Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"

Fórmula 1
GP de Australia
Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"
Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Australia

Russell asusta en la FP3 de Australia F1; KO de Antonelli y Alonso progresa

Russell lideró la FP3 del GP de Australia 2026 de la F1, por delante de Hamilton y Leclerc. Resumen y resultados de los Libres 3 en Melbourne.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La última sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1 no dejó indiferente a nadie, ya que los pilotos empezaron a apretar los dientes para prepararse de cara a la clasificación que tendrá lugar dentro de unas horas, aunque los problemas tampoco faltaron.

Tras 60 minutos de acción, George Russell marcó el mejor tiempo de la sesión con un 1:19.053 al volante de su Mercedes, por delante de los dos Ferrari, con un Lewis Hamilton que acabó segundo a 0.616s y un Charles que completó el top 3 a 0.774s.

La cuarta posición fue para el McLaren de Oscar Piastri [+1.034s], superando por la mínima a los Red Bull de Isack Hadjar [+1.074s] y Max Verstappen [+1.144s].

Séptimo acabó Andrea Kimi Antonelli pese a sufrir un fuerte accidente que dañó gravemente su W17, por delante de Lando Norris, que fue octavo con su McLaren [+1.390s].

Gabriel Bortoleto con su Audi [+1.406s] y Esteban Ocon con el Haas F1 [+1.725s] completaron las diez primeras posiciones de la tabla de tiempos.

Más atrás, Fernando Alonso y Aston Martin dieron un pequeño paso adelante y empezaron a rodar en tiempos más competitivos, con un 1:22.720 como mejor crono. Mientras tanto, su compañero Lance Stroll ni tan siquiera pudo salir a la pista por un problema en el motor de combustión de la unidad de potencia Honda, que sigue lastrando al equipo.

No fue un buen inicio de sábado para Carlos Sainz, ya que su Williams le dejó tirado en su primera vuelta de Libres 3 y ya no pudo volver a la pista, por lo que llegará más a ciegas que la mayoría que sus rivales a la clasificación del GP de Australia.

Apunta:

Resultados de los Libres 3 del GP de Australia 2026 de la F1

FP3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

1'19.053

   S 240.355
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.616

1'19.669

 0.616 S 238.496
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.774

1'19.827

 0.158 S 238.024
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.034

1'20.087

 0.260 S 237.251
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+1.084

1'20.137

 0.050 S 237.103
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

+1.144

1'20.197

 0.060 S 236.926
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+1.271

1'20.324

 0.127 S 236.551
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+1.390

1'20.443

 0.119 S 236.202
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+1.406

1'20.459

 0.016 S 236.155
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 18

+1.725

1'20.778

 0.319 S 235.222
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+1.785

1'20.838

 0.060 S 235.047
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 13

+1.837

1'20.890

 0.052 H 234.896
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 19

+1.930

1'20.983

 0.093 S 234.627
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+2.014

1'21.067

 0.084 S 234.383
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+2.018

1'21.071

 0.004 S 234.372
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+2.360

1'21.413

 0.342 S 233.387
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+2.611

1'21.664

 0.251 S 232.670
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 20

+3.667

1'22.720

 1.056 S 229.700
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 12

+4.461

1'23.514

 0.794 S 227.516
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+5.344

1'24.397

 0.883 M 225.135
21 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 1

 

      
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 0

 

      
Ver resultados
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Resumen completo de la FP3 del GP de Australia de la F1 2026

Con 20 minutos de retraso debido a un accidente entre los Prema que obligó a acortar la carrera al sprint de la Fórmula 3 ganada por Bruno del Pino, los pilotos y equipos de F1 salieron a rodar a Albert Park en lo que era la tercera y última sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia 2026.

El inicio fue bastante tranquilo, pero sorprendió ver a Fernando Alonso salir a la pista con su Aston Martin rápidamente, aunque los problemas y los retrasos derivados de la unidad de potencia Honda seguían en el garaje de al lado, con Lance Stroll ni tan siquiera en el box debido a una avería en el motor de combustión interna.

