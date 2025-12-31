Vídeo: Aston Martin arranca por primera vez el AMR26 para la F1 2026

¡Mañana arrancará un nuevo año y, con él, una nueva era en la Fórmula 1! Sin embargo, en Aston Martin se han adelantado y hoy, 31 de diciembre de 2025, han arrancado por primera vez su nuevo monoplaza, el AMR26 que conducirán Fernando Alonso y Lance Stroll, con su nueva unidad de potencia Honda ya integrada en el chasis.

Aunque ya se conocía el sonido del motor japonés, el momento del encendido junto al chasis es uno de los más especiales para los equipos y, por tanto, ha sido seguido en vivo y en directo tanto por integrantes de Aston Martin como de Honda.

El equipo de Silverstone ha compartido el vídeo a través de las redes sociales y de esta manera ha hecho un buen regalo de fin de año a todos los aficionados a la Fórmula 1, pero en especial a los que esperan ver a Aston Martin en todo lo alto a partir de 2026.

Vídeo: el primer encendido del Aston Martin AMR26 con Honda para 2026

Junto a Honda, en Aston Martin arranca una nueva y prometedora etapa, donde ambas marcas tienen puesto un objetivo común: ganar el campeonato del mundo de pilotos y, especialmente, de constructores.

2026 será un reinicio y una nueva oportunidad para todos, por lo que el propietario de la escudería, Lawrence Stroll, no ha dudado a la hora de apostarlo todo a este nuevo reglamento, con fichajes de relumbrón como Adrian Newey o Enrico Cardile, que esperan construir un monoplaza realmente competitivo para darle a Alonso, a sus 45 años (a partir de finales de julio), la oportunidad de volver a ser un aspirante al título y, quién sabe, si ganar su tercer campeonato del mundo.

Para descubrirlo todavía habrá que esperar, pero el nuevo Aston Martin AMR26 saldrá a la pista ya en los últimos días del mes de enero, cuando tendrán lugar los primeros test de pretemporada (shakedown) en el Circuito de Barcelona-Catalunya, antes de viajar hasta Bahrein para llevar a cabo las dos semanas de pruebas oficiales antes de la apertura del campeonato en Melbourne (Australia) el 8 de marzo de 2026.