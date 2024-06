Verstappen quiere lo "imposible" para los coches de F1 2026

Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1, la FIA dio a conocer los habrá una reducción del peso en 30 kilos, lo que será un alivio para los pilotos, que en el pasado más reciente se quejaron de que los monoplazas eran cada vez más pesados y complicados de conducir. Antes del, la FIA dio a conocer los detalles del nuevo reglamento técnico de las próximas temporadas , en donde los coches serán algo más pequeños que los actuales. Además,, lo que será un alivio para los pilotos, que en el pasado más reciente se quejaron de que los monoplazas eran cada vez más pesados y complicados de conducir.

Sin embargo, los equipos ya sufren con cumplir los valores mínimos, y algunos tuvieron que estar muy por encima de esa marca, lo que se traduce en pérdida de tiempo por vuelta, y Max Verstappen se mostró preocupado por ello: "Va a ser muy duro con cómo está todo, pero vamos a verlo".

"Incluso ahora, algunas escuderías tienen sobrepeso, así que ir con 30 kilos menos…", dijo a Motorsport.com . "Sé que las dimensiones cambian un poco, pero no estoy seguro de que 30 kilos menos sea el escenario perfecto".

Sobre si la disminución prevista era suficiente para apaciguar los deseos de los pilotos y ofrecer una mejor experiencia al volante, el neerlandés respondió: "Necesitamos al menos 100 o 150 kilos menos. En este momento, con cómo está todo, seguro que no es posible, pero también tiene que ver con el motor y con la batería, que es muy peso, largo y ancho".

"Por el momento, es una ilusión, pero eso es lo que necesitábamos, hacerlo más ágil y quizá más divertido", señaló. "La seguridad ha añadido mucho peso, lo que es bueno, pero estoy seguro de que podemos hacer las cosas de otra manera, depende del reglamento que se redacte".

El DRS no estará presente en la nueva generación de monoplaza, ya que la aerodinámica activa y una anulación eléctrica estarán al servicio de los pilotos, y sobre ello, Max Verstappen indicó: "No sé cómo de efectivo va a ser, es algo que aún no he visto, tal vez necesitemos algunos plátanos y una concha roja [del Mario Kart]".