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Verstappen lanza un reto a Red Bull: "Puedo ganar el mundial de constructores yo solo"

Tras ocho podios en la F1 2026, Max Verstappen vuelve a ver la luz al final del túnel en Red Bull: el neerlandés considera que Red Bull va por buen camino.

André Wiegold

Publicado: 30 oct 2026, 20:54

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Red Bull ha conseguido nueve podios en las últimas carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1: ocho gracias a Max Verstappen y uno a través de Isack Hadjar. La trayectoria del equipo apunta claramente al alza, pero históricamente, en comparación con su compañero, el holandés siempre había tenido que defender a la escudería casi en solitario durante mucho tiempo, algo que ahora ha cambiado.

"Esto demuestra que vamos por el buen camino", afirma Verstappen a Sport Bild. "Ahora se trata de no desviarnos de él y seguir trabajando duro. Todavía hay muchas cosas que debemos mejorar". En Malasia y Singapur, Verstappen ya ha conseguido victorias este año, pero para el campeón eso está lejos de ser lo ideal.

"El rendimiento general", es lo que Verstappen quiere mejorar aún más. "El hecho de que hayamos vuelto a ganar últimamente no significa que ahora seamos los mejores. Pero nos demuestra que vamos por el buen camino. Ahora no debemos desviarnos de él. Aunque tampoco veo ningún peligro en ese sentido. Tenemos a las personas adecuadas en los puestos correctos".

El neerlandés sigue siendo la punta de lanza indiscutible del equipo, pero Hadjar también está cogiendo ritmo poco a poco tras su podio en Bakú.

Verstappen valora ese avance: "¡Lo está haciendo bien, sí! Para él no fue fácil al principio, porque el coche era muy complicado y solo está en su segunda temporada. Pero desde entonces ha subido dos veces al podio. Eso es importante para el equipo".

Si Red Bull vuelve a la senda del éxito de una manera más constante, Verstappen se ve capaz de volver a ganar el título de constructores por sus propios medios si es necesario, aunque en 2026 el tren ya se haya ido, con 252 puntos de desventaja comparado con el líder indiscutible, Mercedes.

"Siempre le digo al equipo: 'Dadme un coche rápido y todos tendremos una vida mejor'. En 2023 demostré que se puede ganar el mundial de constructores incluso con un solo piloto", afirmó Verstappen, recordando cómo en 2023 ganó 19 de las 22 carreras disputadas. "Para muchos fue aburrido, pero a mí me pareció genial. ¡Sí... Me encantaría volver a vivirlo!", concluyó el cuatro veces campeón del mundo.

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