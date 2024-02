Verstappen: "No es nada contra Madrid, pero me encanta correr en Barcelona"

A finales de enero la Fórmula 1 hizo oficial que Madrid será la sede del GP de España desde 2025, pero el anuncio llegó en un momento en el que los equipos y pilotos estaban descansando entre temporadas. Ahora, en la presentación de los nuevos coches, ha sido el momento de comentar algunas de esas noticias, y a Verstappen le preguntaron sobre ello en el lanzamiento del nuevo Red Bull RB20.

Respondiendo sobre las noticias de Madrid, el vigente campeón declaró: "Me encanta Barcelona. Es un circuito para pilotos. Es genial". Y al instante, Max Verstappen quiso aclarar que no es nada contra la capital de España, sino que prefiere la sede actual: "No tengo nada negativo que decir sobre Madrid. Pero sí, también estoy muy contento donde estamos corriendo en este momento".

El Circuit de Barcelona-Catalunya es histórico para la trayectoria de Verstappen. Allí, en 2016, disputó su primera carrera con Red Bull y logró la primera victoria de las 54 que acumula ya en Fórmula 1 (foto que ilustra el artículo). Después de aquella, Verstappen también ha ganado los dos últimos GP de España en Barcelona, en 2022 y en 2023, y aspirará en 2024 a hacer triplete consecutivo.

De hecho, Barcelona tiene contrato con el campeonato hasta el año que viene incluido, y aunque en 2025 el GP de España es para Madrid, no descarta organizar un GP de Catalunya o GP de Barcelona para cumplir con el acuerdo e incluso más allá.

Otras noticias y cambios de la F1 que comentó Verstappen

Como decíamos, ese era el primer encuentro del neerlandés con los medios, y por tanto el momento de repasar otros anuncios de la F1.

Sobre los cambios del formato sprint, que este año tendrán un orden de sesiones más ordenado, comentó: "Creo que es un poco más lógico, diría yo, con la forma en que se organiza el formato. Quiero decir, para mí no me emociona más ganar un sprint o luchar por ese tipo de carreras, pero sí, al menos es un poco más lógico".

Ese reajuste del formato sprint permitirá que las condiciones de parque cerrado se reabran entre la carrera sprint y la clasificación principal del sábado, algo que pedían a gritos pilotos y equipos. "Sí, creo que eso es un poco mejor. A veces te quedabas estancado y sabías que tu fin de semana está arruinado, realmente no podías cambiar nada. Así que seguro que te ayudará un poco".

Respecto al bombazo de la marcha de Hamilton a Ferrari, Verstappen se mostró comprensivo y aseguró que deseaba a ambas partes lo mejor, sin descartar, aunque no está en sus planes, hacer un cambio similar algún día.

Y por último, sobre la investigación aún abierta a su director Horner por presuntos comportamientos inadecuados, dijo que su relación seguía siendo igual de buena que hasta ahora y que el ambiente en el equipo no se ha resentido.