Opinión

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

El podio de Verstappen en Austin no basta: Red Bull F1 explica qué faltó para ganar

El tercer puesto de Verstappen en Austin dejó un mal sabor de boca a Red Bull, una señal de lo mucho que han cambiado las expectativas tras la recuperación de los últimos meses.

Roberto Chinchero

Publicado: 27 oct 2026, 7:37

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Hay un aspecto del balance de Red Bull al término del Gran Premio de Estados Unidos que refleja mejor que cualquier dato la trayectoria seguida por el equipo en los últimos meses. "Estamos un poco frustrados por el tercer puesto, y eso es una buena noticia". Así resumió Laurent Mekies el estado de ánimo del equipo tras una carrera en la que Max Verstappen no logró meterse en la lucha por la victoria, terminando por detrás de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

Una decepción que, hace solo unos meses, habría sido difícil de imaginar. Red Bull ha ido recortando progresivamente la brecha que le había penalizado en la primera parte de la temporada, volviendo a ser una presencia constante en las primeras posiciones. El podio ya no es un logro que celebrar, sino un resultado que puede dejar insatisfechos.

Austin, sin embargo, ha recordado que la recuperación aún no es completa. El monoplaza de Milton Keynes se ha vuelto mucho más competitivo, pero algunas debilidades técnicas siguen limitando su potencial. Y cuando las diferencias se reducen, incluso los problemas aparentemente secundarios pueden marcar una diferencia importante.

Antonelli fue superior, pero la estrategia no ayudó

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Mekies no buscó excusas para el resultado de Verstappen. El Mercedes de Antonelli tenía un ritmo superior y, según el director del equipo de las bebidas energéticas, la elección estratégica no habría cambiado el duelo directo con el ganador. "Creo que Kimi tenía mejor ritmo que nosotros. No podemos utilizar los neumáticos ni la estrategia como excusa. Hoy era más rápido, hay que reconocerlo".

Sin embargo, el panorama cambia al analizar la lucha por la segunda posición. Red Bull optó por una estrategia de dos paradas, pero no logró aprovechar uno de los puntos fuertes que suele mostrar el RB22: la capacidad de sacar rendimiento de los compuestos más blandos.

"Normalmente tenemos cierta ventaja sobre nuestros rivales con los neumáticos más blandos, pero hoy no hemos conseguido aprovecharla. Max sufrió un desgaste bastante elevado con ambos gomas blandas, y eso no nos ayudó a que la segunda parada fuera eficaz".

Resultó especialmente significativo el segundo stint, que se afrontó con neumáticos blandos, una elección que no formaba parte del plan estratégico inicial. Una decisión que el equipo tiene intención de analizar, para comprender las razones del desgaste sufrido. El comportamiento del compuesto duro, que resultó especialmente eficaz en los monoplazas rivales, ha suscitado inevitablemente algunas dudas. Mekies no ha descartado que una elección diferente pudiera haber ayudado a Verstappen en su enfrentamiento con Leclerc.

"Cuando terminas a pocos segundos de Charles, es inevitable pensar que un neumático más resistente podría haberte ayudado. Nunca lo sabremos, pero es evidente que hoy no hemos conseguido sacar de los compuestos blandos la ventaja que solemos tener".

Por lo tanto, no hay certeza de que una estrategia diferente hubiera garantizado el segundo puesto. Sin embargo, hay un dato claro: Red Bull no logró aprovechar al máximo el potencial de los neumáticos, mientras que Ferrari y Mercedes encontraron en las gomas duras un recurso importante.

El problema de las salidas cobra cada vez más importancia

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Logan Riely / Getty Images

El otro punto crítico señalado por Mekies se refiere a las salidas, un problema que acompaña a Red Bull desde el inicio de la temporada y para el que aún no se ha encontrado una solución definitiva. El director del equipo ha explicado que la cuestión es mucho más compleja de lo que puede parecer desde fuera. No se limita exclusivamente al embrague, sino que afecta a numerosas áreas técnicas, desde la unidad de potencia hasta la caja de cambios, pasando por los sistemas que gestionan la transmisión del par a las ruedas.

"El rendimiento en las salidas implica prácticamente a todos los departamentos de la empresa, probablemente con la excepción de la aerodinámica. Hemos hecho grandes progresos con respecto al inicio del año, cuando nuestras salidas eran realmente malas, pero aún no estamos al nivel de los mejores". La paradoja es que esta limitación se ha vuelto aún más perjudicial precisamente gracias a la mejora del monoplaza.

"Ahora que el coche ha mejorado mucho y hemos vuelto a luchar por las primeras posiciones, el déficit en las salidas duele aún más, porque los rivales que nos rodean son muy fuertes". Mekies no ha ocultado que la solución definitiva llevará tiempo. El equipo seguirá buscando pequeñas mejoras en las próximas carreras, pero para cerrar completamente la brecha serán necesarias modificaciones significativas en el hardware, previstas solo para 2027.

Una confesión importante: Red Bull ya sabe que tendrá que convivir con esta debilidad hasta el final del presente campeonato.

La unidad de potencia sigue siendo una obra en construcción

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La recuperación técnica de Red Bull ha venido acompañada también de los avances en la unidad de potencia desarrollada internamente, pero Mekies ha rechazado la idea de que el trabajo en el motor ya haya concluido y de que el equipo pueda centrar todos sus recursos en el chasis.

"Te costaría encontrar a una sola persona en Red Bull Powertrains que esté convencida de que el motor ya está a punto. Estamos trabajando en mejoras enormes en todas las áreas de la unidad de potencia, exactamente igual que hacemos con el chasis".

Esto no se limita únicamente a la potencia máxima. Mekies ha destacado la existencia de miles de aspectos relacionados con la manejabilidad en los que aún es posible intervenir. Es precisamente la integración entre la unidad de potencia y el coche lo que representa uno de los principales objetivos del proyecto. La decisión de desarrollar el motor internamente surge también de la posibilidad de buscar ventajas competitivas a través de un diseño cada vez más coordinado entre las diferentes áreas técnicas. El mensaje es claro: Red Bull ha logrado avances importantes, pero la maduración del proyecto aún está lejos de haber concluido.

Un equipo que ha vuelto a pensar como un protagonista

Max Verstappen, Red Bull Racing

El tercer puesto de Austin deja, por tanto, un balance contradictorio. Por un lado, está la confirmación de que Red Bull ha vuelto de forma estable a las posiciones más importantes; por otro, está la conciencia de que la competitividad recuperada aún no va acompañada de una ejecución igualmente eficaz en todas las fases del fin de semana.

Las dificultades en las comunicaciones por radio, que se han repetido por segunda carrera consecutiva, también han complicado el trabajo del equipo. Mekies ha admitido que aún no se ha identificado completamente la causa, reconociendo que se trata de un problema que no debería ser tan relevante.

Son detalles que, sumados a las dificultades en las salidas y a la gestión de los neumáticos, contribuyen a explicar por qué Red Bull aún no ha logrado transformar la recuperación técnica en una competitividad constante al más alto nivel.

Sin embargo, la diferencia con respecto al inicio del curso es sustancial. Entonces, el problema era sobre todo encontrar la velocidad necesaria para competir con los rivales. Hoy en día, la velocidad ha vuelto, aunque no siempre sea suficiente para ganar, y la atención se centra cada vez más en la capacidad de aprovecharla. Y la frustración por el tercer puesto de Verstappen, subrayada por Mekies, es quizás la señal más evidente de lo mucho que han cambiado las ambiciones del equipo.

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