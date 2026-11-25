Cuando Vettel se chocó y aun así se llevó el Mundial ante Alonso

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Fórmula 1

Brasil 2012: cuando Vettel se chocó pero se llevó el Mundial ante Alonso

El final de la temporada 2012 es uno de los más recordados de la historia reciente de la F1. Alonso y Vettel se jugaban el título y el alemán estuvo a punto de perderlo en la primera vuelta.

Jose Carlos de Celis Luke Smith

Editado: 25 nov 2026, 8:16

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Cuando se trataba de criticar la Fórmula 1 de los últimos años [antes de un vibrante 2021], a menudo se citaba la temporada 2012 como un ejemplo de los "buenos viejos tiempos" que el campeonato debía recuperar.

Es fácil saber por qué. Fue una temporada espectacular, con ocho pilotos de seis equipos diferentes en la lista de ganadores. Otras dos escuderías estuvieron cerca de las victorias en lo que seguramente fue el año más competitivo en lo que va del siglo.

Todo lo que hizo que 2012 fuera grandioso se concentró en el GP de Brasil que puso fin a la temporada en Interlagos. Tuvo protagonistas inesperados, leyendas que se despidieron y, lo que es más memorable, la última gran definición de título hasta la fecha junto a 2021.

Los finales de 2014 y 2016 fueron sin duda lo suficientemente dramáticos, cuando Lewis Hamilton y Nico Rosberg pelearon por el título bajo las luces de Abu Dhabi. Pero el primero se resolvió en el momento en que el monoplaza del alemán falló, y el segundo tras los inútiles intentos del británico de ralentizar a su rival.

El enfrentamiento de 2012 entre Sebastian Vettel [Red Bull] y Fernando Alonso [Ferrari] estuvo en otro nivel y llegaron a Brasil separados por 13 puntos. El asturiano había acumulado una ventaja de 40 antes de las vacaciones de verano, llevando a su problemático F2012 a victorias en Malasia, en Valencia y en Alemania. El teutón solo logró un triunfo al final de la gira europea, lo que hacía pensar que un tercer título estaba fuera de su alcance.

Bruno Senna, Williams FW34, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8 y Sergio Pérez, Sauber C31 se tocan en la salida

Pero las cosas cambiaron rápidamente. Red Bull hizo una gran mejora durante el verano, dando un gran paso sobre el resto de la parrilla. Cuatro victorias consecutivas desde Singapur a India, seguidas de podios en Abu Dhabi y Austin, pusieron a Vettel al frente de la batalla por el título. El cuarto lugar en Brasil sería suficiente para asegurar el campeonato, mientras que Alonso tenía que terminar en el podio para tener alguna posibilidad de conseguir su primera corona con Ferrari.

El alemán tuvo problemas en la clasificación, quedando cuarto después de un error en su primera vuelta en la Q3. Su compañero de equipo, Mark Webber, estaba junto a él en tercer lugar, mientras que los McLaren bloquearon la primera fila. Para su última carrera con los de Woking, Lewis Hamilton superó a Jenson Button por la pole position, aumentando las esperanzas de una victoria de despedida.

Alonso había sufrido en la clasificación como tantas veces ese año. No se había clasificado más arriba del cuarto puesto desde que logró la pole en el GP de Alemania, y fue octavo en Interlagos, ganando un lugar después de la penalización al venezolano Pastor Maldonado. Las opciones favorecían a Vettel, y Alonso lo sabía.

"Si tengo alguna esperanza para el título, es más plausible contar con un abandono de Vettel a que él termine en una posición en la que pueda adelantarle en la clasificación", dijo el español. "Obviamente, espero una carrera caótica, por lo que la lluvia podría ser un factor importante incluso si, en mojado, es más arriesgado para todos".

Las oraciones de Alonso fueron escuchadas cuando la lluvia se presentó antes de que se apagaran las luces, dejando la pista grasienta, pero no lo suficientemente húmeda para los intermedios.

Ambos Red Bull salieron lentamente de la segunda fila, permitiendo que Felipe Massa los pasara a ambos desde la quinta plaza. Vettel se quedó pegado al interior, pero se vio obligado a aflojar cuando entró en el vértice de la curva 1 ante un movimiento de Webber al que luego le daría vueltas en la cabeza. Eso permitió tanto a Nico Hulkenberg como, crucialmente, a Alonso adelantarle, dejando al germano en la séptima posición.

Fernando Alonso, Ferrari F2012, y Sebastian Vettel, Red Bull RB8 Renault

Vettel dejó espacio a Paul di Resta, mientras que Bruno Senna, intentaba pasarlos a ambos. Su rueda delantera derecha se estrelló contra el pontón izquierdo de Vettel y los hizo trompear a ambos. Después de quedar en dirección contraria, el alemán logró reemprender el camino, pero era último y con daños visibles.

