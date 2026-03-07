Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 2026

Mira a qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 2026 en tu país, cómo se pudo ver por la TV o seguirlo en directo y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine, Sergio Perez, Cadillac Racing

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine, Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Este sábado tuvimos la primera clasificación de la temporada 2026 de F1, la del GP de Australia, que dejará la primera parrilla de salida con 22 pilotos y 11 coches (sí, ¡22!) para la primera carrera. Apunta a qué hora empezaba en tu país, temprano en España y varios países de Latam y en viernes en países como México. Mita también cómo se pudo ver estés donde estés. 

A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 2026

  • A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en España: sábado a las 06:00h
  • A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en México: viernes a las 23:00h
  • A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: sábado a las 00:00h
  • A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en Venezuela y Bolivia: sábado a las 01:00h
  • A qué hora fue la clasificación del GP de Australia de F1 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: sábado a las 02:00h

Dado que hay 10 horas entre Australia y España, 17 entre Australia y México o 14 entre Australia y Argentina, la clasificación del GP de Australia de F1 2026, que se celebró a las 16:00h locales, fue a las 06:00h del sábado en España, a las 23:00h del viernes en México y a las dos de la madrugada en Argentina. La Q1 del GP de Australia, la primera ronda de la clasificación, duró 18 minutos y en ella participaron solo 20 pilotos por avería de Stroll y Sainz.

Tras eso, los más lentos de la Q1 quedaron ya clasificados del 17º al 22º y los 16 restantes disputaron la Q2 de la clasificación de Australia, de 15 minutos de duración. Nuevamente ahí hubo seis eliminados, por lo que los 10 más rápidos se clasificaron y los seis más lentos quedaron ya clasificados del 11º al 16º.

La Q3 de la clasificación del GP de Australia, la que decidió la primera pole position de 2026 y a su vez formó las primeras cinco filas de la parrilla con los diez más rápidos, fue a 10 minutos, y terminó sobre de las 07:00h de España, de las 00:00h de México o de las 03:00h de Argentina.

Cómo se pudo ver la clasificación del GP de Australia de F1 2026 por la TV

  • Cómo se pudo ver por la TV la clasificación del GP de Australia de F1 en España: suscripción en DAZN F1 
  • Cómo se pudo ver la clasificación del GP de Australia de F1 en México por la TV: con suscripción en Izzi o Sky Sports México
  • Cómo se pudo ver por la TV la clasificación del GP de Australia de F1 en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile: ESPN mediante suscripción a Disney + Premium
  • Cómo se pudo ver la clasificación del GP de Australia de F1 en Argentina: En el streaming de Disney+ Premium o mediante FOX Sports Argentina.

La clasificación del GP de Australia de F1 2026 en España, otro año más, se pudo seguir de manera legal únicamente con suscripción en DAZN F1, contratando el Plan Motor de DAZN.

En Latam, la opción mayoritaria en casi todos los países es Disney+ Premium que incluye ESPN, aunque en Argentina también se podrá en FOX Sports Argentina mientras que en México la opción es por los sistemas de cable Izzi o Sky Sports México. En Latinoamérica este año también puedes contratar la plataforma de pago y con comentarios en inglés de la propia categoría, F1TV.

Dónde encontrar los tiempos en directo del GP de Australia de F1 2026

¡Y por supuesto! En nuestra web, Motorsport.com, tenemos un directo con todas las sesiones de la temporada 2026 de F1, también tuvimos la FP3 y la clasificación de Australia, con un Live Timing, es decir, tabla de tiempos y posiciones para que sepas en todo momento cómo va la Fórmula 1.

A qué hora fueron los Libres 3 del GP de Australia de F1 2026

Antes de disputar la clasificación, aún quedaba una última sesión de libres, la FP3 del GP de Australia 2026 de F1, que fue de madrugada España y cuando aún era viernes en Latam.

  •  A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en España: sábado a las 02:30h
  •  A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en México: viernes a las 19:30h
  •  A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: viernes a las 20:30h
  •  A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en Venezuela y Bolivia: viernes a las 21:30h
  •  A qué hora fue la FP3 del GP de Australia de F1 2026 en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay: viernes a las 22:30h

Qué pilotos han hecho pole position F1 en Australia hasta ahora

Contando ya la de este año, se han disputado 40 sesiones de clasificación del GP de Australia de F1, 29 de ellas en este circuito de Albert Park, donde nadie ha conseguido más pole position que Lewis Hamilton, con un total de ocho. Mika Hakkinen, Michael Schumacher, y Sebastian Vettel lograron tres poles en Australia, y de esta parrilla también hicieron poles en Australia Max Verstappen (dos), Charles Leclerc (una),  Lando Norris (una) y George Russell otra, la de este 2026.

