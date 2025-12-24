El equipo de GT de Max Verstappen cambia a Mercedes para 2026; Juncadella, piloto

El equipo de coches deportivos dirigido por el tetracampeón del mundo Fórmula 1 Max Verstappen ha firmado un acuerdo multianual con Mercedes-AMG para llevar su coche a partir de la temporada 2026. Verstappen Racing competirá en los dos campeonatos del GT World Challenge Europe como parte de la asociación, con un único Mercedes-AMG GT3 en cada categoría.

En la Sprint Cup del GTWCE, el piloto de sim racing Chris Lulham regresará por segunda temporada, formando equipo con el español Dani Juncadella, fichaje de Genesis en la clase Hypercar del WEC. Al igual que en 2025, el equipo estará gestionado por 2 Seas Motorsport, una escuadra anglo-bahrenesa dirigida por Nick Cristofaro, amigo íntimo de Verstappen.

Lulham y Juncadella también encabezarán el programa de Verstappen Racing en la vertiente de resistencia del GTWCE, donde se les unirá el piloto oficial de Mercedes Jules Gounon, en una tripulación de tres pilotos.

El cambio a Mercedes se produce después de que Verstappen probara un AMG GT3 en un test privado, en Estoril, a principios de mes. Este año, su equipo corrió con un Aston Martin Vantage GT3 en la Sprint Cup, mientras que apoyó a Lulham en un Ferrari 296 GT3 inscrito por Emil Frey en la Endurance Cup.

#31 Emil Fray Racing Ferrari 296 GT3: Max Verstappen, Christopher Lulham Fotografía de: Jan Brucke/VLN

"Estamos encantados de que Verstappen Racing haya elegido competir en el GT World Challenge Europe con un Mercedes-AMG GT3", dijo el jefe de carreras de equipos cliente de Mercedes, Stefan Wendl. "El proyecto cuenta con el apoyo de 2 Seas Motorsport, un equipo muy experimentado que ya ha logrado numerosos éxitos y títulos con nuestro coche".

"Por lo tanto, estamos muy satisfechos con este proyecto extremadamente ambicioso y prometedor, con una participación de alto nivel tanto en el programa Sprint como en el de Resistencia del GT World Challenge Europe".

Se sabe que Verstappen tiene en mente participar como piloto en las 24 Horas de Nurburgring el año que viene, y que Winward, la escudería de Mercedes GT, es su principal opción para la clásica carrera de Eifel.

El multicampeón de F1 de 28 años ganó en su debut en la NLS en septiembre, compitiendo con Lulham en el Ferrari 296 GT3 de Emil Frey. El anuncio de este miércoles no mencionó a su protegido, Thierry Vermeulen, que ha llevado los colores de Verstappen Racing en el DTM durante los últimos tres años.