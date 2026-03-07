Este sábado tuvimos la primera clasificación de la temporada 2026 de F1, la del GP de Australia, que dejará la primera parrilla de salida con 22 pilotos y 11 coches (sí, ¡22!) para la primera carrera. Apunta a qué hora empezaba en tu país, temprano en España y varios países de Latam y en viernes en países como México. Mita también cómo se pudo ver estés donde estés.

A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 2026

A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en España : sábado a las 06:00h

: sábado a las 06:00h A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en México : viernes a las 23:00h

: viernes a las 23:00h A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : sábado a las 00:00h

: sábado a las 00:00h A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en Venezuela y Bolivia : sábado a las 01:00h

: sábado a las 01:00h A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: sábado a las 02:00h

Dado que hay 10 horas entre Australia y España, 17 entre Australia y México o 14 entre Australia y Argentina, la clasificación del GP de Australia de F1 2026, que se celebró a las 16:00h locales, fue a las 06:00h del sábado en España, a las 23:00h del viernes en México y a las dos de la madrugada en Argentina. La Q1 del GP de Australia, la primera ronda de la clasificación, duró 18 minutos y en ella participaron solo 20 pilotos por avería de Stroll y Sainz.

Tras eso, los más lentos de la Q1 quedaron ya clasificados del 17º al 22º y los 16 restantes disputaron la Q2 de la clasificación de Australia, de 15 minutos de duración. Nuevamente ahí hubo seis eliminados, por lo que los 10 más rápidos se clasificaron y los seis más lentos quedaron ya clasificados del 11º al 16º.

La Q3 de la clasificación del GP de Australia, la que decidió la primera pole position de 2026 y a su vez formó las primeras cinco filas de la parrilla con los diez más rápidos, fue a 10 minutos, y terminó sobre de las 07:00h de España, de las 00:00h de México o de las 03:00h de Argentina.

Cómo se pudo ver la clasificación del GP de Australia de F1 2026 por la TV

Cómo se pudo ver por la TV la clasificación del GP de Australia de F1 en España : suscripción en DAZN F1

Cómo se pudo ver la clasificación del GP de Australia de F1 en México por la TV : con suscripción en Izzi o Sky Sports México

Cómo se pudo ver por la TV la clasificación del GP de Australia de F1 en C olombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile : ESPN mediante suscripción a Disney + Premium

Cómo se pudo ver la clasificación del GP de Australia de F1 en Argentina: En el streaming de Disney+ Premium o mediante FOX Sports Argentina.

La clasificación del GP de Australia de F1 2026 en España, otro año más, se pudo seguir de manera legal únicamente con suscripción en DAZN F1, contratando el Plan Motor de DAZN.

En Latam, la opción mayoritaria en casi todos los países es Disney+ Premium que incluye ESPN, aunque en Argentina también se podrá en FOX Sports Argentina mientras que en México la opción es por los sistemas de cable Izzi o Sky Sports México. En Latinoamérica este año también puedes contratar la plataforma de pago y con comentarios en inglés de la propia categoría, F1TV.

Dónde encontrar los tiempos en directo del GP de Australia de F1 2026

¡Y por supuesto! En nuestra web, Motorsport.com, tenemos un directo con todas las sesiones de la temporada 2026 de F1, también tuvimos la FP3 y la clasificación de Australia, con un Live Timing, es decir, tabla de tiempos y posiciones para que sepas en todo momento cómo va la Fórmula 1.

A qué hora fueron los Libres 3 del GP de Australia de F1 2026

Antes de disputar la clasificación, aún quedaba una última sesión de libres, la FP3 del GP de Australia 2026 de F1, que fue de madrugada España y cuando aún era viernes en Latam.

A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en España : sábado a las 02:30h

: sábado a las 02:30h A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en México: viernes a las 19:30h

viernes a las 19:30h A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: viernes a las 20:30h

viernes a las 20:30h A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en Venezuela y Bolivia: viernes a las 21:30h

viernes a las 21:30h A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay: viernes a las 22:30h

Qué pilotos han hecho pole position F1 en Australia hasta ahora

Contando ya la de este año, se han disputado 40 sesiones de clasificación del GP de Australia de F1, 29 de ellas en este circuito de Albert Park, donde nadie ha conseguido más pole position que Lewis Hamilton, con un total de ocho. Mika Hakkinen, Michael Schumacher, y Sebastian Vettel lograron tres poles en Australia, y de esta parrilla también hicieron poles en Australia Max Verstappen (dos), Charles Leclerc (una), Lando Norris (una) y George Russell otra, la de este 2026.

Resultados del GP de Australia 2026 de F1 hasta ahora

