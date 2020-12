Vettel analiza su etapa en Ferrari antes de su salida

El Gran Premio de Abu Dhabi no solo pone el punto y final a la temporada 2020, sino también al binomio Ferrari-Vettel que arrancó a finales de 2014 y que ha durado seis temporadas.

Vettel nunca ocultó ser un enamorado de Ferrari, ni siquiera durante su era gloriosa en Red Bull, y afrontó la oportunidad como un enorme reto pero también con la ilusión del niño que creció viendo a un compatriota ganar con un coche rojo.

Ahora Ferrari decide seguir sin él, y Vettel hace autocrítica, admitiendo que fallaron muchas cosas y que, pese a los números, faltó la meta final: el mundial de Fórmula 1.

"Eso no cambia nada, aun así hemos fallado", respondió cuando le recordaron que es el tercer piloto con más victorias en Ferrari y el segundo con más podios (empatado con Barrichello). "Teníamos la ambición y el objetivo de ganar el campeonato. Y no lo hicimos, así que creo que es solo una reflexión sincera, creo que decirlo en voz alta no cambia nada".

Vettel y Ferrari se han enfrentado a una de las asociaciones más poderosas de la historia (Hamilton-Mercedes), el más exitoso, pero el germano no quiere que eso sirva como excusa: "Esa combinación de equipo/piloto es una de las más fuertes que hemos visto hasta ahora. Pero nuestro objetivo era ser más fuertes que ellos. Y en eso hemos fallado. Como dije, hay razones por las que no lo hemos logrado. Hemos hecho buenas carreras, otras malas, nos hemos acercado, a veces hemos estado lejos. Creo que no es injusto decir que hemos fallado, es solo la verdad".

A Vettel se le pidió que ahondara más en lo que creía que había fallado, pero no quiso dar más detalles. Dice que el simple hecho de que no hayan ganado ningún título a Mercedes es la muestra de que algo no hicieron bien.

"Como dije, hemos tenido altibajos. Pero probablemente no tenga mucho sentido explicarlo ahora, creo que ya no cambia nada".

¿Cuáles son los mejores momentos de Vettel en Ferrari?

De entre sus muchas carreras con Ferrari (solo Schumacher, Raikkonen y Massa disputaron más), Vettel señaló los momentos de mayor alegría con los italianos.

"Bueno, creo que la primera victoria destaca, siempre es especial", comentó, tirando de memoria. "Así que Malasia 2015. También creo que la carrera en Mónaco 2017, ganar allí siempre es especial. Probablemente la victoria en 2018 en Canadá. Obviamente logramos bastantes victorias para elegir, pero no las suficientes".

Y no lo dijo en esta ocasión, pero jamás olvidará su primer test con Ferrari, aquel 1 de diciembre de 2014.

Nuestro análisis: Los momentos clave de Sebastian Vettel en Ferrari

¿Y el peor momento de Vettel en Ferrari?

En un rápido repaso, pensando en su peor momento, aparecen las imágenes del abandono de Alemania 2018, cuando se le empezaron a esfumar las opciones de hacerse con el título en un momento en el que parecía de cara.

(Antes de seguir leyendo recuerda aquellas fotos)

Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 1 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 2 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 3 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 4 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 5 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 6 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 7 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 8 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 9 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 10 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 11 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 12 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 13 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 14 / 33 Sebastian Vettel, Ferrari SF71H walks in after crashing out of the race 15 / 33 Sebastian Vettel, Ferrari SF71H walks in after crashing out of the race 16 / 33 Sebastian Vettel, Ferrari SF71H walks in after crashing out of the race 17 / 33 Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 18 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Accidente de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 19 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel; Ferrari SF71H choca cuando iba líder 20 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel; Ferrari SF71H choca cuando lideraba 21 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel; Ferrari SF71H choca cuando lideraba 22 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel; Ferrari SF71H choca cuando lideraba 23 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel; Ferrari SF71H choca cuando lideraba 24 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel; Ferrari SF71H choca cuando lideraba 25 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 26 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari tras su accidente 27 / 33 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, habla con Maurizio Arrivabene, Team Principal, Ferrari, y Jock Clear, Engineering Director, Ferrari tras su accidente 28 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, habla con Maurizio Arrivabene, Team Principal, Ferrari, y Jock Clear, Engineering Director, Ferrari tras su accidente 29 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari tras su accidente 30 / 33 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari tras su accidente 31 / 33 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari tras su accidente 32 / 33 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari tras su accidente 33 / 33 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

Sin embargo, Vettel asegura que ese no fue el episodio clave: "No, creo que fue una montaña rusa a lo largo de los años, pasaron muchas cosas. Aquel fue un pequeño error, pero muy costoso, con un gran castigo. Pero creo que sucedieron más cosas en la temporada 2018. Sufrimos el fallecimiento de Marchionne, el cambio de líder de Maurizio a Mattia, así que tal vez el año 2018 fue un año decisivo en muchas cosas, pero no sé si realmente se puede achacar a una sola".

"Obviamente, en 2016 nos separamos de James por conflictos personales en ese momento. Creo que, mirando hacia atrás, había muchas cosas que deberíamos haber hecho y que podríamos haber hecho mejor. Pero todo lo que sucedió fue por una razón".

"Lo principal por mi parte era asegurarme de que aprendí de ello, y creo que he crecido con cosas como aquella de Alemania y con otros momentos fuera de la pista. Ahora me siento mucho más cómodo o en una posición mejor que hace años, pero en ese momento no era nada sencillo".

Por último, le preguntaron si sentía mucha presión en Ferrari, algo que admitió en su día Fernando Alonso al no llegar la gran victoria, el título de campeón.

"Yo creo que eres tú mismo quien te presiona. Tenía un vínculo emocional con el equipo, crecí viendo a Michael ganar, etc. Fue un momento muy especial unirme a este equipo. Sí, hay presión en Italia, los tifos, etc, sí, pero yo siempre me puse las expectativas más altas, y creo que fui el primer y mejor juez si no las cumplí".

"Cuando metí el coche en la grava, el Alemania, yo era el primer afectado. Antes de que los tifosi se enfadaran o entristecieran, yo ya lo estaba. No lo digo como una excusa sobre mis fallos. Pero creo que si eres ambicioso, y tienes el objetivo de ganar, entonces eres el primero en darte cuenta de eso".

"Pero cada persona es diferente. Y tal vez en la época de Fernando era muy diferente. Pero para mí la presión no fue clave", concluyó.

(Si no puedes ver las imágenes o la información que las acompaña, pulsa en 'Versión completa' al final del artículo)