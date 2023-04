Vasseur no cree que Ferrari F1 haya empeorado su ritmo en clasificación

Cargar el reproductor de audio

Tras una decepcionante carrera en Yeda, en la que tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc tuvieron problemas para encontrar velocidad con el neumático duro, Ferrari centró su preparación para el Gran Premio de Australia en solucionar sus problemas los domingos en tandas largas.

Posteriormente, el conjunto italiano tuvo su peor sesión de clasificación del año en Melbourne, con el español quinto y el monegasco, que había sido el piloto no Red Bull más rápido en las dos primeras carreras, solo séptimo. Sin embargo, el director de los de Maranello, Fred Vasseur, insistió en que la caída en el estado de forma a una vuelta se debió a las circunstancias, ya que el equipo no pudo optimizar la preparación de los neumáticos en la Q3 en lugar de cualquier ajuste de puesta a punto destinado a mejorar la forma en tandas largas.

"Sinceramente, no lo creo", dijo el francés cuando Motorsport.com le preguntó si el enfoque de la carrera había comprometido la clasificación. "Estábamos frustrados después del sábado porque no hicimos un buen trabajo colectivo, y no pusimos todo junto. Creo que después de la clasificación en Yeda o Bahrein tuvimos la sensación de ser capaces de extraer el 100% del potencial del coche".

"Y no fue en absoluto el caso en Melbourne, por diferentes razones. Carlos [Sainz] cometió un gran error en la curva, 1 y perdió más de dos décimas respecto a la vuelta anterior. Eso de Sainz fue por distintos motivos, por la vuelta de preparación y demás, no era el enfoque correcto, pero realmente teníamos la sensación después de la clasificación de que podíamos haberlo hecho mucho mejor y tener al menos un coche en la primera fila", añadió.

Después de la sesión, Leclerc culpó a la falta de comunicación después de que tuviera que adelantar a un Sainz en vuelta durante su último giro de la Q3.

"Como puedes imaginar, hablé mucho con ellos", dijo Vasseur. "Cuando vas a por los pilotos en el corralito para la televisión y han tenido una mala sesión una mala carrera, siempre están frustrados. Y esta frustración es positiva para mí, porque estaría decepcionado si no fuera así", continuó el galo.

"Y luego sobre la historia de la posición del coche, fue una decisión muy tardía, más oportunista que otra cosa, y no fue fácil de hacer. Yo asumo la responsabilidad de eso, no fueron los pilotos, pero tuvimos una larga discusión por eso y por el resto de la clasificación, porque creo que no hicimos un buen trabajo como equipo todos juntos en la preparación", explicó Vasseur. "Teníamos el potencial para hacerlo mucho mejor. Creo que Charles [Leclerc] también lo notó, y las frustraciones llegaron a ese punto".

