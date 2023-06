El director del Dakar habló sobre los fabricantes... y el regreso de Alonso

El Rally Dakar es la carrera más dura del mundo, por lo que todos los pilotos quieren participar en ella y, sobre todo, ganarla. Sin embargo, la prueba no sería nada sin los fabricantes que lo hacen posible, por lo que la responsabilidad del director es tratar de llamar la atención para que estén cada año en la salida.

Sobre eso se le preguntó a David Castera, quien ha visto cómo la cita ha entrado en una nueva era en Arabia Saudí y cree en la bienvenida a muchas estructuras de peso. En la actualidad, una de las más importantes es Audi y, pese a que no han confirmado sus planes para el futuro más allá de la próxima edición, también está Toyota, a la que se une Ford, y un mito que no está anunciado todavía.

En una charla con un reducido grupos de medios entre los que se encontraba Motorsport.com, el responsable francés dijo orgulloso: "Nunca hemos tenido tantos [fabricantes], tenemos Audi, Toyota, ahora Ford, y vendrá Dacia en 2025, aunque todavía no es oficial, pero lo anunciarán con los pilotos con poco tiempo. Estamos con cinco, además de que en paralelo hay cuatro o cinco más que funcionan bien en otras categorías, por lo que funciona bien, con treinta coches en la categoría T1+, la más grande del rally".

"Trabajamos juntos, y hemos encontrado un equilibrio en el Balance of Performance, también con Audi, que tiene mucho peso, y eso lo tenemos, lo podemos verificar o cambiar a los tres días si nos equivocamos, así que estoy contento porque tenemos muchos equipos que dan posibilidades a los pilotos, veremos a más jóvenes, me gustan los mayores, pero sería bueno ver a más jóvenes", explicó David Castera.

No obstante, la atención también se centra en la camada de pilotos que vendrá al Rally Dakar en el futuro, y el organizador de la carrera bromeó sobre alguien muy conocido en el automovilismo, el mismísimo Fernando Alonso: "Con la llegada de nuevos constructores, creo que pasará eso, y veremos a nuevos, sangre nueva".

"Antes faltaban más constructores, entonces ahora que hay dos más, con un mínimo de tres, porque no sabremos cuánto tiempo estará Audi, sé que sus proyectos no son con los pilotos de siempre, así que diremos que puede permitir renovar a los pilotos", explicó. "Hay un interés, pero este rally es una disciplina en la que se necesita mucha experiencia, no puedes llegar y ganar, hay que aprender mucho, y eso significa quedarse un poco de tiempo. No es tan fácil de ganar un Rally Dakar, veremos si quieren venir, o incluso Alonso de nuevo, no sé si parará un día de la Fórmula 1 ahora que tiene un coche bueno [entre risas]".

