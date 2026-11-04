Fórmula 1 GP de México

Verstappen necesita "una conversación" con el motor de Red Bull tras extraños problemas

Aunque Red Bull Ford Powertrains superó con nota su primera prueba a gran altitud, Verstappen cree que aún hay áreas de mejora.

Ronald Vording

Editado: 4 nov 2026, 18:47

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Antes del fin de semana de carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez – a 2.286 metros sobre el nivel del mar, con diferencia el circuito más alto del calendario de Fórmula 1 – la discusión en el paddock giró en gran medida en torno a un tema: cuánto desafío supondría Ciudad de México para los motores de 2026.

Varios fabricantes temían un retraso del turbo severo, especialmente ahora que el MGU-H ya no está ahí para apoyar al turbo. La menor densidad del aire también planteó una cuestión crucial respecto al rendimiento puro. En altitud, hay menos moléculas de oxígeno por metro cúbico, lo que significa que el turbo tiene que trabajar más duro para introducir en el motor la misma cantidad de oxígeno que introduciría al nivel del mar.

El ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, ya había explicado el jueves que si un fabricante no puede generar suficiente presión de sobrealimentación del turbo en altitud, tendría consecuencias para la "condición de funcionamiento del motor", en otras palabras, la potencia pura que puede entregar el motor de combustión interna.

Aunque eso era una incógnita para todos los fabricantes bajo la nueva normativa de F1, Red Bull Ford Powertrains, como uno de los recién llegados, afrontaba literalmente su primer bautismo de fuego a gran altitud.

Fue una prueba que, según el jefe de equipo Laurent Mekies, el equipo superó con nota, quizá incluso de forma sorprendente.

"Mira, tienes razón al decir que México es una excepción que presenta un desafío muy, muy único. En cuanto al motor, obviamente ha funcionado bien. Así que un enorme reconocimiento y enhorabuena a los chicos", dijo Mekies después de que Motorsport.com le preguntara por el desafío del motor en la altitud de México.

"También en el lado del chasis ha funcionado bien, porque tienes un número muy grande de desafíos también en el chasis para la refrigeración del coche, para la refrigeración de los frenos, y para muchas otras cosas".

"Sabíamos que cualquier cosa que fuéramos a ver en México tendría que considerarse como algo puntual. Simplemente no sabíamos si íbamos a disfrutar de una ventaja competitiva o de una desventaja competitiva. Pero, tal y como resultó, estábamos en la mezcla correcta".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

No obstante, Max Verstappen cree que todavía hay varias áreas de mejora con el DM01, el primer motor construido internamente por Red Bull. Una de ellas es el freno motor. En Austin, eso ya había dado al tetracampeón del mundo una sensación inconsistente al volante, y en México Verstappen volvió a quejarse de ello por la radio del equipo.

"Ocurre de forma aleatoria", explicó más tarde el neerlandés en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"El motor simplemente decide por sí mismo qué hacer, para ser sincero, así que no lo sé. Quizá necesito tener una conversación con el motor antes de ir a la carrera. Quizá tiene que comportarse mejor", bromeó Verstappen.

"No lo sabemos, a veces simplemente ocurre. No es muy consistente. Pero creo que todo funciona tan caliente aquí, también el turbocompresor y todo, así que es difícil hacer que todo esté perfect".

¿Ha encontrado Red Bull algo para mejorar sus salidas?

Aunque la consistencia con el freno motor sigue siendo un área de mejora, quizá lo más positivo para Red Bull fue que sus salidas en México fueron sorprendentemente buenas. Tanto Verstappen como Isack Hadjar habían expresado algunas preocupaciones al respecto después de la clasificación, particularmente por la larguísima recta hasta la curva 1, pero en la práctica las cosas salieron mucho mejor de lo temido.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Según Mekies, eso subraya que Red Bull está progresando de forma constante con sus salidas, aunque no quiere dejarse llevar todavía. El jefe de equipo de Red Bull sabe que todavía serán necesarios cambios de hardware más significativos de cara a la próxima temporada.

"La situación es que sabemos que no somos la referencia. Hay una enorme cantidad de trabajo en marcha en Milton Keynes para mejorar las salidas con lo que tenemos este año", dijo Mekies cuando Motorsport.com le preguntó por las salidas sorprendentemente fuertes.

"Y sí, habéis visto parte de este progreso, ciertamente bajo condiciones de mucho estrés hoy, porque tuvimos varias salidas que hacer con ese tramo muy largo hasta la curva 1 donde todo se amplifica".

"Hay una enorme cantidad de presión y atención alrededor de ello y estoy muy orgulloso de cómo lograron darnos lo mejor que podíamos hoy".

"¿Significa eso que ahora somos la referencia? No. ¿Significa que tendremos una salida perfecta o una salida como la de hoy en cada carrera? No. Pero sí significa que seguiremos intentando mejorar con lo que tenemos."

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