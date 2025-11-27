Verstappen cree que Piastri debería decir "que se jodan" si le piden apoyar a Norris
De momento, McLaren no le pedirá a Oscar Piastri que haga el papel de "segundo piloto", mientras Max Verstappen sigue siendo una amenaza en la lucha por el título de F1 2025.
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen cree que Oscar Piastri debería haber dicho a McLaren F1 que "se jodan" si le hubieran pedido apoyar a su compañero Lando Norris en su intento de convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1.
La temporada 2025 ha tenido una lucha por el título durante todo el año entre los dos pilotos de McLaren, en la que durante la mayor parte Piastri llevó la delantera, hasta que un desplome en la recta final ha convertido a Norris en el favorito.
Norris lidera el campeonato con 24 puntos a falta de dos carreras, por lo que se proclamará campeón si supera a Piastri por al menos dos puntos en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.
Pero también necesita superar a Verstappen por al menos dos puntos, dado que el piloto de Red Bull Racing ha disfrutado de un resurgimiento tardío y ahora está empatado con Piastri tras ganar en Las Vegas en la última cita.
El GP de Las Vegas también tuvo una doble descalificación de McLaren y, desde entonces, ha habido presión sobre el equipo británico para pedir a Piastri que apoye a Norris y así asegurarse de que Verstappen no se convierta en una amenaza mayor.
McLaren ha negado que vaya a hacer eso, algo que Verstappen considera beneficioso para su propio intento de convertirse en campeón por quinta vez, además de asegurar que es lo correcto para su equipo rival.
"Es perfecto", dijo el neerlandés en Qatar. "Creo que no puedes hacerlo mejor que permitirles correr también, porque ¿por qué deberías decir ahora de repente que Oscar ya no tendría permitido competir?"
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Si me lo dijeran a mí, ni aparecería. Les habría dicho que 'se jodan'. Así que sí, si eres un verdadero ganador en una carrera, como piloto, entonces vas a por ello, incluso si estás por detrás".
"¿Cuál sería si no el sentido de presentarte? Si no, te puedes etiquetar fácilmente como un piloto número dos, algo que creo que él no quiere ser. Y para mí, sé que estoy igualado a puntos con Oscar".
"Como dije antes, aún hay muchas cosas que tienen que salir bien, pero creo que debe ser así, que tengan libertad para correr, y ojalá podamos tener una gran batalla hasta el final".
Las conversaciones sobre Verstappen convirtiéndose en campeón probablemente no estarían teniendo lugar si Norris y Piastri hubieran mantenido el segundo y cuarto puesto en Las Vegas, dado que el vigente campeón estaría a 42 puntos de Norris en lo alto, con un máximo de 58 por disputar.
Pero Verstappen sigue en la lucha y ha confirmado que su mentalidad no ha cambiado, además de dar su opinión sobre la descalificación.
Cuando le preguntaron dónde estaba cuando se enteró, dijo: "Estaba volando de regreso a casa. Sabía, por supuesto, que había algún tipo de investigación sobre el 'plank' y, cuando está demasiado bajo, está demasiado bajo".
Foto de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images
"Hay mucho que se puede debatir sobre eso. Por supuesto, todos los equipos siempre lo llevan lo más bajo posible y a veces lo haces bien. A veces es un poco más difícil de medir, pero no hay excusas. Cuando estás demasiado bajo, estás demasiado bajo".
"Lo mismo con otras reglas del deporte, por desgracia es así. Claro que la diferencia se redujo un poco con eso, pero siguen siendo 24 puntos".
"Muchas cosas tienen que salir bien hasta el final para tener una oportunidad, pero definitivamente es una mejor oportunidad que antes".
"Así que lo aceptamos, pero también debes ser consciente de que incluso si lo ganas todo, necesitas un poco de suerte. Veremos cómo va. Para nosotros no cambia nada. Vamos a por todas. No tenemos nada que perder"
Comparte o guarda este artículo
Verstappen se centra en "sobrevivir" en la sprint y piensa en el domingo
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"
Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla
Últimas noticias
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios