Cinco conclusiones rápidas de carrera sprint y clasificación de F1 en China

1. La diferencia con Mercedes no es insuperable... ¿no?

Se dice que Melbourne era uno de los circuitos con mayor déficit energético del calendario, una afirmación que hay que relativizar, ya que el problema radica en los propios coches y no en los circuitos. En cualquier caso, el hecho de que el de Shanghai ofrezca zonas de frenada más exigentes y más oportunidades de "regeneración" podría explicar en parte por qué Mercedes ha sido menos dominante este fin de semana.

No hay duda de que el W17 es el mejor de la parrilla, ya que sus virtudes van mucho más allá de simplemente estar por delante en el despliegue de energía. También cuenta con un excelente comportamiento en las curvas y unas características de manejo muy buenas. Pero Ferrari tampoco ha estado a años luz, lo cual es un suspiro de alivio para los aficionados neutrales a la F1, por no hablar de los apasionados tifosi desesperados por una lucha por el título.

El susto de George Russell en la clasificación demostró que Mercedes tampoco es invencible, mientras que Ferrari parece tener ahora dos caballos en la carrera, ya que un rejuvenecido Lewis Hamilton ha encontrado un coche mucho más de su agrado.

2. ¿Ha iniciado McLaren su "remontada"?

Melbourne fue un fin de semana bastante aleccionador para los vigentes campeones del mundo, ya que McLaren se encontró en desventaja en cuanto al rendimiento general del coche y la comprensión de la unidad de potencia de Mercedes en comparación con el equipo oficial.

McLaren es, sin lugar a dudas, el tercer equipo más rápido en China, mientras Red Bull ha tenido dificultades, y su diferencia con respecto a Mercedes y Ferrari también parece menor, con unas exigencias de recuperación de energía menos drásticas. Una mejor vuelta de clasificación de Lando Norris podría, y probablemente debería, haber separado a los Ferrari.

Dado el impresionante historial del equipo McLaren a la hora de introducir mejoras significativas en sus coches, no hay que descartar que la escudería de Woking vuelva a estar entre los primeros a lo largo de este año.

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3. Bearman ha encontrado otra marcha

Oliver Bearman recibió una mención honorífica en la columna "Ganadores y perdedores" de la semana pasada, pero, a decir verdad, probablemente ya merezca más que eso. Tras superar a su compañero de equipo Esteban Ocon durante gran parte de la temporada 2025, Bearman logró un destacado séptimo puesto en Australia y lo refrendó con más puntos en la carrera sprint de China y otra clasificación para llegar a Q3.

Con solo 20 años , Bearman parece haber dado el mayor salto de todos los novatos de 2025 en comparación con hace 12 meses, aunque Kimi Antonelli también merece estar en esa conversación. El futuro es brillante para ambos, y en el caso de Bearman, probablemente de color escarlata.

4. Los problemas de Red Bull van mucho más allá de la unidad de potencia

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

Se ha hablado mucho del reto del "Everest" de Red Bull para convertirse en un fabricante de unidades de potencia en toda regla. Su planta Red Bull Ford Powertrains ha hecho un trabajo francamente increíble para llegar tan lejos como lo ha hecho.

Pero China sacó a la luz algunos problemas subyacentes del propio RB22, ya que el equilibrio del coche parece desequilibrado tanto en la configuración de clasificación como en las tandas largas. Eso provocó una extraña y poco habitual salida de pista de Max Verstappen en la sprint, y tuvo que conformarse con la octava posición en la parrilla, a casi un segundo del poleman Antonelli.

El lado positivo es que Isack Hadjar parece estar a la altura del neerlandés, siguiendo de cerca a Verstappen en novena posición. Pero estar tan lejos de la pole es deprimente.

5. Aston Martin y Cadillac dan (muy) pequeños pasos

Aston Martin debe de ser un gran admirador del concepto de sprint, ya que permite a la atribulada escudería ver al menos algunas banderas a cuadros durante esta problemática etapa inicial de su asociación con Honda.

Fernando Alonso y Lance Stroll rodaron de forma más respetable en la carrera de 19 vueltas, aunque favorecidos por un coche de seguridad al final y sin poder suponer ningún tipo de amenaza para el resto del pelotón. En la clasificación, fueron principalmente los problemas de Williams los que hicieron que la diferencia de Aston con respecto al resto del pelotón pareciera menor de lo que realmente es. La diferencia de Alonso con respecto a otros coches, como los de Haas y Alpine, seguía siendo de unos enormes 1.6 segundos.

Pero la mayor preocupación de Aston en estos momentos es simplemente llegar al domingo, dada su escasez de piezas de recambio, por lo que solo tiene que centrarse en completar vueltas de forma fiable. Desde ese punto de vista, el sábado fue tan bien como se podía esperar.

Por otro lado, la realidad está golpeando a Cadillac tras haber conseguido llevar un coche a meta en su luna de miel australiana, ya que el equipo se enfrentó a más problemas de fiabilidad que, según indicó Sergio Pérez, ya habían surgido en Barcelona. Pero el hecho de que Valtteri Bottas se mezclara con los Aston en la clasificación es, al menos, una señal esperanzadora de que poco a poco está ganando algo más de ritmo.