El primer piloto en liderar la tabla de tiempos fue Lewis Hamilton con un 1:21 que rápidamente bajó a 1:20.572, con los dos Audi colocándose por detrás en 1:22. Mientras tanto, Alonso y Aston Martin empezaban a mejorar sus cronos y marcaban un 1:24.101.

Justo antes de completar los primeros 10 minutos de Libres 3 llegaba la primera bandera amarilla, el primer VSC y la primera bandera roja, todo provocado por el Williams de Carlos Sainz, que se repentinamente se detuvo en el carril de entrada al pitlane.

Unos 10 minutos más tarde desde Dirección de Carrera se decidía reanudar la FP3 y era muchos los pilotos que salían a la pista inmediatamente para intentar completar sus programas de trabajo.

Los favoritos poco a poco fueron colocándose en las primeras posiciones, con Andrea Kimi Antonelli marcando un 1:20.324, antes de que Charles Leclerc bajase la referencia hasta el 1:20.271.

Alonso y Aston Martin empezaron a rodar también en tiempos más cercanos a sus rivales, 1:22.972.

Hamilton recuperó el liderato cuando se cumplió la mitad de la P3 con un 1:20.176, con Leclerc por detrás a 0.095s y Oscar Piastri tercero a 0.141s, aunque el australiano mejoró hasta el 1:20.164.

El primer 1:19 de la jornada del sábado llegó de la mano de Leclerc, con un 1:19.827, en un momento en el que había hasta 15 pilotos en la pista.

El único Williams que quedaba en pista, Alex Albon, sufrió otro problema y se quedó parado en el Sector 2 del trazado de Albert Park, pero por fortuna para él pudo reanudar la marcha y seguir rodando.

Poco a poco, todos los pilotos empezaron a regresar a boxes para cambiar de neumáticos y montar neumáticos blandos nuevos para realizar las simulaciones de clasificación.

Sin embargo, cuando empezaron las vueltas rápidas, Andrea Kimi Antonelli sufrió un fuerte accidente con su Mercedes que dejó a Toto Wolff con cara muy seria en el boxes y provocó la bandera roja.

Cuando la sesión se reanudó a falta de menos de cinco minutos para la bandera a cuadros, todos los pilotos salieron al asfalto de Melbourne con neumáticos blandos nuevos para intentar dar una vuelta rápida, pero el tráfico iba a ser un gran problema.

Russell fue el primero en mejorar al marcar un impresionante 1:19.053, un crono al que no logró acercarse ninguno de sus rivales. De hecho, Hamilton y Leclerc fueron los que más se acercaron y se quedaron a 0.6s y 0.7s respectivamente, con Piastri cuarto a un segundo de distancia del piloto de Mercedes.

Hadjar y Verstappen se alinearon quinto y sexto, pero a más de un segundo de la mejor referencia de FP3.

Alonso también mejoró sus cronos, pero su 1:22.720 sólo le sirvió para superar a los Cadillac.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Así te contamos la clasificación del GP de Australia (con Live Timing)
Siguiente artículo Así te contamos la clasificación del GP de Australia (con Live Timing)

Mejores comentarios

Más de
Juanjo Sáez

Alonso explica su 'doble abandono' en Australia F1: ¡fue por diferentes problemas!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alonso explica su 'doble abandono' en Australia F1: ¡fue por diferentes problemas!

Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

Así te contamos la clasificación del GP de Australia (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así te contamos la clasificación del GP de Australia (con Live Timing)
Más de
Fernando Alonso

Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver

Así os contamos la carrera del GP de Australia de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así os contamos la carrera del GP de Australia de la F1 2026
Más de
McLaren

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Piastri, tras su accidente antes del GP de Australia: "No esperaba 100 kW extra"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Piastri, tras su accidente antes del GP de Australia: "No esperaba 100 kW extra"

Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nueva era de la F1 en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nueva era de la F1 en Australia

Últimas noticias

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato