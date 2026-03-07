Vídeo: fuerte accidente de Antonelli que puso en riesgo su clasificación

Sensaciones agridulces para Mercedes en la última sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1, ya que George Russell marcó el mejor tiempo de la FP3, con una ventaja de más de medio segundo respecto a los Ferrari, pero en el otro lado del garaje, Andrea Kimi Antonelli lo empañó todo con un impresionante accidente.

Cuando llegaban los últimos minutos de los Libres 3 en Melbourne y todos los pilotos empezaban su vuelta rápida de simulación de carrera, el joven piloto italiano dio un gran susto a todo el paddock.

Antonelli perdió el control de su Mercedes W17 en la fase de aceleración a la salida de la curva 2, haciendo un trompo e impactando de forma agresiva contra las protecciones del circuito, provocando una bandera amarilla que inmediatamente pasó a ser una bandera roja roja.

Vídeo F1: así ha sido el accidente de Antonelli en la FP3 de Australia

Afortunadamente, el piloto salió ileso del accidente, pero los daños en el Mercedes W17 eran visibles a simple vista y eso provocó que los mecánicos del equipo alemán empezasen a trabajar en la construcción de un nuevo chasis sin tan siquiera esperar a tener el coche de vuelta.

Debido a la magnitud de los daños ocasionados, la participación de Antonelli en la clasificación que tendrá lugar a las 6:00h de la mañana en España es ahora una gran una incógnita, ya que más allá del chasis, el Mercedes del joven piloto italiano podría tener dañada la caja de cambios e incluso la unidad de potencia.

Si finalmente Antonelli no consigue salir a rodar en la Q1, quedará eliminado y se verá obligado a salir desde atrás el domingo, lo que puede perjudicar mucho a Mercedes durante el fin de semana, ya que parecen tener un ritmo superior a sus rivales y el objetivo era opacar la primera fila de la parrilla.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mark Thompson / Getty Images