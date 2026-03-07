Russell asusta en la FP3 de Australia F1; KO de Antonelli y Alonso progresa

La última sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1 no dejó indiferente a nadie, ya que los pilotos empezaron a apretar los dientes para prepararse de cara a la clasificación que tendrá lugar dentro de unas horas, aunque los problemas tampoco faltaron.

Tras 60 minutos de acción, George Russell marcó el mejor tiempo de la sesión con un 1:19.053 al volante de su Mercedes, por delante de los dos Ferrari, con un Lewis Hamilton que acabó segundo a 0.616s y un Charles que completó el top 3 a 0.774s.

La cuarta posición fue para el McLaren de Oscar Piastri [+1.034s], superando por la mínima a los Red Bull de Isack Hadjar [+1.074s] y Max Verstappen [+1.144s].

Séptimo acabó Andrea Kimi Antonelli pese a sufrir un fuerte accidente que dañó gravemente su W17, por delante de Lando Norris, que fue octavo con su McLaren [+1.390s].

Gabriel Bortoleto con su Audi [+1.406s] y Esteban Ocon con el Haas F1 [+1.725s] completaron las diez primeras posiciones de la tabla de tiempos.

Más atrás, Fernando Alonso y Aston Martin dieron un pequeño paso adelante y empezaron a rodar en tiempos más competitivos, con un 1:22.720 como mejor crono. Mientras tanto, su compañero Lance Stroll ni tan siquiera pudo salir a la pista por un problema en el motor de combustión de la unidad de potencia Honda, que sigue lastrando al equipo.

No fue un buen inicio de sábado para Carlos Sainz, ya que su Williams le dejó tirado en su primera vuelta de Libres 3 y ya no pudo volver a la pista, por lo que llegará más a ciegas que la mayoría que sus rivales a la clasificación del GP de Australia.

Resultados de los Libres 3 del GP de Australia 2026 de la F1

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Resumen completo de la FP3 del GP de Australia de la F1 2026

Con 20 minutos de retraso debido a un accidente entre los Prema que obligó a acortar la carrera al sprint de la Fórmula 3 ganada por Bruno del Pino, los pilotos y equipos de F1 salieron a rodar a Albert Park en lo que era la tercera y última sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia 2026.

El inicio fue bastante tranquilo, pero sorprendió ver a Fernando Alonso salir a la pista con su Aston Martin rápidamente, aunque los problemas y los retrasos derivados de la unidad de potencia Honda seguían en el garaje de al lado, con Lance Stroll ni tan siquiera en el box debido a una avería en el motor de combustión interna.

El primer piloto en liderar la tabla de tiempos fue Lewis Hamilton con un 1:21 que rápidamente bajó a 1:20.572, con los dos Audi colocándose por detrás en 1:22. Mientras tanto, Alonso y Aston Martin empezaban a mejorar sus cronos y marcaban un 1:24.101.

Justo antes de completar los primeros 10 minutos de Libres 3 llegaba la primera bandera amarilla, el primer VSC y la primera bandera roja, todo provocado por el Williams de Carlos Sainz, que se repentinamente se detuvo en el carril de entrada al pitlane.

Unos 10 minutos más tarde desde Dirección de Carrera se decidía reanudar la FP3 y era muchos los pilotos que salían a la pista inmediatamente para intentar completar sus programas de trabajo.

Los favoritos poco a poco fueron colocándose en las primeras posiciones, con Andrea Kimi Antonelli marcando un 1:20.324, antes de que Charles Leclerc bajase la referencia hasta el 1:20.271.

Alonso y Aston Martin empezaron a rodar también en tiempos más cercanos a sus rivales, 1:22.972.

Hamilton recuperó el liderato cuando se cumplió la mitad de la P3 con un 1:20.176, con Leclerc por detrás a 0.095s y Oscar Piastri tercero a 0.141s, aunque el australiano mejoró hasta el 1:20.164.

El primer 1:19 de la jornada del sábado llegó de la mano de Leclerc, con un 1:19.827, en un momento en el que había hasta 15 pilotos en la pista.

El único Williams que quedaba en pista, Alex Albon, sufrió otro problema y se quedó parado en el Sector 2 del trazado de Albert Park, pero por fortuna para él pudo reanudar la marcha y seguir rodando.

Poco a poco, todos los pilotos empezaron a regresar a boxes para cambiar de neumáticos y montar neumáticos blandos nuevos para realizar las simulaciones de clasificación.

Sin embargo, cuando empezaron las vueltas rápidas, Andrea Kimi Antonelli sufrió un fuerte accidente con su Mercedes que dejó a Toto Wolff con cara muy seria en el boxes y provocó la bandera roja.

Cuando la sesión se reanudó a falta de menos de cinco minutos para la bandera a cuadros, todos los pilotos salieron al asfalto de Melbourne con neumáticos blandos nuevos para intentar dar una vuelta rápida, pero el tráfico iba a ser un gran problema.

Russell fue el primero en mejorar al marcar un impresionante 1:19.053, un crono al que no logró acercarse ninguno de sus rivales. De hecho, Hamilton y Leclerc fueron los que más se acercaron y se quedaron a 0.6s y 0.7s respectivamente, con Piastri cuarto a un segundo de distancia del piloto de Mercedes.

Hadjar y Verstappen se alinearon quinto y sexto, pero a más de un segundo de la mejor referencia de FP3.

Alonso también mejoró sus cronos, pero su 1:22.720 sólo le sirvió para superar a los Cadillac.