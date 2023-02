Así fue la espectacular presentación de Ferrari para la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Ferrari presentó su monoplaza para la temporada 2023, el llamado SF-23, este martes por la mañana desde Italia, y aquí puedes volver a ver el evento, de casi una hora de duración y con grandes detalles que recordaron a tiempos pasados. Y si aún no lo has visto, descubre cómo es el monoplaza de Charles Leclerc y Carlos Sainz para este año y no te pierdas ningún detalle.

Vídeo: en directo la presentación del coche Ferrari para la Fórmula 1 2023

La presentación de Ferrari fue un evento presencial desde su circuito de Fiorano. Y comparte el enlace, porque si alguien se ha despistado o le ha pillado dormido u ocupado, podrá volver a ver aquí el diferido y repetida la presentación del nuevo coche SF-23 de Ferrari.

El SF-23 será el monoplaza número 87 con el que dispute el mundial Ferrari, único equipo que no se ha perdido ninguna temporada de Fórmula 1 desde que arrancó el campeonato allá por 1950. La Scuderia es el conjunto más laureado en la historia, pero no logra el mundial de pilotos desde 2007 (con Kimi Raikkonen) y el de constructores desde 2008 (con el finlandés y Felipe Massa como compañeros).

Después de un 2022 en el que arrancaron con el monoplaza más competitivo y luego se quedaron atrás en la batalla de desarrollo, Ferrari espera mantener el pulso durante todo el año 2023 y aspirar a ambos títulos con Leclerc y Sainz.

Justo después de la presentación, Ferrari sacó por primera vez a pista el SF-23, para hacer solo 15 minutos en el circuito de Fiorano (de su propiedad) y comprobar que el coche ha 'nacido bien'. El 'filming day' de 100 kilómetros será esta misma semana, antes de mandar ya los monoplazas a Bahrein para empezar el jueves 23 los test de pretemporada.

Después de Ferrari, ya solo quedarán Mercedes y Alpine por presentarse. El equipo alemán lo hará este miércoles por la mañana y luego rodará con el coche en un 'filming day' en Silverstone, y la escudería francesa ya completó el shakedown este lunes (también en Silverstone) y presentará el Fórmula 1 de Esteban Ocon y Pierre Gasly el jueves.

Recuerda los anteriores: Todos los coches de Ferrari en la historia de la Fórmula 1