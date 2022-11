Cargar el reproductor de audio

A falta de solo dos carreras de la temporada 2022 de Fórmula 1, sabemos exactamente cómo se recordará este curso. A diferencia de la emocionante lucha por el campeonato 2021, Verstappen y Red Bull han dominado.

Ya es bicampeón del mundo (lo fue a falta de cuatro carreras) y, tras sus aplastantes victorias en Austin y Ciudad de México, también ha batido otros dos récords.

Las 14 victorias del neerlandés este año le sitúan por delante de leyendas de la F1 como Michael Schumacher y Sebastian Vettel en el total de triunfos en una sola temporada, y le quedan dos carreras para quizá dejar ese listón fuera del alcance de cualquier otro durante una generación. Además, ha superado el total de puntos de Lewis Hamilton en una sola temporada (416 -de momento- frente a los 413 del inglés en 2019).

Ya en primavera, cuando se presentaron los nuevos coches con efecto suelo, nuestra revista Autosport se preguntaba en su edición del 10 de marzo: ¿qué tipo de campeón sería Verstappen?

Entre nuestras consideraciones estaba el continuo deseo del holandés de triunfar después de conseguir el premio máximo de la F1, la posibilidad de que perdiera la motivación como le pasó a Kimi Raikkonen después de 2007. ¿Había marcado ya 2021 el pico de rendimiento de Verstappen? ¿Correría de forma diferente, eliminando los movimientos feos en ataque y defensa que caracterizaron su temporada 2021 y sustituyéndolos por algo más tranquilo?

Y, quizá lo más pertinente en esta reflexión dados ciertas cosas que vimos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿cómo ejercería el poder como campeón?

Bueno, está claro que Verstappen no ha perdido en absoluto el empuje y la determinación. Eso quedó rápidamente demostrado en sus primeras batallas de 2022 con Charles Leclerc y se pudo escuchar en su frustración pública con los primeros problemas de Red Bull. Hablo sobre el subviraje inducido por el problema del sobrepeso del RB18 y mostró su furia por la radio del equipo tras los problemas del DRS en España.

A juzgar por su enfado tras el mal pitstop de Red Bull en Austin, no está más tranquilo ahora que ya tiene los dos títulos en su bolsillo. Pero la dinámica creada con Gianpiero Lambiase -este año, por supuesto, ascendido también a jefe de ingeniería de carrera de Red Bull- funciona bien en cualquier caso.

Parece evidente que Verstappen ha competido contra Leclerc de manera diferente en 2022 en comparación con Hamilton el año pasado. Pero el piloto monegasco y Ferrari en general han plantado una batalla menos dura respecto a la combinación Lewis Hamilton/Mercedes en 2021, una lucha que puede volver en 2023 si el equipo alemán se recupera.

Sin embargo, Verstappen ha dejado destellos de que su implacabilidad sigue ahí, al principio del GP de Gran Bretaña en Brooklands contra Leclerc y al final defendiendo agresivamente un humilde séptimo contra Mick Schumacher con un coche dañado en la misma carrera. Luego se reaparecieron los fantasmas de la precipitación que le caracterizó al principio de su carrera en la F1, en su adelantamiento sobre Lando Norris en Singapur.

Pero esos fueron momentos raros y menores en una exhibición brillante y dominante. Y en el transcurso de esta temporada, ha quedado muy claro que Verstappen no había alcanzado su máximo nivel en 2021, lo cual de todas formas parecía poco probable.

Los resultados de este año han hecho saltar por los aires que se considerara a Sergio Pérez como una estrella de la gestión de neumáticos de Red Bull. Las habilidades de Hamilton en ese sentido también son destacadas y fueron clave para su dominio sobre Valtteri Bottas en los últimos años de la anterior era de neumáticos ultrablandos. Pero, a juzgar por lo que se vio en México en la reciente carrera, Verstappen también está en ese nivel de maestría.

Y el director del equipo Red Bull, Christian Horner, reconoce que su pupilo ha mejorado en ese área crítica en comparación con 2021.

"Tiene una tremenda sensación de lo que los neumáticos necesitan y lo que no", explicó el británico. "Es algo que ha desarrollado. Siempre ha sido fuerte en ello, pero este año ha sido excepcional".

Después de la prueba de neumáticos 2023 que la F1 hizo en la la FP2 de México, Motorsport.com ha podido saber que el cambio para calentar las mantas de los neumáticos a solo 50°C - por debajo de los 70°C actuales - finalmente no se llevará a cabo en 2023 si las partes interesadas de la F1 aceptan las nuevas propuestas de Pirelli.

Eso se debe a que el fabricante de neumáticos ha descubierto que puede ahorrar más energía calentando los neumáticos antes de la sesión a 70°C durante dos horas en lugar de a 50°C durante tres horas, algo fundamental dado que el plan inicial fue concebido como una medida de sostenibilidad.

Pero, tal y como están las cosas, la prohibición total de las mantas térmicas de neumáticos de la F1 parece que llegará en 2024. Eso dará lugar a dos resultados posibles: o bien Pirelli fabrica compuestos totalmente nuevos para ese año o los coches tendrán que ser adaptados y probablemente pilotados de manera diferente para superar los problemas de calentamiento de los neumáticos en las primeras vueltas, ya que los monoplazas actuales no están diseñados para ello.

