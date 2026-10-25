Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Verstappen, desconcertado por la Q3 en Austin pero convencido de la mejora de Red Bull

Verstappen puede explicar por qué le resultó difícil su segunda vuelta en la Q3 de la F1 en Austin, pero no sabe por qué perdió tanto agarre en la primera vuelta. Red Bull F1 consiguió, de todos modos, el segundo y el tercer puesto.

Ronald Vording

Editado: 25 oct 2026, 10:51

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En Austin, durante mucho tiempo pareció que la lucha por la pole se libraría entre Max Verstappen y Ferrari. Sin embargo, al final de la sesión de clasificación, la Scuderia no había conseguido colocar a ninguno de sus dos monoplazas entre los tres primeros, mientras que Andrea Kimi Antonelli se erigió como un aspirante sorpresa.

Verstappen tuvo que conformarse con el segundo puesto, dejando clara su conclusión durante la rueda de prensa con los medios holandeses en el paddock: sí, el piloto de Red Bull podía, sin duda, conformarse con esa posición de salida, pero aún quedaba potencial por explotar.

Esto quedó especialmente patente en la vuelta de la Q2 con la que Verstappen impresionó a sus rivales. Con un juego de neumáticos ya gastados, el holandés fue más rápido que algunos pilotos de los demás equipos punteros que llevaban gomas nuevas, lo que hacía que la tercera pole consecutiva pareciera al alcance de la mano.

Cuando Motorsport.com preguntó a Verstappen por qué el panorama en la Q3 había sido tan diferente al de la segunda tanda de clasificación, el cuatro veces campeón del mundo explicó: "Simplemente ya no tenía el mismo agarre. Es tan sencillo como eso. Ya no podía mantener la velocidad que quería en las curvas lentas. Es algo que, obviamente, tenemos que entender, porque sin duda había más potencial. Simplemente no pude sacárselo al coche en la Q3".

El viento parece haber sido un factor importante en todo esto. En los últimos minutos de la Q3, muchas ráfagas de viento pillaron desprevenidos a varios pilotos, lo que explica por qué solo hubo tres mejoras en los segundos intentos. Lando Norris habló de las peores ráfagas de viento que había experimentado jamás al volante, lo que le provocó un bloqueo de ruedas a pesar de haber frenado antes como medida de precaución.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Ronaldo Schemidt / AFP vía Getty Images

Verstappen aclaró, sin embargo, que esto no podía explicar por completo lo ocurrido en la Q3: "En la última vuelta, el viento soplaba con mucha fuerza, pero no en la primera. Así que no entiendo muy bien por qué el resultado fue tan decepcionante. Pero, en cualquier caso, si eso sigue siendo suficiente para el segundo puesto, entonces está bien".

El ritmo de Ferrari también decayó en la Q3, y Charles Leclerc —al igual que George Russell, por cierto— señaló el aumento de la nubosidad y la bajada de la temperatura de la pista, lo que hizo que los neumáticos Pirelli se salieran ligeramente de su rango de funcionamiento ideal.

Red Bull ya no se queda atrás en las jornadas difíciles

No obstante, la clasificación en Austin fue reveladora del progreso que ha logrado Red Bull en las últimas semanas, especialmente desde la actualización de Bakú. En una jornada en la que ninguno de los dos pilotos estaba especialmente satisfecho con las sensaciones al volante, el equipo consiguió aun así asegurar el segundo y tercer puesto en la parrilla.

Esto supone un contraste considerable con la primera mitad de esta temporada, cuando Red Bull solía caer hasta la séptima y octava posición en una jornada difícil —justo al final del grupo formado por los cuatro equipos de cabeza—.

Verstappen también lo reconoció y admitió que la clasificación en Austin fue, en ese sentido, representativa del reciente resurgimiento del equipo: "Sí, sin duda. El coche ha mejorado mucho en los últimos fines de semana, eso está claro. Y, como también he dicho en las últimas carreras, algunos circuitos simplemente se adaptan un poco mejor a nosotros que otros. Creo que este sigue yéndonos bien, pero creo que Singapur y Malasia eran claramente mejores para nosotros".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

No obstante, el ritmo de carrera de Verstappen en Austin parecía más que respetable el viernes, lo que le dio confianza de cara al domingo: "Normalmente, sí. Es un poco difícil juzgar quién es realmente el más rápido en ritmo de carrera, pero en los últimos fines de semana nos ha ido bastante bien. Espero que la puesta a punto que tenemos en el coche vaya en la dirección correcta para la carrera".

La salida sigue siendo un gran interrogante para Red Bull, aunque la segunda posición en la zona limpia de la parrilla ofrece oportunidades si Verstappen consigue salir bien.

"Sí, pero no le doy demasiadas vueltas a eso. Si se produce un adelantamiento en la primera curva, pues se produce. Y si no, sigue siendo una carrera muy larga en la que pueden salir bien o mal muchas cosas. Si tienes un buen equilibrio y suficiente velocidad en el coche, aquí puedes competir mediante la estrategia o incluso adelantando a alguien en pista".

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