Fórmula 1 GP de México

Verstappen hace las paces con Lawson, pero le deja una duda sobre su futuro en F1

Ambos pilotos hablaron el sábado por la mañana sobre su incidente en los libres de México. Preguntado por quién merece el asiento de Racing Bulls para 2027, Max Verstappen se limitó a reconocer que la aparición de nuevos talentos complica mucho la decisión.

Ronald Vording

Publicado: 2 nov 2026, 11:38

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Max Verstappen se clasificó cuarto para el Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1, pero tendrá que perder una posición en la parrilla de salida, por lo que arrancará desde la tercera fila. El motivo es, cuanto menos, sorprendente: un contacto con Liam Lawson, dos pilotos pertenecientes a la estructura de Red Bull, durante la segunda sesión de entrenamientos libres.

Verstappen fue bastante contundente ante los medios el viernes y aseguró, entre otras cosas, que no tenía "ni idea de qué se le había pasado por la cabeza a Liam" y que no consideraba que fuese "un comportamiento muy inteligente" por parte de alguien que todavía se está jugando su asiento para la temporada 2027 de F1.

En aquel momento, parecía que el incidente tendría consecuencias relativamente menores, lo que hizo todavía más sorprendente la posterior sanción en parrilla.

"¿Qué opino de la sanción? Bueno, es un poco como cuando ves otros deportes y, a veces, observas las decisiones que se toman. Puedes estar de acuerdo o no con ellas", comentó Verstappen. "Por supuesto, tengo mi propia opinión al respecto, pero ya he dicho todo lo que quería decir sobre ello, también internamente".

Mira:

Hubo un aspecto del documento de los comisarios de la FIA que llamó especialmente la atención: el apartado en el que se explicaba que un incidente de este tipo normalmente habría terminado con una advertencia, pero que esta vez los comisarios querían dar un escarmiento.

Esto se debía, en parte, a que el asunto ya se había tratado en la reunión de directores de equipo y, también, a que los comisarios consideraban que, después de otros incidentes anteriores durante los entrenamientos, había llegado el momento de poner fin a este tipo de comportamientos.

Preguntado por Motorsport.com sobre si le sorprendía que los comisarios hubieran decidido utilizar su caso para dar ejemplo, Verstappen respondió durante su encuentro con los medios neerlandeses en el paddock:

"No, no me sorprende, porque ya ha ocurrido más veces en el pasado, también con otras cosas. Pero bueno, las cosas son así. No puedes hacer nada al respecto. Mira, si consideran que esto ya merece una sanción, entonces merece una sanción...".

Cuando le preguntaron si tenía la sensación de que los comisarios le señalaban a menudo para dar ejemplo, el neerlandés contestó: "No quiero decir demasiado sobre eso. Las cosas son como son".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Lawson pide disculpas a Verstappen

El sábado por la mañana, Verstappen se reunió con Lawson para aclarar lo sucedido y, según explicó este último, ambos consiguieron dejar atrás sus diferencias.

"Evidentemente, no es lo ideal y es algo que nunca debería ocurrir durante unos entrenamientos", reflexionó Lawson un día después del incidente. "Esta mañana fui a hablar con Max para disculparme, porque obviamente nunca fue mi intención que nos tocáramos. No es bueno para ninguno de los dos y aprenderé de ello de cara al futuro".

Preguntado por Motorsport.com sobre si le habían sorprendido las duras palabras de Verstappen el viernes, el neozelandés respondió: "Creo que eso también ha quedado aclarado. Evidentemente, ayer no atendí a los medios, pero cuando acabas de bajarte del coche después de una sesión, todavía tienes la adrenalina por las nubes".

"Al final, solo Max sabe cómo se siente, pero, como he dicho, nunca fue mi intención que hubiera contacto, así que le pido disculpas por ello".

Al menos igual de interesante fue el momento en el que, durante su encuentro con los medios neerlandeses, preguntaron a Verstappen quién creía que merecía el asiento de Racing Bulls para 2027: ¿Lawson o el joven piloto del programa de Red Bull, Nikola Tsolov?

Sin la frustración del día anterior y sin esa adrenalina a la que había hecho referencia Lawson, Verstappen siguió sin querer mostrar un apoyo rotundo a su antiguo compañero de equipo. "Eso siempre supone un pequeño problema, por supuesto, cuando tienes muchos pilotos con talento y uno de ellos empieza a hacerlo realmente bien en un momento determinado", explicó. "¿Vas a darle una oportunidad a ese piloto o no? Dejaré que sea el equipo quien lo decida".

Cuando le pidieron su opinión personal sobre el asunto, Verstappen dejó claro que tenía una, pero que prefería guardársela: "Sí, no tengo por qué decirlo".

Mientras tanto, Lawson sigue esperando una decisión, tal y como volvió a recordar después de la clasificación en México. Preguntado sobre la confianza que tenía en continuar en la parrilla de Fórmula 1 el próximo año, concluyó:

"La Fórmula 1 es un deporte muy duro, así que ahora mismo estoy intentando dar lo mejor de mí, tratando de sumar puntos en todas las carreras que pueda, pero no soy yo quien toma esa decisión".

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