Vídeo: Aston Martin arranca por primera vez el AMR26 para la F1 2026
El motor Honda, ya integrado en el Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll para la temporada 2026 de la F1, ya ha sido puesto en marcha.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
¡Mañana arrancará un nuevo año y, con él, una nueva era en la Fórmula 1! Sin embargo, en Aston Martin se han adelantado y hoy, 31 de diciembre de 2025, han arrancado por primera vez su nuevo monoplaza, el AMR26 que conducirán Fernando Alonso y Lance Stroll, con su nueva unidad de potencia Honda ya integrada en el chasis.
Aunque ya se conocía el sonido del motor japonés, el momento del encendido junto al chasis es uno de los más especiales para los equipos y, por tanto, ha sido seguido en vivo y en directo tanto por integrantes de Aston Martin como de Honda.
El equipo de Silverstone ha compartido el vídeo a través de las redes sociales y de esta manera ha hecho un buen regalo de fin de año a todos los aficionados a la Fórmula 1, pero en especial a los que esperan ver a Aston Martin en todo lo alto a partir de 2026.
Vídeo: el primer encendido del Aston Martin AMR26 con Honda para 2026
Junto a Honda, en Aston Martin arranca una nueva y prometedora etapa, donde ambas marcas tienen puesto un objetivo común: ganar el campeonato del mundo de pilotos y, especialmente, de constructores.
2026 será un reinicio y una nueva oportunidad para todos, por lo que el propietario de la escudería, Lawrence Stroll, no ha dudado a la hora de apostarlo todo a este nuevo reglamento, con fichajes de relumbrón como Adrian Newey o Enrico Cardile, que esperan construir un monoplaza realmente competitivo para darle a Alonso, a sus 45 años (a partir de finales de julio), la oportunidad de volver a ser un aspirante al título y, quién sabe, si ganar su tercer campeonato del mundo.
Para descubrirlo todavía habrá que esperar, pero el nuevo Aston Martin AMR26 saldrá a la pista ya en los últimos días del mes de enero, cuando tendrán lugar los primeros test de pretemporada (shakedown) en el Circuito de Barcelona-Catalunya, antes de viajar hasta Bahrein para llevar a cabo las dos semanas de pruebas oficiales antes de la apertura del campeonato en Melbourne (Australia) el 8 de marzo de 2026.
Comparte o guarda este artículo
"Nunca imaginé ver a Newey como Team Principal"
Piquet Jr. señala a Stroll: "Con Vettel competía; con Alonso no está ni de lejos cerca"
Los mejores pilotos de la F1 2025... ¡según ellos mismos!
Honda explica la razón que le hizo unirse a Aston Martin F1 para 2026
Alonso, la ética y la máscara necesaria para ser un líder en la F1
Similitudes entre pilotos de F1 y de combate: Alonso y su reacción de 0.16s
Últimas noticias
Repaso a la F1 2025: el bajón de forma de Piastri le deja sin el premio máximo
Repaso a la F1 2025: Gabriel Bortoleto justificó la fe de Sauber en él
Las cinco actuaciones más memorables de la temporada 2025 de IndyCar
Vídeo: Aston Martin arranca por primera vez el AMR26 para la F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios