Verstappen rechaza a Wolff y reafirma su compromiso con Red Bull F1

El futuro de Max Verstappen es algo de lo que muchos siguen pendientes, incluso el director de uno de los principales candidatos a hacerse con sus servicios si decide abandonar Milton Keynes, Toto Wolff, aseguró que esperarán a la decisión del vigente campeón del mundo para anunciar la dupla de pilotos que presentarán en la temporada 2025 de Fórmula 1.

El proyecto de Red Bull con sus propios motores es una incógnita, ya que se estrenarán cuando entren en vigor las nuevas reglas técnicas y eso, sumado a la guerra interna que se desarrolló en la escudería, podría hacer que el neerlandés optase por vestirse de negro el próximo año. Sin embargo, antes del inicio del Gran Premio de Austria 2024 terminó todo tipo de rumores y cerró la puerta a Mercedes.

"Creo que ya lo he dicho antes, la gente habla mucho, pero lo más importante es que también podamos tener un buen coche en el futuro. De momento estamos muy cerca, pero estamos trabajando a toda máquina como equipo para mejorar", señaló el holandés. "Con el equipo también estamos trabajando ya en el año que viene para volver a ser competitivos entonces".

Cuando se le preguntó entonces si eso significa que podría dejar Red Bull si no tuvieran el monoplaza más fuerte hacia el final del presente curso, se rió: "No creo que la Fórmula 1 funcione así. Que inmediatamente digas, 'bueno, ¡adiós chicos!', si ya no tienes el coche más rápido, tengo un contrato a largo plazo con el equipo, y estoy contento donde estoy ahora".

"Además, ahora nos estamos centrando en el coche del año que viene, buscando cosas que podamos mejorar para la próxima temporada, así que creo que eso dice lo suficiente sobre para quién voy a pilotar el año que viene", confirmó antes de que Motorsport.com le insistiera en si continuará de morado. "¿No te diste cuenta en mi respuesta anterior?. Es lo que acabo de decir, estamos ya trabajando plenamente en el coche para el año que viene, y si estás centrado en eso, entonces también significa que estarás pilotando para el equipo".

