Fórmula 1 GP de México

Red Bull explica la decisión estratégica clave que llevó a Verstappen a ganar en México

Aunque Red Bull falló en Austin, el equipo puso en práctica inmediatamente esa lección en México. Según Verstappen y Mekies, fue la clave del GP de México.

Ronald Vording

Editado: 3 nov 2026, 11:38

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Aunque el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue, sobre todo, el día de Andrea Kimi Antonelli, obviamente hubo otros dos temas destacados en el paddock: las tensiones en Ferrari y la sexta victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de México.

Cuando se mencionó esto último en la rueda de prensa posterior a la carrera, el holandés bromeó de inmediato: "Sí, deberían llamarlo Gran Premio de 'Maxico'. Sería genial".

Hablando más en serio, hay varios factores que explican el historial de Verstappen en México. Durante los años en que Red Bull utilizaba motores Honda, el fabricante japonés contaba con un turbo muy eficaz a gran altitud —basado en parte en los conocimientos de la industria aeronáutica—, lo que a menudo hacía que Red Bull fuera competitivo en cuanto al rendimiento del motor.

Además, el propio Verstappen es muy hábil a la hora de lidiar con las condiciones de baja carga aerodinámica que tradicionalmente convierten a México en un circuito resbaladizo, en el que los pilotos derrapaban aún más de lo habitual.

En 2026, otro factor también desempeñó un papel importante: la estrategia.

Red Bull pone en práctica las lecciones aprendidas en Austin

Aunque Red Bull cometió errores en Austin y, según sus pilotos, se aferró demasiado a los compuestos más blandos y no se mostró lo suficientemente abierto para reaccionar ante lo que estaba sucediendo durante la carrera, en México ocurrió justo lo contrario.

Debido a la penalización de cinco segundos a Charles Leclerc, Red Bull decidió hacer una parada en boxes al mismo tiempo que el monegasco, aunque esto no se ajustara del todo a su propia estrategia de neumáticos planificada previamente.

Al fin y al cabo, Verstappen había salido con medios y, en condiciones normales, habría aguantado más tiempo en pista, pero Red Bull entendió que la posición en pista era crucial en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el efecto del aire sucio era significativo y los adelantamientos también resultaban difíciles.

"Creo que Charles simplemente se alejó. No pude seguirle el ritmo", admitió Verstappen tras la carrera. "No tenía el ritmo para seguirle, pero, al mismo tiempo, seguía dentro de ese margen de cinco segundos. Así que, en mi opinión, el equipo hizo un trabajo realmente bueno al hacerme entrar en boxes".

"Siempre es muy complicado, cuando tienes una penalización de cinco segundos, hacer que sean exactamente cinco segundos, así que me puse por delante de él".

En la práctica, las paradas en boxes que conllevan una penalización de cinco segundos suelen durar incluso más, ya que los mecánicos no quieren tocar el coche demasiado pronto y, por lo tanto, dejan un cierto margen. Por lo tanto, Red Bull sabía que podía sacar partido de ello si entraba en boxes en la misma vuelta.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

El único inconveniente de la decisión fue que Verstappen se enfrentaba a una tanda muy larga con neumáticos blandos, lo que llevó al ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase a decir por la radio del equipo que necesitarían una de las "tandas mágicas de México" de Verstappen.

Eso también pareció funcionar en los entrenamientos, aunque Verstappen temía ser él quien saliera perdiendo cuando vio salir el coche de seguridad.

"Charles estaba muy cerca, pero al mismo tiempo es muy difícil seguirle el ritmo aquí porque todo se sobrecalienta. Probablemente eso también me ayudó, porque creo que, en un momento dado, Charles tuvo que levantar el pie solo para enfriar el coche. Eso me vino bastante bien".

"Pero cuando vi salir el coche de seguridad justo al salir de la última curva y no pude entrar en boxes, pensé: 'No puede ser que esto esté pasando ahora', porque eso probablemente habría supuesto el fin de la carrera para mí".

Una bandera roja posterior le dio a Verstappen la oportunidad de cambiar también los neumáticos, aunque eso también significaba que habría otra salida en parado —no precisamente el punto fuerte de Red Bull este año—.

"Al final hubo bandera roja, así que todo volvió a empezar. Estaba un poco preocupado porque nuestras salidas este año no han sido nada del otro mundo, pero, por suerte, hoy, en dos ocasiones, han ido bien, y eso me ha permitido llegar hasta el final como primero".

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Red Bull, sorprendido por la leve sanción impuesta a Leclerc

El director del equipo, Laurent Mekies, también elogió al equipo de estrategia tras la carrera y admitió que el equipo se había resarcido inmediatamente del Gran Premio de EE.UU., donde su ejecución no había estado al nivel deseado.

"Ha sido, una vez más, una ejecución muy sólida. El equipo se muestra muy fuerte cuando llega el día de la carrera y asume muchos riesgos en cada prueba. El porcentaje de acierto es bastante impresionante, aunque, como has dicho, no todo fue perfecto en Austin", dijo Mekies cuando Motorsport.com le preguntó por la estrategia.

"Fueron los de siempre, el grupo de estrategia y la gente del muro de boxes, quienes idearon eso cuando nos enteramos de que Charles iba a entrar. Era la mejor opción. Teníamos más o menos la ventaja necesaria sobre él teniendo en cuenta esa penalización. Nos arriesgamos y funcionó".

En Red Bull también consideraron que la penalización en sí a Leclerc fue bastante indulgente, tal y como admitió Mekies.

"Lo primero que se te pasa por la cabeza es que debería haber una penalización. Por eso nos sorprendió un poco el tiempo que tardaron en confirmarla".

"Y, en cierto modo, también nos sorprendió que fuera solo de cinco segundos. Porque probablemente, en el momento en que impusieron esa penalización, creo que Charles ya llevaba de todos modos cinco segundos de ventaja sobre Lewis".

"Así que nos pareció un poco leve, pero es lo que hay. Corremos con lo que tenemos", dijo.

Al final, fue suficiente para que Verstappen lograra su tercera victoria de la temporada, lo que además le aupó al segundo puesto en la clasificación del campeonato del mundo. Sin embargo, el holandés ya ha declarado a Motorsport.com que terminar segundo o tercero en la clasificación final no significaría "nada" para él, ya que lo único que le importa es ganar el título mundial.

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