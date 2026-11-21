Fórmula 1 GP de Las Vegas

Verstappen confiesa un problema sin solución en Red Bull: "No puedo decir mucho más"

Al igual que en Brasil, Verstappen no se encuentra cómodo al volante del RB22. El neerlandés no puede revelar información confidencial, pero sugiere que Red Bull podría no ser capaz de solucionar el problema este año.

Ronald Vording

Publicado: 21 nov 2026, 18:57

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Gracias a la sanción de Andrea Kimi Antonelli en la parrilla, Max Verstappen saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, pero eso no significa necesariamente que el neerlandés tenga motivos para estar satisfecho.

Es cierto que Red Bull ha dado un importante paso adelante con su unidad de potencia en circuitos con pocas oportunidades para recuperar energía y que, tras los problemas de equilibrio durante los entrenamientos libres, el equipo también consiguió introducir cambios efectivos en la puesta a punto. Sin embargo, las sensaciones al volante siguen sin ser las que Verstappen considera que deberían ser.

"Desde Brasil tengo algunos problemas extraños en el coche y eso ha continuado este fin de semana. Simplemente estoy intentando entender cómo lidiar con ellos durante lo que queda de fin de semana", explicó Verstappen.

Los problemas que describió en Brasil:

"Eso no facilitó las cosas en la FP3, pero creo que en la clasificación conseguimos que funcionara".

Cuando le preguntaron durante la rueda de prensa si podía dar más detalles sobre esos "problemas extraños", su respuesta fue tajante: "No".

Sin embargo, como era de esperar, el asunto volvió a salir durante su posterior encuentro con los medios neerlandeses en el paddock. Verstappen seguía sin poder entrar en detalles, aunque sí ofreció algunas pistas más sobre lo que está ocurriendo.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

"No es un problema de equilibrio, eso sí puedo decirlo. Simplemente hay algo que no funciona bien en el coche, pero ahora mismo no podemos arreglarlo", explicó el piloto de Red Bull cuando Motorsport.com le preguntó por el problema.

"Sabemos de dónde viene el problema, pero no podemos solucionarlo. Ya es el segundo fin de semana consecutivo que estamos así, pero no puedo decir mucho más al respecto".

A primera vista, parecía que el problema había aparecido durante la carrera de Brasil. Al fin y al cabo, Verstappen aseguró entonces que el coche se había comportado de manera muy diferente durante el segundo y el tercer stint en comparación con el primero. Sin embargo, el neerlandés aclaró que, en realidad, llevaba más tiempo sufriendo esas dificultades.

"Apareció de repente en Brasil, sí, pero ya fue antes de la carrera. Tuve problemas allí durante todo el fin de semana".

El cuatro veces campeón del mundo también quiso dejar claro que se trata de algo diferente a la 'degradación del coche' de la que se había quejado en circuitos como Monza. En aquellas ocasiones, el comportamiento del monoplaza empeoraba a medida que avanzaba una sesión, mientras que esta vez el problema es más profundo. Según Verstappen, está relacionado principalmente con las sensaciones que recibe a través del volante.

"Es algo completamente diferente a la degradación del coche, pero las sensaciones simplemente no son las que quiero tener. No puedo decir mucho más, porque entonces empezaría a explicar cosas que no quiero revelar".

Tras la introducción de la actualización de Red Bull en Bakú, Verstappen aseguró que había ganado confianza con el coche y que, gracias a ello, podía atacar las curvas de una manera más agresiva. Sin embargo, ese problema ha vuelto a complicarle las cosas.

"En determinadas zonas ahora puedo hacerlo menos, sí. Y tampoco importa de qué tipo de curva se trate. El problema está presente en todas partes. Simplemente tengo que intentar adaptarme, pero no es fácil".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Por último, Verstappen dejó claro que su compañero de equipo, Isack Hadjar, no está experimentando el mismo problema.

"No, aparentemente solo ocurre en mi coche. No es peligroso, pero simplemente no es agradable conducir así. Tenemos que intentar solucionarlo. Durante mucho tiempo todo había funcionado bien, pero de repente dejó de hacerlo en Brasil y aquí sigue igual".

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