Opinión

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Estados Unidos de F1

Otra victoria para Kimi Antonelli, que roza ya el título de campeón. Pero... ¿qué más ha dejado Austin?

Motorsport.com Staff

Editado: 25 oct 2026, 22:15

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Antonelli vuelve a dar una lección magistral

Era poco probable que Andrea Kimi Antonelli se hiciera con el título en Texas: tenían que darse demasiadas circunstancias. Pero hizo todo lo que pudo y cuajó un fin de semana perfecto. Su primera pole desde Spa, a mediados de verano, seguida de una victoria contundente, con una salida impecable y un ritmo sólido con ambos compuestos de neumáticos. Otra lección magistral en una temporada repleta de ellas.

No necesitaba ganar a toda costa en Austin. El título lleva siendo suyo, a efectos prácticos, desde hace mucho tiempo, y ahora es solo una formalidad. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que Antonelli perdiera el título a estas alturas.

Es excepcional, no queda ninguna duda, y ahora es más que probable que se proclame oficialmente campeón en México, donde le vale ser noveno. Se está haciendo historia.

- Oleg Karpov

La crónica:

Las mejoras de Mercedes por fin dan sus frutos

Mercedes ha tenido que armarse de paciencia, pero por fin parece haber sacado partido al potencial del paquete de mejoras que presentó en el Gran Premio de Bahrein en Malasia… al menos en uno de los coches del garaje.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

La escudería de Brackley llevó a Sepang un paquete completo que hizo que el W17 fuera intrínsecamente más rápido, pero que dejó a sus pilotos con un margen de ajuste más reducido. Insatisfecho con el comportamiento del coche, Russell volvió a la especificación anterior en Singapur, lo que permitió a Mercedes comparar directamente ambos paquetes.

Tanto Antonelli como Russell utilizaron las mejoras en Austin, junto con un alerón delantero que Mercedes ya había probado en Singapur pensando en este fin de semana.

Con Antonelli al volante, el W17 se mostró muy diferente. El italiano consiguió el sábado su primera pole position en ocho grandes premios y se encaminó hacia la victoria desde el momento en que se apagaron las luces el domingo.

- Federico Faturos

Russell debe empezar a preocuparse ya por 2027

Aunque George Russell sigue matemáticamente en la lucha por el título de este año, en la práctica eso no significa nada: Kimi Antonelli se alzará con el campeonato el próximo domingo siendo noveno o solo con que Russell no gane la carrera (de hecho Russell ya ve amenazada la segunda plaza). Así que probablemente sea hora de que George se centre en encontrar las respuestas adecuadas para 2027.

Hasta esta temporada, había tenido una carrera casi perfecta, ganando todas las categorías juveniles más importantes antes de demostrar su valía frente a un rival de lo más duro que se puede tener: Lewis Hamilton en el mismo box. Parecía que lo único que le faltaba era el coche. Pero justo cuando por fin lo consiguió, una fuerza imparable en forma de joven italiano de pelo rizado lo echó todo por tierra.

Russell tiene que reaccionar ahora y prepararse para el año que viene lo mejor posible. Ya sea su forma de pilotar o cualquier otra cosa lo que le impida igualar el ritmo de Antonelli, tiene que aprovechar las carreras que quedan de 2026 para encontrar tantas respuestas como sea posible, o quizá incluso probar diferentes enfoques.

Porque fines de semana como el de Austin ponen de manifiesto lo abrumadora que puede ser la diferencia de rendimiento entre los compañeros de equipo de Mercedes. Russell puede superar a Kimi en un buen día, pero con bajones tan profundos, no podrá plantarle cara de forma constante en el futuro.

Una carrera dedicada a ser el escudero de otro no es, sin duda, lo que Russell soñaba, pero esa perspectiva parece cada vez más realista tras fines de semana como este.

- Oleg Karpov

McLaren, de campeón a cuarta fuerza

McLaren ganó el mundial de constructores en 2025 y, por si alguien lo ha olvidado, también el de 2024. Sin embargo, en 2026 no solo no ha estado nunca en disposición de repetir, sino que tras Austin ha perdido la tercera posición a manos de Red Bull y ya es cuarto en el campeonato de constructores, aunque empatados con los de las bebidas energéticas. Las dos victorias seguidas en Hungría y Países Bajos parecen ahora lejanas, y ha perdido la tercera posición justo el fin de semana en el que han introducido otro paquete de mejoras en su coche.

Mira:

Mercedes ha demostrado que se necesita tiempo para comprender y exprimir al 100% una actualización, pero Red Bull es uno de los equipos más en forma en la segunda mitad de año y Ferrari mantiene un buen ritmo de puntuación, por lo que no será fácil para McLaren salir de esa situación.

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Andrea Stella ha defendido el trabajo realizado por su equipo, recordando que la competitividad debe evaluarse siempre en términos relativos, pero el asunto es que en esa temporada 'de ping-pong', como definió el propio Stella, últimamente McLaren siempre sale perdiendo: en las últimas cinco carreras no han sumado más que ninguno de sus rivales.

- Jose Carlos de Celis

Williams se queda sin excusas

Williams pasó 2025 advirtiendo de que se habían centrado completamente en 2026, y aún así lograron dos podios. En 2026, sin embargo, han decepcionado una y otra vez, y la explicación entonces era que lo apostaban todo a una sola actualización, que introducirían en Bakú. En Bakú pudieron puntuar (algo que solo consiguieron allí en las últimas 12 carreras), pero al final aquella actualización no era tan buena.

Se podría decir que han tocado fondo en Austin, superando solo a Cadillac, e incluso por detrás de Lance Stroll con el Aston Martin. En clasificación, siempre fueron claros canidatos a caer en Q1, como luego se confirmó, y en carrera estuvieron en tierra de nadie, lejos incluso de la zona media.

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Parece que lo que queda de temporada (cinco carreras, cuatro o las que sean) se hará muy largo para Williams, que nuevamente promete que 2027 será mejor.

- Jose Carlos de Celis

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