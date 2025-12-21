Aston Martin ficha un español como jefe de diseño y refuerza el equipo de Newey

Aston Martin continúa reforzando su estructura técnica de cara a la próxima temporada de Fórmula 1 y, especialmente, al ambicioso proyecto de 2026. Este domingo, el ingeniero español Pablo Vázquez Fernández confirmó a través de su perfil de LinkedIn su incorporación al equipo británico como jefe de diseño de superficies, un rol clave dentro del departamento de aerodinámica.

Vázquez, que comenzó a trabajar en noviembre, llega procedente de Alpine, donde había desarrollado toda su carrera en Fórmula 1 durante diez temporadas, desde su llegada a Renault en 2016 hasta su último puesto como diseñador principal. En Aston Martin, su experiencia le permitirá liderar el diseño y la implementación de las superficies del monoplaza, asegurando que las ideas aerodinámicas del equipo se materialicen de forma óptima y cumpliendo los exigentes estándares de rendimiento.

"He estado en la F1 durante diez años y ahora afrontar este nuevo reto en Aston Martin es una gran oportunidad", comentaba Vázquez en su LinkedIn.

Un papel clave en el proyecto 2026

Aston Martin encara un cambio de reglamento crucial en 2026, que traerá consigo nuevos desafíos aerodinámicos y técnicos. En este contexto, Pablo Vázquez trabajará estrechamente con Adrian Newey, director técnico y team principal a partir del próximo año, para optimizar cada superficie del coche. Su función será convertir los conceptos aerodinámicos en geometrías precisas, coordinando con aerodinámica, estructuras y fabricación, y asegurando que el monoplaza cumpla con los máximos estándares de eficiencia.

Con esta incorporación, Aston Martin refuerza su núcleo técnico y demuestra su ambición de ser competitivo en la nueva era de la Fórmula 1. La experiencia de Vázquez y su especialización en diseño de superficies se convierten en un pilar más del proyecto británico, que busca combinar talento internacional y presencia española para afrontar con garantías la temporada que marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia del equipo.

España gana peso en Silverstone

La llegada de Vázquez refuerza la presencia española en el equipo británico. Mientras Fernando Alonso sigue siendo la figura más visible de Aston Martin, también cuentan con otros representantes como Pedro de la Rosa, embajador del equipo, y Mari Boya, piloto reserva de la academia. Con Vázquez, el talento español se extiende ahora al núcleo técnico, donde su labor será decisiva para que el equipo logre sus objetivos en 2026.