¿Qué piensa Verstappen de sus actuales récords en la Fórmula 1?

Después de conquistar su segundo título del mundo en la Fórmula 1 en Suzuka el mes pasado, Verstappen ha continuado con su dominio, y en el pasado Gran Premio de México logró su 14ª victoria del año.

Eso hizo que el neerlandés superase el récord que tenían conjuntamente Michael Schumacher en 2004 y Sebastian Vettel en 2013 de 13 triunfos en un solo curso y, además, también se convirtió en el piloto con más puntos en una misma campaña a falta de dos carreras para cerrar el telón a la presente temporada.

Tras su victoria en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, el campeón dio las gracias a su equipo Red Bull por "otra gran carrera", siendo la 16ª victoria del año para el equipo y la novena de forma consecutiva.

"Es una temporada increíble para nosotros como equipo", dijo el #1. "Nunca pensé que sería capaz de ganar 14 carreras en un año. Pero sí, por supuesto, estoy increíblemente orgulloso".

El récord de victorias en una misma campaña había estado en el punto de mira de Max Verstappen durante un tiempo, pero el holandés siempre ha restado importancia a esa marca y a la posibilidad de conseguirla.

Sin embargo, al igualarlo en el GP de EE.UU., Verstappen reconoció una gran diferencia que juega a su favor y es que las temporadas cada vez cuentan con más carreras. Michael Schumacher logró 13 victorias en 18 carreras, mientras que Vettel igualó esa cifra en 19 grandes premios en 2013.

Tras una pregunta de Motorsport.com, el holandés dijo que "nunca he estado realmente interesado en las estadísticas. Simplemente vivo el momento. Solo intento hacerlo lo mejor posible cada fin de semana. Trato de ganar cada carrera, eso es lo importante. Cada fin de semana, cuando vuelvo a casa y puedo decirme a mí mismo que he logrado lo máximo o que me he acercado, me siento feliz".

"Pero, por supuesto, casi todo en la Fórmula 1 depende de muchos factores, ¿no? Y de momento nosotros tenemos un gran paquete, por lo que sólo intento disfrutar del momento".

"No estoy tan interesado por las estadística, pero, por supuesto, esta es una temporada increíble y, obviamente, estoy muy feliz de ganar tantas carreras", añadió.

Vettel, uno de los 'perjudicados del éxito de Max', aseguró en que no lamentaba haber perdido el récord que compartía con su íntimo amigo y mentor Michael Schumacher.

"Cada vez es un poco diferente", dijo. "Pero creo que es genial para el equipo, todavía conozco a algunas personas que trabajan allí, así que estoy muy contento por ellos y también por Max [Verstappen]".

"Creo que ha hecho una gran temporada, así que espero que termine con 16 victorias al final del año. Todo lo demás será una decepción, ¿no?".

El piloto de Aston Martin también quiso explicar que mantener un nivel de éxito tan alto no es tan fácil como podría parecer desde fuera.

"No, no lo es", aseguró. "Pero obviamente creo que venían con un impulso del año pasado, aunque el coche de este año es más increíble. Ganaron carreras aún siendo más pesados que los demás".

"Creo que a estas alturas probablemente hayan eliminado ese peso extra. Así que el coche está ahí, pero Max también está haciendo un trabajo increíble", añadió el veterano alemán.

Algunos de los principales rivales de Verstappen también elogiaron su éxito, al mismo tiempo que reconocieron que esperan poder complicarle la vida el próximo año.

"Sabemos lo fuerte que es Max y Red Bull, han hecho un trabajo muy bueno", dijo George Russell.

"Se ha visto en el pasado, con equipos que han sido así de dominantes. Cuando miras hacia atrás, a Lewis Hamilton y Nico Rosberg, ganaban todas las carreras, y si Lewis hubiera tenido un compañero de equipo diferente en esa época quizás habría ganado todas las carreras, como está haciendo Max".

"Pero definitivamente, Max y Red Bull están haciendo un gran trabajo. Y esperamos poder cerrar esa brecha aún más el próximo año".

Carlos Sainz admitió que no esperaba que Verstappen fuera tan dominante después del gran inicio de año que tuvo su equipo, Ferrari.

"No, no, nunca esperas eso, sobre todo cuando tienes un buen coche al principio", explicó. "Me hubiera gustado sentirme un poco más cómodo al principio de la temporada para ponerle las cosas también un poco más complicadas a Max, y junto a Charles Leclerc, podríamos haber dado un poco más de batalla".

"Pero Max ha hecho una temporada increíble, se lo merece. Creo que ahora es el claro dominador, pienso que en estos momento el Red Bull ha empezado a ser un coche muy dominante, pero al principio de la temporada no era así, y ahí es donde hizo un trabajo increíble".

"Mi objetivo para el año que viene es empezar al nivel que estoy ahora, que es un nivel bastante decente, y ponerle las cosas más complicadas a Max", concluyó el piloto madrileño.