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El inesperado récord que Hamilton aumentó con su victoria en Barcelona

Lewis Hamilton llevó hasta 32 uno de los récords que ya tenía en Fórmula 1, ¿sabes cuál?

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

En la séptima ronda de su segunda temporada en Ferrari llegó la primera victoria de Hamilton con los del Cavallino, rompiendo una sequía que duraba desde julio de 2024, cuando consiguió su último triunfo con Mercedes

Esta es su victoria 106 en Fórmula 1, lo que le permite aumentar varios récords, pero probablemente el menos pensado es el que tiene como piloto con más victorias en más grandes premios diferentes. Y es que el domingo se estrenaba el GP de Barcelona-Catalunya y Hamilton es su primer ganador. Y aunque el inglés había ganado ya seis veces en Montmeló (ahora ha superado las seis en total de Michael Schumacher), nunca lo había hecho en un gran premio con el nombre de Barcelona-Catalunya (desde 2026, el GP de España se hará en Madring.

De hecho, si Hamilton ganara en septiembre también aumentaría otro récord que ya tiene, el de piloto con más victorias en circuitos diferentes (actualmente lleva 31).

En Barcelona, Verstappen aspiraba a igualar a Hamilton como piloto con más grandes premios distintos conquistados, ya que el holandés lleva 30, pero ahora ese marcador queda 32-30 en favor del británico.

Como podrás ver en la lista más abajo, ese récord viene marcado por dos factores: el mayor número de carreras por temporada en la F1 moderna, y la enorme cantidad de grandes premios que se han estrenado en los últimos años, y no solo los que han llegado para quedarse como Arabia Saudí, Las Vegas, Qatar o Miami, sino los que durante los años de la pandemia (y posteriores) acogieron dobles rondas en un país y por tanto tuvieron que estrenar nombres, como el GP de la Toscana (solo uno, en Mugello en 2020), el GP de Eiffel (Nürburgring), GP del 70 Aniversario (Silverstone), o GP de Sakhir (Bahrein) también en 2020. 

De esos, el del 70 Aniversario ya nunca más se repetirá, y Hamilton no lo ganó (lo hizo Verstappen). Tampoco ganó el de Sakhir, pero sí los demás, y en el futuro, del actual calendario, aún podría aumentar la cuenta si gana por primera vez en Miami (a partir de 2027), Países Bajos (última oportunidad este año) o Las Vegas.

Los grandes premios en los que ha ganado Lewis Hamilton en F1

  1. 9 victorias en el GP de Gran Bretaña
  2. 8 victorias en el GP de Hungría
  3. 7 victorias en el GP de Canadá
  4. 6 victorias en el GP de España
  5. 6 victorias en el GP de China
  6. 6 victorias en el GP de Estados Unidos
  7. 5 victorias en el GP de Rusia
  8. 5 victorias en el GP de Bahrein
  9. 5 victorias en el GP de Italia
  10. 5 victorias en el GP de Abu Dhabi
  11. 5 victorias en el GP de Bélgica
  12. 5 victorias en el GP de Japón
  13. 4 victorias en el GP de Alemania
  14. 4 victorias en el GP de Singapur
  15. 3 victorias en el GP de Mónaco
  16. 2 victorias en el GP de Portugal
  17. 2 victorias en el GP de Francia
  18. 2 victorias en el GP de Brasil
  19. 2 victorias en el GP de México
  20. 2 victorias en el GP de Turquía
  21. 2 victorias en el GP de Australia
  22. 1 victoria en el GP de Malasia
  23. 1 victoria en el GP de Austria
  24. 1 victoria en el GP de Azerbaiyán
  25. 1 victoria en el GP de Estiria
  26. 1 victoria en el GP de la Toscana
  27. 1 victoria en el GP de Eiffel
  28. 1 victoria en el GP de Emilia Romagna
  29. 1 victoria en el GP de Sao Paulo
  30. 1 victoria en el GP de Qatar
  31. 1 victoria en el GP de Arabia Saudí
  32. 1 victoria en el GP de Barcelona-Catalunya

Los pilotos con más victorias en grandes premios diferentes en F1

  1. Hamilton ha ganado en 32 grandes premios distintos
  2. Max Verstappen en 30
  3. Michael Schumacherr en 22
  4. Sebastian Vettel en 21
  5. Alain Prost en 18
  6. Fernando Alonso en 17
  7. Ayrton Senna en 17
  8. Nigel Mansell en 16
  9. Kimi Raikkonen en 15

Hasta cuatro pilotos se quedaron a las puertas del top 10, ya que ganaron en 14 grandes premios diferentes Niki Lauda, Nelson Piquet, Damon HillMika Hakkinen.

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