Para empeorar las cosas, Alonso había logrado pasar a Webber y Massa en un solo movimiento al final de la primera vuelta, de las 71 totales, lo que significa que era tercero, en posición de coronarse campeón.

Después de unas pocas vueltas, Red Bull no vio problemas importantes en la telemetría del coche de Vettel. El tono relajado de su ingeniero contradecía la inquietud que crecía en el muro de Red Bull, ya que el equipo apresuradamente consiguió un fotógrafo en la pista para ver en imágenes el daño. El gurú técnico Adrian Newey estudió una fotografía impresa de la parte trasera del RB8 de Vettel, que mostraba daños en el tubo de escape, lo que causaba temor ante un posible incendio.

Más de historia:

Vettel estaba haciendo todo lo posible para reavivar sus esperanzas de título. Desde el momento en que su Red Bull trompeó, logró tiempos de vuelta consistentes. A medida que la lluvia se hizo más fuerte, Vettel fue adelantando uno por uno a sus rivales, remontando hasta el sexto puesto al final de la novena vuelta. Alonso, mientras tanto, había caído al cuarto, detrás de Hulkenberg, después de que un error le hiciera irse largo en la curva 1.

Alonso y Vettel montaron intermedios en la vuelta 10, pero se vieron obligados a regresar a boxes cuando la lluvia paró. Los únicos pilotos que no entraron fueron los dos líderes: Hulkenberg, completando la que parecía ser la actuación de su trayectoria con Force India, y Button, pero su ventaja desapareció con el coche de seguridad en la vuelta 23 debido a restos en la pista.

A medida que la carrera se neutralizaba, Vettel estaba en una situación más tranquila, pero sabía que se avecinaba una tormenta. Iba sexto, directamente detrás de Alonso, lo que significaba que el título era suyo en ese momento, pero había perdido carga aerodinámica en el choque y tuvo que hacer rodar su coche en un modo de menor potencia debido al problema del escape. Estaba herido y, aparentemente sin el apoyo de Webber, peleaba en solitario por el título.

Vettel se vio sorprendido en el reinicio, lo que permitió a Kamui Kobayashi [Sauber] pasarle en la curva 1 para colocarse sexto. Cuando la llovizna regresó, Massa también pasó al Red Bull por el exterior en la curva 4, ya que el alemán no quería entrar en peleas.

Los daños en el coche de Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8

Ahí era octavo, suficiente para ser campeón, pero lejos de estar en una posición cómoda.

Incapaz de acercarse lo suficiente a Kobayashi para intentar un adelantamiento, Vettel se quedó pensando cuándo volver a entrar a boxes, o si esperar a los intermedios, ya que la lluvia apareció en el radar. Para empeorar las cosas, un problema con su radio le dejó con muchas dudas.

Red Bull llamó al alemán para montarle otro juego de lisos a 18 vueltas del final, pero la lluvia creciente forzaría otra parada dos vueltas más tarde. Aunque el equipo no pudo preparar sus neumáticos a tiempo, y el alemán tuvo que esperar 10 segundos más de lo habitual. De repente, todo parecía ir mal.

Pero nuevamente, Vettel encontró un camino para volver [algo que Kimi Raikkonen no logró encontrar en el sector final al salirse de pista].

A medida que las condiciones empeoraron y más pilotos entraron a montar intermedios, todo se estabilizó. Hulkenberg y Hamilton se tocaron mientras luchaban por el liderato, dejando al inglés fuera de contienda. Alonso ocupó el segundo lugar después de que Massa le dejara el camino libre de forma obediente, mientras que Vettel estaba séptimo, detrás de Michael Schumacher, quien había remontado en su última carrera para alcanzar los puntos en su despedida.

El siete veces campeón ofreció poca resistencia a su compatriota camino de la curva 5 a falta de seis vueltas, lo que le dio al de Red Bull un poco de respiro en la contienda por el título. Pero si algo le pasaba a Button al frente, el título sería de Alonso. El alivio de Vettel llegó a falta de tres giros, cuando Di Resta se chocó en la recta principal cuando la lluvia se hizo más intensa, lo que provocó que el coche de seguridad saliera y llevara a los pilotos a baja velocidad hasta meta.

Vettel había sobrevivido a la tormenta y era campeón por tercera vez.

Sebastian Vettel, Red Bull RB8 Renault, y Lewis Hamilton, McLaren MP4-27 Mercedes

"Fue la carrera más dura, pero seguimos creyendo y mantuvimos la calma. Fue realmente complicado. ¿Cómo consigues calmarte? Simplemente aprietas y aprietas para remontar", dijo Vettel.

En la zona de pesaje, los gestos pausados y alicaídos de Alonso hablaban por sí solos. Lo había dado todo y más, sobreponiéndose al rendimiento de su monoplaza semana tras semana, pero no había sido suficiente. No había tercera corona para él.

Las fotos de aquel domingo

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