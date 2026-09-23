Verstappen da la razón a Alonso y pide un cambio clave en los motores de F1

Fernando Alonso y Max Verstappen no siempre necesitan ponerse de acuerdo para hacer ruido, pero cuando hablan sobre cómo debería ser un Fórmula 1 suelen acabar mirando en una dirección muy parecida. En Bakú volvió a ocurrir.

Horas después de que el español propusiera reducir el pico de potencia eléctrica para recuperar una aceleración más natural, Verstappen respaldó prácticamente por completo su diagnóstico y fue incluso un paso más allá: quiere más protagonismo del motor de combustión y menos de la batería.

Los dos campeones llevan meses entre las voces más críticas con algunas características del reglamento estrenado en 2026. Alonso ha insistido especialmente en que los actuales monoplazas obligan al piloto a gestionar demasiado y, en determinadas situaciones, incluso a "conducir lento para ir rápido". Verstappen tampoco ha escondido nunca sus reservas.

Por eso, cuando se le trasladó este miércoles en Azerbaiyán la solución que Alonso acababa de plantear, la respuesta del neerlandés fue bastante reveladora. "Creo que con casi todo lo que dice Fernando estoy completamente de acuerdo", aseguró Verstappen.

El piloto de Red Bull reconoció que Alonso está viviendo esas limitaciones desde una posición incluso más complicada por el rendimiento de Aston Martin, pero insistió en que el problema no depende exclusivamente de dónde esté cada uno en la parrilla.

"Seguramente él está en una situación mucho peor que yo en términos de dónde está en la parrilla y lo que está experimentando", explicó.

"Pero para mí lo principal es que necesitamos más potencia del motor de combustión y menos potencia de la batería. Cuanto más podamos ir en esa dirección, mejor será".

Ahí es donde Verstappen lleva un paso más allá la idea expuesta por Alonso.

El asturiano había propuesto reducir la potencia máxima eléctrica para poder utilizar esa energía durante más tiempo. En su opinión, eso permitiría evitar que el monoplaza alcance su velocidad máxima demasiado pronto en la recta y obligue después al piloto a levantar antes de llegar a la frenada.

Su objetivo es sencillo de explicar: que la gráfica de velocidad vuelva a parecer la de un coche de carreras, acelerando progresivamente hasta la siguiente curva. Verstappen entiende la lógica. "Reducir ahora la potencia de la batería seguramente haría que pareciera un poco más normal", admitió.

Pero también señala el otro lado de la ecuación. Si simplemente se limita la parte eléctrica sin recuperar esa potencia en otro lugar, el resultado sería un Fórmula 1 menos potente.

"En general sería una reducción importante de potencia, así que tampoco se sentiría bien. Quizás sería un poco más natural, pero hacen falta grandes cambios para que esto vuelva a sentirse normal", añadió.

Verstappen prefiere menos vueltas antes que renunciar a un motor mejor

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Foto de: Federico Basile

La postura del neerlandés se entiende todavía mejor cuando se le pregunta por otro de los cambios previstos para la Fórmula 1: la reducción de la distancia de algunos grandes premios.

La intención es aliviar las exigencias de consumo y permitir que los coches puedan competir de una manera más agresiva, aunque eso implique eliminar algunas vueltas.

Verstappen no parece especialmente preocupado por esa consecuencia. "Yo no diseñé el reglamento en primer lugar", respondió. Y después dejó probablemente la frase que mejor resume sus prioridades.

"Si eso significa que tenemos que correr tres vueltas menos, yo correría un 50% menos si eso me diera un motor más agradable de conducir".

Para el cuatro veces campeón, perder unas vueltas no supone un problema especialmente grave si el resultado final mejora la experiencia al volante y la competición. "A veces desearías que la carrera durase tres o cuatro vueltas más y otras veces estás encantado de que dure tres vueltas menos porque tienes que mantener a alguien detrás", explicó.

"Si tenemos que acortarla un poco por el consumo, pero a cambio conseguimos una mejor experiencia de carrera, creo que todo el mundo lo aceptará".

Alonso y Verstappen vuelven así a coincidir en una idea que ambos han repetido de distintas formas durante esta temporada: el problema no es únicamente cuánta potencia tienen los actuales Fórmula 1, sino cómo se entrega y cuánto condiciona eso la forma de pilotarlos. Los dos han sido además de las voces más críticas cuando consideran que el deporte toma una dirección equivocada y comparten una visión bastante parecida de lo que debería premiar la F1: coches difíciles, circuitos exigentes y un pilotaje en el que atacar más permita ir más rápido, no al contrario. En Bakú, al menos sobre este asunto, volvieron a hablar prácticamente el mismo idioma.