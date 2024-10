Vídeo: Alonso y su indirecta a Colapinto por su "Williams como el nuevo McLaren"

El piloto asturiano comenzó la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 desde la séptima posición, beneficiado por la penalización a George Russell al cambiar la especificación de su monoplaza, pero fue cayendo posiciones desde la salida. Fernando Alonso acabó perjudicado por el ímpetu de sus rivales en la primera curva, que tomó por fuera y, a partir de ahí, trató de defenderse sin mucho éxito por el bajo ritmo de su coche.

Tras bajarse del AMR24, con el que no pudo entrar en la zona de puntos, explicó a los micrófonos de DAZN F1 la arrancada: "Salí bien, hasta la primera curva, después me quedé encajonado por fuera, me quedé por ahí, perdí alguna posición, y en las curvas rápidas de la primera vuelta. Sabíamos que daba igual en la posición que estuviéramos en el primer giro, al final ibas a tener tu posición natural, que en la carrera fue el 14º, algo que preveíamos, no es una sorpresa".

"La sorpresa fue en la clasificación, que octavo no era lo normal, y nos quedamos con eso, con las lecciones que aprendimos de la carrera. Hay mucho que analizar y mejorar para México", continuó Fernando Alonso.

Aunque no pudo sacar ningún premio de la carrera en el Circuito de las Américas, se tomó con humor que sus rivales lo superan, como Franco Colapinto, con quien se encontró en donde estaban los medios de comunicación, y bromeó: "Hoy no había lucha, iba un segundo más rápido que nosotros, el Williams es el nuevo McLaren de la zona media".

Vídeo: la broma de Fernando Alonso con Franco Colapinto

El equipo Aston Martin introdujo una serie de nuevos componentes en su coche, y aunque creían que iban a funcionar, parece que dieron un paso atrás, pero el asturiano no se rinde y confía en su escudería: "Le decimos al equipo lo que le hace falta al coche, después, el equipo hace lo que puede, no es que quieran no mejorar las prestaciones".

"Hemos encontrado un obstáculo durante gran parte de la temporada, pero hemos aprendido lecciones positivas y negativas, y analizando el nuevo paquete, intentaremos mejorar para México", continuó. "Son lecciones que aprendes, unas veces positivas, y otras en las que no sabes lo que pasó, fue un fin de semana difícil, pero debemos subir el nivel para México, y ojalá que lo consigamos".