Todas las estadísticas:

Resultados del GP de Australia 2026 de F1 hasta ahora

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 33

1'20.267

   S 236.719
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 30

+0.469

1'20.736

 0.469 S 235.344
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 27

+0.522

1'20.789

 0.053 S 235.190
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 24

+0.820

1'21.087

 0.298 S 234.326
5 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 22

+1.046

1'21.313

 0.226 S 233.674
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+1.075

1'21.342

 0.029 S 233.591
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+1.104

1'21.371

 0.029 S 233.508
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+1.109

1'21.376

 0.005 S 233.493
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23

+1.429

1'21.696

 0.320 S 232.579
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 21

+1.702

1'21.969

 0.273 S 231.804
11 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 28

+1.894

1'22.161

 0.192 S 231.263
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 30

+2.056

1'22.323

 0.162 S 230.807
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+2.346

1'22.613

 0.290 M 229.997
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 25

+2.415

1'22.682

 0.069 S 229.805
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.863

1'23.130

 0.448 S 228.567
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 26

+3.058

1'23.325

 0.195 S 228.032
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 24

+3.755

1'24.022

 0.697 S 226.140
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 27

+3.768

1'24.035

 0.013 S 226.105
19 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 7

+4.124

1'24.391

 0.356 M 225.151
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 14

+4.353

1'24.620

 0.229 S 224.542
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 3

+30.067

1'50.334

 25.714 H 172.211
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 0

 

      
Ver resultados

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

1'19.729

   S 238.317
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 31

+0.214

1'19.943

 0.214 S 237.679
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.320

1'20.049

 0.106 S 237.364
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 32

+0.321

1'20.050

 0.001 S 237.361
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

+0.562

1'20.291

 0.241 S 236.649
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 13

+0.637

1'20.366

 0.075 S 236.428
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 29

+1.065

1'20.794

 0.428 S 235.175
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 30

+1.193

1'20.922

 0.128 S 234.803
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 28

+1.212

1'20.941

 0.019 S 234.748
10 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 29

+1.450

1'21.179

 0.238 S 234.060
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 31

+1.597

1'21.326

 0.147 S 233.637
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 34

+1.622

1'21.351

 0.025 S 233.565
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 29

+1.629

1'21.358

 0.007 S 233.545
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.939

1'21.668

 0.310 S 232.659
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 32

+2.118

1'21.847

 0.179 S 232.150
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 16

+2.438

1'22.167

 0.320 S 231.246
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 10

+2.524

1'22.253

 0.086 M 231.004
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+2.890

1'22.619

 0.366 S 229.980
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 28

+3.931

1'23.660

 1.041 S 227.119
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 18

+4.933

1'24.662

 1.002 S 224.431
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 13

+6.087

1'25.816

 1.154 S 221.413
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 2

 

      
Ver resultados

FP3

FP3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

1'19.053

   S 240.355
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.616

1'19.669

 0.616 S 238.496
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.774

1'19.827

 0.158 S 238.024
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.034

1'20.087

 0.260 S 237.251
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+1.084

1'20.137

 0.050 S 237.103
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

+1.144

1'20.197

 0.060 S 236.926
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+1.271

1'20.324

 0.127 S 236.551
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+1.390

1'20.443

 0.119 S 236.202
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+1.406

1'20.459

 0.016 S 236.155
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 18

+1.725

1'20.778

 0.319 S 235.222
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+1.785

1'20.838

 0.060 S 235.047
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 13

+1.837

1'20.890

 0.052 H 234.896
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 19

+1.930

1'20.983

 0.093 S 234.627
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+2.014

1'21.067

 0.084 S 234.383
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+2.018

1'21.071

 0.004 S 234.372
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+2.360

1'21.413

 0.342 S 233.387
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+2.611

1'21.664

 0.251 S 232.670
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 20

+3.667

1'22.720

 1.056 S 229.700
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 12

+4.461

1'23.514

 0.794 S 227.516
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+5.344

1'24.397

 0.883 M 225.135
21 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 1

 

      
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 0

 

      
Ver resultados

