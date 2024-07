Vasseur elogia a Sainz y explica por qué anunció su marcha tran pronto

La Fórmula 1 2024 no empezó de la mejor manera para Carlos Sainz, que antes de arrancar la temporada ya supo que Ferrari no le renovaba para fichar a Hamilton. A partir de ahí comenzaron las elucubraciones sobre cuál sería su futuro, un futuro que más de medio año después aún no se ha resuelto.

El madrileño llega a la pausa veraniega sin haber decidido su futuro, y durante el camino hasta aquí se le llegó a relacionar con Red Bull, con Mercedes, con Audi (que admitió tenerle como prioridad), con Williams (que aún confía en ficharle) y con Alpine.

Todos los rumores y el ruido sobre lo que hará en 2025 no han descentrado a Sainz, que ha llegado a las vacaciones quinto en el mundial de pilotos 2024, a solo cinco puntos de la cuarta plaza. Lo hace además con una victoria en su casillero, en Australia, y después de haberse perdido una carrera, en Yeda, por apendicitis.

Cuando Motorsport.com le pidió a Frederic Vasseur, director de Ferrari, que valorara la primera parte de la temporada de Sainz con tanta posible distracción, el francés se deshizo en elogios sobre cómo ha estado al margen de los rumores. "Sinceramente, hizo un trabajo estupendo, y en las últimas semanas seguro que tuvo más preguntas por parte de los medios que antes", dijo.

"De alguna manera es una especie de distracción Pero si te fijas, este sábado hizo un gran trabajo en la Q1, Q2 y sólo en la última vuelta de la Q3 cometió un error en la primera curva. No tienes que sacar una conclusión del hecho de que frenó cinco metros demasiado tarde en la primera curva, no es una consecuencia de nada. Pero estaba delante de Charles Q1, Q2".

Vasseur luego hizo referencia a su apendicitis, tras la que volvió en Australia para rozar la pole el sábado y ganar el domingo: "Si echamos un vistazo a la primera parte de la temporada, teniendo en cuenta también el hecho de que se perdió Yeda, lo está haciendo muy bien. Es muy profesional, muy consistente".

El director de Ferrari, además, asegura que el hecho de haber anunciado tan pronto a Lewis Hamilton (el 1 de febrero) fue para dar tiempo a Sainz de encontrar un asiento favorable para 2025: "Parte de mi motivación al principio era hacer el anuncio bastante pronto, y tenerlo totalmente concentrado. Y sabía que en algún momento tendría que firmar en algún sitio, y eso podría ser una distracción, pero era mucho mejor anticiparse".

"Pero sinceramente, el planteamiento de Carlos es mega profesional y estuvo sin rechistar desde el primer día esta temporada, como ya lo estuvo el año pasado. No me puedo quejar en absoluto de Carlos", concluyó.