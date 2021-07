La respuesta de Hamilton a los abucheos en Hungría

El piloto británico, siete veces campeón del mundo, fue doblemente protagonista este sábado durante la clasificación del GP de Hungría 2021 de Fórmula 1, la 11ª cita de la temporada.

Hamilton se llevó su pole position número 101 en la categoría (¡nada menos!), pero cuando se quitó el casco y acudió a la zona de entrevista con Johnny Herbert, recibió los abucheos de algunos grupos de aficionados de la tribuna principal, donde muchos de ellos son holandeses y acérrimos de Verstappen.

El motivo: el inglés ralentizó su salida del pitlane, con Verstappen detrás, y volvió a retener a su rival por el título y a Checo Pérez, que llegaba detrás, en la antepenúltima y penúltima curva del Hungaroring. Esto provocó que el mexicano se quedase sin opción a un segundo intento, aunque el holandés pasó por apenas unos segundos.

Sin duda, otro capítulo más en la batalla ácida y al límite de Red Bull y Mercedes por el título de la F1 2021, que tuvo su primer gran incendio en Silverstone hace dos semanas.

"Fue una vuelta de clasificación increíble la última. Creo que ha sido un trabajo de equipo increíble por parte de todo el mundo este fin de semana, incluido Valtteri, tratando de hacer avanzar el coche, evolucionando constantemente. Los chicos de la fábrica no han dejado ninguna piedra sin mover", comentó inicialmente.

"Así que ha sido increíble ver a todo el mundo reunido y esforzándose por avanzar, y aprecio el gran apoyo que tengo aquí. Sinceramente, nunca me han sentado tan bien los abucheos; en todo caso, me motivan, así que no me importa".

La respuesta recibió otra buena ronda de abucheos, antes de que Herbert le preguntase por la elección del neumático medio (amarillos) para la salida, frente a los blandos de Verstappen y Pérez.

"Creo que el neumático blando vale algo así como cinco metros en la salida hacia la curva 1, así que es un largo camino hasta ahí. Es sorprendente ver a los chicos detrás de nosotros con el blando excepto nosotros. Ya veremos", respondió.

"Es definitivamente genial tener un doblete en primera fila para nosotros. Es la primera vez en mucho tiempo, así que muchas gracias a todos los que han vuelto a la fábrica y espero que el tiempo sea bueno para todos mañana. ¡Disfrutad del sol y tened cuidado!".

Información adicional de Jonathan Noble