Por lo tanto, las habilidades de Verstappen para gestionar los neumáticos necesitarán una mayor evolución en el futuro si quiere seguir teniendo éxito al máximo nivel. Pero el neerlandés ha jugado un papel en que se planteen no llevar a cabo ese plan de bajar las temperaturas de las mantas de los neumáticos para 2023.

Y es que Verstappen fue uno de sus más acérrimos detractores, al afirmar en México que tal medida provocaría "un montón de accidentes". Eso demuestra el poder y la influencia del campeón: ahora que lidera el pelotón, sus palabras importan más.

La reciente disputa entre Verstappen/Red Bull y Sky Sports F1 también muestra hasta dónde pueden llegar.

Al elegir no hablar con esa cadena británica -ni con sus filiales alemana e italiana- Verstappen está actuando en su derecho. Y Red Bull difícilmente iba a contradecir su postura.

Evaluando sus palabras en la rueda de prensa posterior a la carrera sobre las "constantes" faltas de respeto - aparentemente derivadas principalmente del reportero del pitlane Ted Kravitz - eso es seguramente más importante y preocupante para los implicados que un único incidente de chulería en el paddock de Austin.

Pero boicotear a los medios de comunicación no es una buena imagen teniendo en cuenta lo delicadas que son todas las sociedades en esta horrible era de la posverdad. Es esencial que los poderosos estén disponibles y dispuestos a someterse a todo tipo de escrutinio.

Siempre es mejor estar por encima de la provocación percibida. Eso es lo que Hamilton con su discreta respuesta a las palabras pronunciadas por Fernando Alonso sobre el aparente valor de los campeonatos del británico en comparación con los de Verstappen en una entrevista con el periódico holandés De Telegraaf, que encendió otra tormenta en las redes sociales.

Mientras que Hamilton es el plusmarquista de títulos (empatado con Michael Schumacher), ahora Verstappen ya tiene los dos récords mencionados (victorias en una temporada y número total de puntos en un año).

Pero su reacción tras lograrlo fue interesante. Había restado importancia a la posibilidad de igualar a Schumacher y Vettel en Austin -haciendo referencia al hecho de que la F1 tiene más carreras por año ahora que en cualquier época anterior- y no fue muy efusivo en México cuando el récord de victorias pasó a ser solo suyo.

Eso recuerda a una táctica muy utilizada por muchos pilotos para evitar perder la concentración en el transcurso de una temporada después de un evento. Ese mantra de "a por el siguiente".

Tal vez esté aplicando esa filosofía de nuevo aquí, tal vez apuntando a un final de temporada perfecto para evitar dar a Leclerc o Hamilton un impulso útil para 2023, algo tan importante para que Nico Rosberg derrotara a este último un año después de conseguir las tres últimas victorias de 2015.

Verstappen puede llegar a las 16 victorias en grandes premios y a los 19 triunfos en carreras en total (contando las sprint) en 2022, si hace el doblete en Sao Paulo y se lleva una victoria en Abu Dhabi.

Pero cuando Motorsport.com le preguntó si estaba tratando de evitar perder la concentración al no celebrar el récord de victorias, lo negó. También podría estar haciendo ese juego de los deportistas al evitar dar ventaja a un rival revelando demasiado sus verdaderos sentimientos.

"Nunca me interesaron mucho las estadísticas", dijo en la rueda de prensa posterior a la carrera en México. "Solo vivo el momento. Solo intento hacerlo lo mejor que puedo cada fin de semana. Trato de ganar las carreras y eso, para mí, es lo más importante".

"Cada fin de semana, cuando vuelvo a casa y puedo decirme a mí mismo que lo he maximizado o que me he acercado a ello, me siento feliz".

"Pero muchas cosas en la Fórmula 1 dependen de todo el paquete, ¿no? Y estamos teniendo un gran coche y solo estoy disfrutando del momento. No estoy tan interesado en estar al tanto de todas las estadísticas. Pero, por supuesto, es una temporada increíble y estoy muy contento de haber ganado tantas carreras".

Bastante justo, la verdad. Los observadores entusiastas esperamos una alegría desenfrenada ante los grandes logros: es la combinación de emoción y acción lo que hace que el deporte sea tan cautivador. Los humanos vivimos para la narrativa. Pero ese no es el camino de Verstappen, al menos en público.

Sin embargo, eso no quiere decir que sea un campeón robot sin emociones. Su conmoción y tristeza tras la clasificación de Austin por la noticia de la muerte de Dietrich Mateschitz fue evidente para todos los presentes en la sala de prensa de ese evento.

Luego, su reacción, encantadoramente genial, la pudo ver Motorsport.com cuando los aficionados se acercaron a elogiar su victoria en Estados Unidos mientras estaba sentado en la barra de un restaurante de barbacoa del centro de Austin unos días después. No hubo aires de grandeza, solo una figura relajada y contenta.

Así que, mientras la narrativa de Verstappen como campeón sigue evolucionando, como lo hará mientras siga en la F1, la cuestión ahora se centra en cómo sigue desarrollándose como persona y piloto.

Su supremacía en 2022 y su comodidad son evidentes. Pero quizá volvamos a ver algo más en una batalla más igualadas que los neutrales ansían cada vez más después de ese año casi sin historia desde mitad de curso. No es que eso fuera culpa de Verstappen. Simplemente hizo lo que todos quieren hacer: ganar.

