racing Bulls y Haas rodaron mucho también en este antepenúltimo día de test, con más de 130 vueltas para los de Fenza y más de 105 para los americanos, aunque con tiempos no demasiado destacables.

Cadillac por su parte parece seguir a la zaga del pelotón en todos los aspectos, ya que entre Valtteri Bottas y Sergio Pérez sólo pudieron completar 59 vueltas, con un mejor crono de 1:37.246 del finés.

Resultados del test de Bahrein de F1 2026 - Miércoles (Día 4)





Pos Piloto TIEMPO DIF Equipo (motor) Vueltas 1 George Russell 1:33.459 Mercedes (Mercedes) 76 2 Oscar Piastri 1:33.469 +0.010 McLaren (Mercedes) 70 3 Charles Leclerc 1:33.739 +0.280 Ferrari (Ferrari) 70 4 Lando Norris 1:34.052 +0.593 McLaren (Mercedes) 54 5 Kimi Antonelli 1:34.158 +0.699 Mercedes (Mercedes) 69 6 Isack Hadjar 1:34.260 +0.801 Red Bull (RBPT) 66 7 Lewis Hamilton 1:34.299 +0.840 Ferrari (Ferrari) 44 8 Carlos Sainz 1:35.113 +1.654 Williams (Mercedes) 55 9 Franco Colapinto 1:35.254 +1.795 Alpine (Mercedes) 60 10 Gabriel Bortoleto 1:35.263 +1.804 Audi (Audi) 71 11 Alex Albon 1:35.690 +2.231 Williams (Mercedes) 55 12 Liam Lawson 1:35.753 +2.294 Racing Bulls (RBPT) 61 13 Oliver Bearman 1:35.778 +2.319 Haas (Ferrari) 42 14 Pierre Gasly 1:35.898 +2.439 Alpine (Mercedes) 61 15 Lance Stroll 1:35.974 +2.515 Aston Martin (Honda) 26 16 Esteban Ocon 1:36.418 +2.959 Haas (Ferrari) 65 17 Fernando Alonso 1:36.536 +3.077 Aston Martin (Honda) 28 18 Nico Hulkenberg 1:36.741 +3.282 Audi (Audi) 49 19 Arvid Lindblad 1:36.769 +3.310 Racing Bulls (RBPT) 75 20 Valtteri Bottas 1:36.798 +3.339 Cadillac (Ferrari) 35 21 Sergio Pérez 1:38.191 +4.452 Cadillac (Ferrari) 24

Las mejores fotos del cuarto día de test de F1 2026 en Bahrein