Verstappen, muy enfadado con "la ridícula mierda" sobre el accidente

El accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña entre el piloto de Red Bull y su rival de Mercedes ha copado casi todos los titulares durante las últimas dos semanas, y la FIA rechazó el jueves la petición de revisión que Red Bull presentó la semana pasada.

La elección de salir con neumáticos blandos desde la tercera posición de la parrilla debería dar a Verstappen la opción de llegar a atacar a Hamilton (con medios) para robarle el liderato en la primera curva de la carrera del domingo.

Pero cuando el mediador de la rueda de prensa de la FIA, Tom Clarkson, comenzó a preguntar a los dos pilotos por sus sensaciones sobre una posible batalla en la curva 1, Verstappen inmediatamente mostró su descontento.

"Ahora tengo una pregunta para ti y para Lewis", dijo Clarkson al holandés. "Se ha hablado mucho de lo que pasó en la primera vuelta en Silverstone. Si mañana acabáis rueda a rueda después de la salida...".

Pero antes de que pudiera terminar, un exaltado Verstappen replicó: "¿Podemos dejar de hablar de esto? Porque es... hemos tenido tantas jodidas preguntas sobre eso, que es simplemente ridículo".

"Sinceramente, en serio. Hemos estado todo el jueves respondiendo a esa estúpida mierda todo el tiempo. Así que, ¿podemos dejar de hacerlo, por favor?".

"Somos pilotos, vamos a correr, y por supuesto vamos a competir duro pero de manera justa. Así que seguimos presionándonos el uno al otro".

A Hamilton se le preguntó si tenía algo más que añadir y simplemente negó con la cabeza.

Esa rueda de prensa tras la clasificación fue la primera vez que Hamilton y Verstappen comparecían juntos desde su accidente en el GP de Gran Bretaña, y este fin de semana ha quedado demostrado que sus respectivos aficionados están muy encendidos con la polémica.

Después de que Hamilton fuera abucheado por el público de Hungaroring durante su entrevista tras lograr la pole position, Verstappen dijo que ese comportamiento no era correcto, pero reconoció que no afectaría a su rival por el título.

"No es lo correcto, por supuesto, pero al final, creo que somos pilotos y no deberías molestarte por ese tipo de cosas", explicó. "De todas formas hay que centrarse en lo que hay que hacer y eso no es otra cosa que cumplir en el coche".

"Por suerte, por supuesto, llevamos cascos cuando estamos conduciendo, así que cuando importa, no oyes nada. Eso es quizás un poco diferente a otros deportes".