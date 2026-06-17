El inesperado récord que Hamilton aumentó con su victoria en Barcelona

En la séptima ronda de su segunda temporada en Ferrari llegó la primera victoria de Hamilton con los del Cavallino, rompiendo una sequía que duraba desde julio de 2024, cuando consiguió su último triunfo con Mercedes.

Esta es su victoria 106 en Fórmula 1, lo que le permite aumentar varios récords, pero probablemente el menos pensado es el que tiene como piloto con más victorias en más grandes premios diferentes. Y es que el domingo se estrenaba el GP de Barcelona-Catalunya y Hamilton es su primer ganador. Y aunque el inglés había ganado ya seis veces en Montmeló (ahora ha superado las seis en total de Michael Schumacher), nunca lo había hecho en un gran premio con el nombre de Barcelona-Catalunya (desde 2026, el GP de España se hará en Madring.

De hecho, si Hamilton ganara en septiembre también aumentaría otro récord que ya tiene, el de piloto con más victorias en circuitos diferentes (actualmente lleva 31).

En Barcelona, Verstappen aspiraba a igualar a Hamilton como piloto con más grandes premios distintos conquistados, ya que el holandés lleva 30, pero ahora ese marcador queda 32-30 en favor del británico.

Como podrás ver en la lista más abajo, ese récord viene marcado por dos factores: el mayor número de carreras por temporada en la F1 moderna, y la enorme cantidad de grandes premios que se han estrenado en los últimos años, y no solo los que han llegado para quedarse como Arabia Saudí, Las Vegas, Qatar o Miami, sino los que durante los años de la pandemia (y posteriores) acogieron dobles rondas en un país y por tanto tuvieron que estrenar nombres, como el GP de la Toscana (solo uno, en Mugello en 2020), el GP de Eiffel (Nürburgring), GP del 70 Aniversario (Silverstone), o GP de Sakhir (Bahrein) también en 2020.

De esos, el del 70 Aniversario ya nunca más se repetirá, y Hamilton no lo ganó (lo hizo Verstappen). Tampoco ganó el de Sakhir, pero sí los demás, y en el futuro, del actual calendario, aún podría aumentar la cuenta si gana por primera vez en Miami (a partir de 2027), Países Bajos (última oportunidad este año) o Las Vegas.

Los grandes premios en los que ha ganado Lewis Hamilton en F1

9 victorias en el GP de Gran Bretaña 8 victorias en el GP de Hungría 7 victorias en el GP de Canadá 6 victorias en el GP de España 6 victorias en el GP de China 6 victorias en el GP de Estados Unidos 5 victorias en el GP de Rusia 5 victorias en el GP de Bahrein 5 victorias en el GP de Italia 5 victorias en el GP de Abu Dhabi 5 victorias en el GP de Bélgica 5 victorias en el GP de Japón 4 victorias en el GP de Alemania 4 victorias en el GP de Singapur 3 victorias en el GP de Mónaco 2 victorias en el GP de Portugal 2 victorias en el GP de Francia 2 victorias en el GP de Brasil 2 victorias en el GP de México 2 victorias en el GP de Turquía 2 victorias en el GP de Australia 1 victoria en el GP de Malasia 1 victoria en el GP de Austria 1 victoria en el GP de Azerbaiyán 1 victoria en el GP de Estiria 1 victoria en el GP de la Toscana 1 victoria en el GP de Eiffel 1 victoria en el GP de Emilia Romagna 1 victoria en el GP de Sao Paulo 1 victoria en el GP de Qatar 1 victoria en el GP de Arabia Saudí 1 victoria en el GP de Barcelona-Catalunya

Los pilotos con más victorias en grandes premios diferentes en F1

Hasta cuatro pilotos se quedaron a las puertas del top 10, ya que ganaron en 14 grandes premios diferentes Niki Lauda, Nelson Piquet, Damon Hill y Mika Hakkinen.